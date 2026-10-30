ΚΑΔ: Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

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Εκπνέει σήμερα, 30 Οκτωβρίου η προθεσμία για συγκεκριμένες διορθώσεις χωρίς πρόστιμο στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Όπου εντοπίζονται λάθη μπορούν να προχωρήσουν στις διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστίμου

Την ίδια στιγμή, παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του έτους ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά προβλήματα και οι ασάφειες που προέκυψαν κατά την αντιστοίχιση των κωδικών δεν έχουν επιτρέψει σε επιχειρήσεις και λογιστές να ολοκληρώσουν εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους

Η διαδικασία και οι ΚΑΔ

Η μετάβαση στο νέο σύστημα ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026, όταν η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ του 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας παλαιός κωδικός αντιστοιχεί πλέον σε περισσότερους νέους, ενώ υπάρχουν και δραστηριότητες για τις οποίες οι νέες περιγραφές δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το πραγματικό αντικείμενο της επιχείρησης.

Έτσι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να ελέγξουν άμεσα τους κωδικούς που έχουν αναρτηθεί στο φορολογικό μητρώο, μετά την αυτόματη αντιστοίχισή τους από τον περασμένο Μάρτιο, με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης (έκδοση 2025/2026), προκειμένου να διαπιστώσουν αν αποτυπώνουν σωστά τις δραστηριότητές τους.

Ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος, καθώς η αυτόματη διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε επιχείρηση διαθέτει πλέον τις σωστές καταχωρίσεις.

Οι διορθώσεις

Εφόσον διαπιστωθεί λανθασμένη αντιστοίχιση, παράλειψη δραστηριότητας ή καταχώριση ΚΑΔ που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της επιχείρησης, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» του myAADE.

Η δυνατότητα διόρθωσης χωρίς πρόστιμο αφορά σφάλματα που συνδέονται με την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με τους νέους και ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή ΚΑΔ στην έδρα ή σε υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες η αυτόματη αντιστοίχιση δεν κατέστη δυνατή, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου», χρησιμοποιώντας το έντυπο Δ211 και συνυποβάλλοντας, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τους ΚΑΔ

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) να ζητήσει από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ παράταση της προθεσμίας διόρθωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το βασικό αίτημα είναι να δοθεί επαρκής χρόνος σε επιχειρήσεις και λογιστές-φοροτεχνικούς ώστε να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη από την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους.