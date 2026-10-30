«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

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Μετά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων Χωριάτικο τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν οι δικαστές και σε πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,ο οποίος φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Ο χθεσινός πρώτος κύκλος των απολογιών έκλεισε με επτά προφυλακίσεις κατηγορουμένων.

Σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι ο γιος του πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιος του κεντρικού πρωταγωνιστή της υπόθεση αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους», φέρεται να υποστήριξε.

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του.

«Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα» φέρεται να ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα.

Σήμερα το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο αρχιλογιστής της Ρόδου.

Πηγή: in.gr