Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, λέει ο Ζελένσκι

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Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία έχουν αφήσει χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο φέρεται να έχει συμφωνήσει να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου

«Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ενεργειακές μας υποδομές δέχθηκαν ρωσικές επιθέσεις σε τέσσερις περιφέρειες: το Ντνίπρο, τη Βίνιτσα, το Ζιτόμιρ και το Χμελνίτσκι. Στόχος ήταν υποσταθμοί, μετασχηματιστές και ηλεκτροφόρα καλώδια που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια των πολιτών μας», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προς το παρόν, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ρεύμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η «ένταση των επιθέσεων είναι εξαιρετικά υψηλή».

Τα σχόλια του Ζελένσκι ήρθαν την ώρα που οι ρωσικές αρχές ανέφεραν μια «μαζική» ουκρανική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον μιας βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική βιομηχανική εγκατάσταση

«Μια μαζική επίθεση με drones έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ: καταστράφηκαν περισσότερα από εκατό drones», έγραψε ο Γκλεμπ Νικίτιν, κυβερνήτης της περιοχής, στο Telegram την Κυριακή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κστόβσκι υπέστη «σημαντικές ζημιές».

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, είναι πιθανό να σημειωθούν προσωρινές διακοπές ρεύματος και περιορισμοί στην παροχή ζεστού νερού και θέρμανσης σε ορισμένα τμήματα των δικτύων κοινής ωφέλειας που τροφοδοτούν οικιστικά κτίρια», έγραψε.

Ο Νικίτιν δεν διευκρίνισε ποια βιομηχανική εγκατάσταση είχε δεχτεί επίθεση. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI.

Την Παρασκευή, ο τοπικός κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία για μια επίθεση με drone νωρίς το πρωί, η οποία έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Νοβοκουίμπισεφσκ.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» ανέφερε την Πέμπτη ότι το Κίεβο συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου για 72 ώρες, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα τον Οκτώβριο, αλλά το Κρεμλίνο συνέχισε να βομβαρδίζει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.