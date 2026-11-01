Μειώσεις τιμών: Η νέα «Πρωτοβουλία» και το βλέμμα στα Χριστούγεννα

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Αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή η συνέχεια της «Πρωτοβουλίας» για τις μειώσεις τιμών, που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασίας με τον ΣΕΒ και τον ΣΕΒΤ, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά η «γαλαντομία» των προμηθευτικών επιχειρήσεων να προσφέρουν κωδικούς είναι εξαιρετικά … «τσουρούτικη» έναντι της αντίστοιχης της 31ης Αυγούστου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΟΤ.

Η διάθεση για μειώσεις τιμών

Η διστακτική … προθυμία που είχε επιδειχθεί από τις προμηθευτικές επιχειρήσεις τον περασμένο Αύγουστο είχε ωστόσο ένα ορισμένο αποτέλεσμα – κατ΄ αρχήν περιλαμβάνονταν 840 κωδικοί στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα, οι οποίοι στη συνέχεια, έφτασαν στα περίπου 1.400, χωρίς βεβαίως να συνυπολογιστούν τα σχολικά είδη και διάφορες άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Αυτό κράτησε για δύο μήνες, ως το τέλος του Οκτωβρίου. Εν συνεχεία μετά από συζητήσεις με του προέδρους του ΣΕΒ κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο και του ΣΕΒΤ, Γιάννη Γιώτη και με φυσικά τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΕΣΕ, Γιάννη Μασούτη, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της «Πρωτοβουλίας» ως τις 31 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, περίπου 60 εταιρείες είχε δώσει υποσχέσεις για περίπου 650 με 700 κωδικούς προϊόντων. Ωστόσο, η διεθνής αστάθεια που διατηρεί τα πάσης φύσεως καύσιμα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στις κοστολογήσεις των προϊόντων συγκράτησε την αρχική… διάθεση.

Όλα τα λεφτά στα Χριστούγεννα

Οι επιχειρήσεις βέβαια για το τέλος του χρόνου έχουν διατηρήσει ένα σημαντικό μέρος του budget τους για να συμμετάσχουν στον «πόλεμο των τιμών» ως είθισται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο και χρειάζονται κάθε ευρώ που διαθέτουν σ΄ αυτό τον ανταγωνισμό – ίσως έτσι εξηγείται η διστακτικότητα τους που αγγίζει σχεδόν τα όρια της άρνησης για να συμμετάσχουν.

Βέβαια όπως έλεγαν πηγές της αγοράς προς τον ΟΤ οι καταναλωτές την Δευτέρα θα συνεχίσουν να βλέπουν τα σχετικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μόνο που – προς το παρόν; – ο αριθμός τους θα είναι περιορισμένος – περί τα 200 έχουν απομείνει και αφορούν επιχειρήσεις και προϊόντα που συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία» από τις 30 Σεπτεμβρίου ως και τις 30 Νοεμβρίου. Και με βάση τα σημερινά δεδομένα ο Δεκέμβριος είναι… ακάλυπτος.

Κανένα πρόβλημα με τις τιμές

Από την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλος αριθμός προσφορών και εντός του Δεκεμβρίου θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ετσι επί της ουσίας πρόβλημα με τις τιμές δεν προβλέπεται να παρουσιαστεί ως το τέλος του χρόνου, εξάλλου το έχει επιβεβαιώσει η εξέλιξη του «πληθωρισμού των τροφίμων» από τον Ιούλιο και εντεύθεν. Από την άλλη πλευρά φαίνεται πως εκδηλώνεται και μία … «χειραφέτηση» των προμηθευτικών επιχειρήσεων έναντι των κυβερνητικών επιλογών!