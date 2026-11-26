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Επιβράδυνση των επενδύσεων το 2027 και το 2028 «βλέπει» η Alpha Bank. Η απόσταση ανάμεσα στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 2,3% και στο 1,5% της Κομισιόν αναδεικνύει το ερώτημα για το τι θα στηρίξει την ελληνική οικονομία την επόμενη διετία.

Οι επενδύσεις ήταν ο βασικός μοχλός της ελληνικής ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Από το 2027, όμως, η δυναμική τους αναμένεται να εξασθενήσει, καθώς ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Η έκθεση της Alpha Bank που δημοσιεύτηκε σήμερα προβλέπει σταδιακή μετάβαση, με μέρος των εκταμιεύσεων να συνεχίζεται έως το 2029. Ακόμη και με αυτή τη χρονική παράταση, το ερώτημα παραμένει πόσο γρήγορα μπορούν να δρομολογηθούν νέα έργα και να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη.

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Ταμείο Ανάκαμψης: Ο βασικός μοχλός του 2026 χάνει ταχύτητα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 0,9% στην ευρωζώνη. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 9%, με διψήφιους ρυθμούς στις κατασκευές κατοικιών και λοιπών κτιρίων. Την ίδια περίοδο, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,9% και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,4%.

Η έκθεση αποτυπώνει και το μέγεθος της επενδυτικής ανάκαμψης των τελευταίων ετών. Από το 2022 έως το 2025, οι πραγματικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12% ετησίως κατά μέσο όρο, τον υψηλότερο ρυθμό στην ΕΕ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν το 18% το 2025, από 11% το 2019, παραμένοντας χαμηλότερα από το 23,3% του 2008. Η επιβράδυνση, επομένως, έρχεται ενώ η ανάκαμψη έχει καλύψει μέρος της απόστασης που άφησε η πολυετής καθίζηση των επενδύσεων.

Η απόσταση για το 2027

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 2,3% το 2027. Η Κομισιόν, από την πλευρά της, βλέπει επιβράδυνση στο 1,5%, από 1,8% το 2026. Η διαφορά των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων φέρνει στο προσκήνιο τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η κυβερνητική πρόβλεψη. Με τις επενδύσεις να αναμένεται να χάσουν ταχύτητα, ποια συνιστώσα του ΑΕΠ μπορεί να καλύψει μέρος της απώλειας;

Τα στοιχεία για την κατανάλωση δείχνουν περιορισμένα περιθώρια. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 4% το πρώτο δεκάμηνο του 2026 και έφτασε το 5,7% τον Οκτώβριο. Η Alpha Bank επισημαίνει ότι η ακριβότερη ενέργεια και οι επίμονες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες πιέζουν την αγοραστική δύναμη, παρότι η απασχόληση και το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξάνονται. Παράλληλα, μια ασθενέστερη πορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ελληνικές εξαγωγές.

Πόσο γρήγορα μπορούν να μπουν νέα έργα

Η Alpha Bank εκτιμά ότι οι εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου προς επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν έως το 2029, καθώς τα ποσά καταβάλλονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Στις πηγές χρηματοδότησης της επόμενης περιόδου περιλαμβάνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034 προβλέπει επίσης πόρους για την Ελλάδα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 49 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση.

Για την ανάπτυξη του 2027, μετρά κυρίως ο χρόνος. Οι εκταμιεύσεις για ήδη δρομολογημένα έργα στηρίζουν τη μετάβαση, ενώ ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αρχίζει το 2028. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% θα κριθεί, μεταξύ άλλων, από το πόσα νέα έργα θα περάσουν εγκαίρως στην υλοποίηση και από το κατά πόσο η κατανάλωση θα αντέξει την πίεση των τιμών.