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Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ

World 29.10.2026, 06:52
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Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ
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Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε το βράδυ χθες Τετάρτη τον κρατικό προϋπολογισμό της Ιταλίας για το 2027, ύψους περίπου 26 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι. Επικεντρώσαμε τις παρεμβάσεις μας στους τομείς της υγείας, στην στήριξη των νοικοκυριών και της αγοραστικής δύναμης, σε μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων. Δώσαμε βάρος, τέλος, στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας», δήλωσε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Μελόνι

Μεταξύ των άλλων, η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για οχήματα μέχρι 80 κιλοβάτ επιβεβαιώνεται και για το επόμενο έτος, ενώ θεσπίζεται «ταμείο νέων γεννήσεων»: σε κάθε παιδί, το κράτος θα δίνει 100 ευρώ το χρόνο μέχρι να ενηλικιωθεί.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα συμβάλουν στις δαπάνες του δημοσίου με έκτακτη εισφορά ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα η φορολογική κλίμακα του 33% θα ισχύσει από το επόμενο έτος για εισοδήματα μέχρι και 55.000 ευρώ, έναντι των 50.000 που προβλέπονταν μέχρι τώρα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εισοδήματα μέχρι και 100.000 ευρώ θα φορολογούνται με κλίμακα του 15%. Εως τώρα, το σχετικό όριο ήταν 85.000 ευρώ.

Συζήτηση σε Βουλή και Γερουσία

Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει ότι σε περίπτωση επιλογής του λεγόμενου «συμφωνημένου μισθώματος», το ύψος του οποίου καθορίζεται από σταθερά κριτήρια, ο κρατικός φόρος δεν θα ξεπερνά το 5%, ενώ στην περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών, θα είναι μόλις του 1%.

Στα μέτρα του νέου ιταλικού κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται και «κοινωνικό μπόνους» 300 ευρώ για τους ηλικιωμένους άνω των 75 ετών, με ετήσια σύνταξη μέχρι και 28.000 ευρώ.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, δήλωσε ότι «σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας θα τοποθετηθούν κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας».

Αναμένεται, φυσικά, η αναγκαία συζήτηση και έγκριση των μέτρων από την Βουλή και τη Γερουσία της Ρώμης πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ

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