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ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Business 30.10.2026, 09:47
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ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
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Με σύσταση αγοράς (Buy) ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ η Jefferies, θέτοντας τιμή-στόχο τα 26,50 ευρώ, από τα 22,60 ευρώ που βρίσκεται σήμερα η μετοχή. Η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 17%, ενώ η συνολική αναμενόμενη απόδοση, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος, διαμορφώνεται στο 18%.

Σύμφωνα με την Jefferies, ο συνδυασμός αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και ευνοϊκών τιμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη αύξηση των κερδών

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ισχυρή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), οι ευνοϊκές συνθήκες στις περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου αποτελούν, σύμφωνα με την Jefferies, τους βασικούς πυλώνες της επενδυτικής πρότασης.

Ανάπτυξη κερδών της ΔΕΗ με οδηγό τις ΑΠΕ

Η Jefferies προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή της ΔΕΗ θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 17% την περίοδο 2027-2030, επίδοση υπερτριπλάσια σε σχέση με εκείνη των αντίστοιχων καθετοποιημένων ευρωπαϊκών ομίλων. Κεντρικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι η προσθήκη περίπου 10 GW νέας ισχύος από ΑΠΕ έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, που θα αυξήσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο από 7,1 GW σήμερα σε περίπου 17 GW.

Εκτιμά επίσης ότι η ΔΕΗ θα προσθέτει περίπου 2,4 GW νέας ισχύος από ΑΠΕ ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα υπολείπεται κατά περίπου 13% του στόχου που έχει θέσει η ίδια η επιχείρηση, αφήνοντας περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης εφόσον επιταχυνθεί η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Καθοριστική σημασία έχει και η γεωγραφική θέση της ΔΕΗ. Όπως επισημαίνει η Jefferies, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρούν διαρθρωτικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης από την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, των περιορισμένων διασυνδέσεων και της έλλειψης επαρκούς ευέλικτης παραγωγικής δυναμικότητας. Οι συνθήκες αυτές εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τις τιμές στις οποίες διαθέτει την παραγωγή της η ΔΕΗ, καθώς προσθέτει νέα ισχύ από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την Jefferies, ο συνδυασμός αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και ευνοϊκών τιμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη αύξηση των κερδών. Μάλιστα, η ΔΕΗ εμφανίζει την υψηλότερη συνολική αναμενόμενη απόδοση μεταξύ των εταιρειών κοινής ωφέλειας που καλύπτει η Jefferies, με βάση την αύξηση των κερδών ανά μετοχή και τη μερισματική απόδοση για την περίοδο 2027-2030.

Βελτίωση αποδόσεων και διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας

Το επενδυτικό αφήγημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος. Η Jefferies εκτιμά ότι η κερδοφορία και οι αποδόσεις της ΔΕΗ θα ενισχυθούν καθώς οι νέες επενδύσεις θα τίθενται σε λειτουργία. Ειδικότερα, η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC), από περίπου 6% το 2025, αναμένεται να κινηθεί προς το 7,5% και να υπερβεί σταδιακά το κόστος κεφαλαίου του ομίλου.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων θα αυξήσει προσωρινά τη μόχλευση, ωστόσο η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στο αναπτυξιακό σχέδιο. Η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA θα κορυφωθεί περίπου στις 3,5 φορές και στη συνέχεια θα υποχωρήσει, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα εξομαλύνονται και η λειτουργική κερδοφορία θα αυξάνεται.

Κατά την εκτίμηση της Jefferies, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στη ΔΕΗ να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς να υπονομεύσει τη χρηματοοικονομική της θέση και τη δυναμική της μετοχής.

Τα data centers ανοίγουν νέο πεδίο ανάπτυξης

Πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης δημιουργεί, σύμφωνα με την Jefferies, η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η ισχυρότερη οικονομική επίδοση, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και η υποχώρηση του αντιλαμβανόμενου πολιτικού κινδύνου ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με σχετικά χαμηλότερο πολιτικό κίνδυνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που οδεύουν προς εκλογές, παρά την προγραμματισμένη εκλογική αναμέτρηση του 2027.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Τα data centers αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς ο όμιλος μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, την παραγωγή από ΑΠΕ και τις υφιστάμενες υποδομές δικτύου, ιδιαίτερα στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη νέων υποδομών.

Η προτεινόμενη αρχική επένδυση δυναμικότητας 300 MW για έργο της AWS αποτελεί, σύμφωνα με την Jefferies, την πρώτη απτή ένδειξη αυτής της προοπτικής. Η ΔΕΗ στοχεύει σε ετήσιο EBITDA 170 εκατ. ευρώ έως το 2030 από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μέσω της μίσθωσης υποδομών που δεν αφορούν τον εξοπλισμό πληροφορικής. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 4% του εκτιμώμενου EBITDA του ομίλου για το 2030.

Ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με την ανάπτυξη

Παρά τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, η Jefferies εκτιμά ότι η αποτίμηση της ΔΕΗ δεν αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική της. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο των ευρωπαϊκών καθετοποιημένων ομίλων, παρά την αισθητά ταχύτερη προβλεπόμενη αύξηση κερδών.

Σε όρους προσαρμοσμένης αποτίμησης ως προς την ανάπτυξη, ο δείκτης PEG της ΔΕΗ διαμορφώνεται περίπου στις 0,9 φορές, έναντι διάμεσης τιμής 3,2 φορές για τις εταιρείες του ευρωπαϊκού δείγματος της Jefferies. Παράλληλα, η προβλεπόμενη ανάπτυξη συνοδεύεται από ελκυστική μερισματική απόδοση περίπου 4%.

Επίσης, αναγνωρίζει ότι η επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εκτέλεσή του, ωστόσο θεωρεί ότι ο συνδυασμός της ισχυρής αύξησης κερδών, της βελτίωσης των αποδόσεων κεφαλαίου, των νέων δραστηριοτήτων και της αποτίμησης στηρίζει τη θετική του στάση απέναντι στη μετοχή.

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