 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, λέει ο Ζελένσκι

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έγιναν την ώρα που η Μόσχα ανέφερε «σημαντικές ζημιές» σε μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας

Κόσμος 01.11.2026, 22:51
Σχολιάστε
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, λέει ο Ζελένσκι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία έχουν αφήσει χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο φέρεται να έχει συμφωνήσει να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου

«Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ενεργειακές μας υποδομές δέχθηκαν ρωσικές επιθέσεις σε τέσσερις περιφέρειες: το Ντνίπρο, τη Βίνιτσα, το Ζιτόμιρ και το Χμελνίτσκι. Στόχος ήταν υποσταθμοί, μετασχηματιστές και ηλεκτροφόρα καλώδια που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια των πολιτών μας», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προς το παρόν, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ρεύμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η «ένταση των επιθέσεων είναι εξαιρετικά υψηλή».

Τα σχόλια του Ζελένσκι ήρθαν την ώρα που οι ρωσικές αρχές ανέφεραν μια «μαζική» ουκρανική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον μιας βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική βιομηχανική εγκατάσταση

«Μια μαζική επίθεση με drones έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ: καταστράφηκαν περισσότερα από εκατό drones», έγραψε ο Γκλεμπ Νικίτιν, κυβερνήτης της περιοχής, στο Telegram την Κυριακή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κστόβσκι υπέστη «σημαντικές ζημιές».

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, είναι πιθανό να σημειωθούν προσωρινές διακοπές ρεύματος και περιορισμοί στην παροχή ζεστού νερού και θέρμανσης σε ορισμένα τμήματα των δικτύων κοινής ωφέλειας που τροφοδοτούν οικιστικά κτίρια», έγραψε.

Ο Νικίτιν δεν διευκρίνισε ποια βιομηχανική εγκατάσταση είχε δεχτεί επίθεση. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI.

Την Παρασκευή, ο τοπικός κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία για μια επίθεση με drone νωρίς το πρωί, η οποία έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Νοβοκουίμπισεφσκ.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» ανέφερε την Πέμπτη ότι το Κίεβο συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου για 72 ώρες, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα τον Οκτώβριο, αλλά το Κρεμλίνο συνέχισε να βομβαρδίζει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance
Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;
Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]
Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς
Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο e-commerce [γραφήματα]

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά
Experts

«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά

Πότε η καταβολή του φόρου κλείνει μία φορολογική υπόθεση και ποιες είναι οι συνέπειές της στο ποινικό πεδίο;

Βασιλική Ζαροκανέλλου
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα
World

ISS: 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένας μεγάλος, κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος και ερευνητικό εργαστήριο συνθηκών μικροβαρύτητας, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι κάλπες, οι 2.800 μονάδες και το στοίχημα των τραπεζών

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, τις τράπεζες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Γιώργος Μανέττας
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Περισσότερα από Κόσμος
Τραμπ: Απειλεί με νέο συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Απειλεί με νέο συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν είναι ότι θέλω να είμαι ευγενικός», δηλώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να του «καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα».

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος

Χιλιάδες Ουκρανοί χωρίς ρεύμα λόγω ρωσικών επιθέσεων

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έγιναν την ώρα που η Μόσχα ανέφερε «σημαντικές ζημιές» σε μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας

Βουλγαρία: Mεγάλο φαβορί η Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Τι δείχνουν τα exit polls
Κόσμος

Mεγάλο φαβορί η Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας

Η Iλιάνα Γιότοβα προηγείται και στα τέσσερα Exit Polls από 6,5 έως 9,1 μονάδες του αντιπάλου της Αντρέι Γκιούροφ.

Ελ Νίνιο: Οι τράπεζες επανεξετάζουν τους όρους δανείων για πελάτες που βρίσκονται στη διαδρομή του
Επικαιρότητα

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών οι όροι δανεισμού στον κύκλο του Ελ Νίνιο

Οι τράπεζες αξιολογούν τις δομές των δανείων και τους κινδύνους ζημιών που οφείλονται στον κύκλο του «σούπερ Ελ Νίνιο»

Δημήτρης Σταμούλης
Γέφυρα του Λονδίνου: Υποβάλλεται σε πρόωρη επιθεώρηση για τον έλεγχο της δομικής της κατάστασης
Κόσμος

Σε πρόωρη τεχνική επιθεώρηση η Γέφυρα του Λονδίνου - Τι ανησυχεί τις αρχές

Η Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge) διασχίζεται καθημερινά από εργαζόμενους που πηγαίνουν στη δουλειά τους στη χρηματοοικονομική περιοχή City of London

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί
Πολιτική

Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο

Latest News
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;

Η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics εξετάζει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων και τη σύνδεσή του με τη στεγαστική κρίση

Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]

To 67%, από 63% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, σύμφωνα με έρευνα της EY

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

Ισχυρό τρίμηνο για την Τράπεζα Κύπρου αναμένει η AXIA Alpha Finance

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy
English Edition

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy

A bridge linking memory with the future of global shipping – a family legacy and the conversation about the people modern shipping needs

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι
Economy

ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

Οι συνολικές δαπάνες της ΔΥΠΑ και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό τρίτο τρίμηνο παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο
World

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων στη Γερμανία μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων
AGRO

Πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί οσπρίων

Συνάντηση Δ. Κουρέτα με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων για την ενίσχυση του τομέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies