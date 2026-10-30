Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα

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Με μικτά πρόσημα και έντονη νευρικότητα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα αποτελέσματα τεχνολογικών κολοσσών ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για το κόστος της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και οδηγούν σε αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών επιλογών. Παρά τις πιέσεις, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,28% στις 647 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,30% στις 10.754 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,35% στις 25.947 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,04% στις 7.966 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολουθούν το διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, το οποίο ξεκίνησε μετά τα αποτελέσματα της Alphabet και εντάθηκε μετά τις ανακοινώσεις της Amazon και της Intel. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, με τις ASML, ASM International, BE Semiconductor και Infineon να καταγράφουν απώλειες άνω του 4% η καθεμία.

Οι ανακοινώσεις ενισχύουν τους προβληματισμούς για το κατά πόσο η κούρσα ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνει πλέον ουσιαστικά τους ισολογισμούς των τεχνολογικών εταιρειών. Όμιλοι που παραδοσιακά στηρίζονταν σε περιορισμένο δανεισμό προσφεύγουν όλο και περισσότερο στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές περιορίζουν τη ζήτηση για συσκευές όπως οι προσωπικοί υπολογιστές και τα smartphones.

Οι ανησυχίες

Οι ανησυχίες έχουν φτάσει και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε την Πέμπτη ότι το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού αυξάνεται διεθνώς, εν μέρει επειδή οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης εκδίδουν περισσότερα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Barclays επιδιώκει να εξασφαλίσει προστασία έναντι αθέτησης πληρωμών για χρέος άνω των 10 δισ. δολαρίων που συνδέεται με υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η σύνθεση του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού δείκτη, με μεγαλύτερη έκθεση στους κλάδους της ενέργειας, της άμυνας και των τραπεζών και μικρότερη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά. Έτσι, ο Stoxx 600 εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 2,2% τον Οκτώβριο.

Ο μήνας χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω δανεισμού οδήγησαν τον Stoxx 600 στο χαμηλό των 625,5 μονάδων στις 8 Οκτωβρίου. Την προηγούμενη ημέρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου είχε κορυφωθεί κοντά στο 5,36%.

Την ίδια περίοδο, οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις στη Γαλλία ώθησαν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων πάνω από το 5%, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε υψηλό πέντε μηνών συνέβαλε στην εντονότερη εβδομαδιαία πτώση του ευρωπαϊκού δείκτη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσαν τα εταιρικά αποτελέσματα. Παρότι η περίοδος ανακοινώσεων του τρίτου τριμήνου ξεκίνησε με σημαντικές αποκλίσεις και ισχυρές απώλειες σε μετοχές του κλάδου πολυτελών ειδών, όπως η Kering, τα στοιχεία της LSEG δείχνουν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 οδεύουν προς αύξηση 23,6% σε ετήσια βάση. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2022.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αύξησης προέρχεται από τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν κατά 139%. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η εκτιμώμενη αύξηση των κερδών περιορίζεται στο 9,8%.