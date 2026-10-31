ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Τζίρος 381,5 εκατ. ευρώ και έκτακτη ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

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Ενισχύθηκε περαιτέρω η θέση της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas κατά το οικονομικό έτος 2025, εστιάζοντας στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, μέσα από σταθερή εμπορική πολιτική, επενδύσεις στην καινοτομία και υποστήριξη των μαρκών της.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2025 σε 381,5 εκατ., έναντι 376,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 1,30%. Να σημειωθεί ότι η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς το παγωτό, το οποίο ήδη από τον Ιούλιο του 2025 δεν περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας, είναι της τάξης του 5%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 84,7 εκατ., έναντι 20,6 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 67,1 εκατ., έναντι 15,5 εκατ. το 2024. Στα κέρδη του 2025 περιλαμβάνεται και ποσό 63,5 εκατ. όπως προέκυψε από τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονταν αποκλειστικά με τη δραστηριότητα παγωτού της εταιρείας, προς τις Algida ICC Μονοπρόσωπη Α.Ε. και Magnum ICC Europe B.V., η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε η μεταφορά της παραγωγής του απορρυπαντικού Skip Wonder Wash από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Unilever στον Ρέντη. Η πρωτοβουλία αυτή ενίσχυσε την παραγωγική βάση της εταιρείας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον στρατηγικό ρόλο του εργοστασίου του Ρέντη.

Σταθερή δέσμευση στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στρατηγικές εξελίξεις το 2026

Η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μαρκών της στα σημεία πώλησης, συνεχίζοντας και το 2026, την πολιτική που ακολούθησε ήδη από το 2024, να προσαρμόζει την εμπορική της πολιτική στις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι μέσες τιμές ραφιού μειώθηκαν κατά 1,6% στην κατηγορία Προσωπικής Φροντίδας, κατά 4,9% στα Απορρυπαντικά και κατά 3,5% στα Τρόφιμα. Μικρή αύξηση σημειώθηκε στα καθαριστικά κατά 0,9%, ενώ συνολικά στην κατηγορία Οικιακής Φροντίδας σημειώθηκε μείωση 1,8%.

Η καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas. Σε συνέχεια του επιτυχημένου λανσαρίσματος του Skip Wonder Wash το 2025, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, όπως τα αποσμητικά Dove Whole Body για όλο το σώμα, το καινοτόμο serum σώματος Vaseline Gluta-Hya, ενώ παράλληλα προχώρησε στην περαιτέρω καθιέρωση στην αγορά των καθαριστικών Klinex Power Foam Sprays. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας της εταιρείας για τη δημιουργία καινοτόμων προτάσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Unilever για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρείας εστιασμένης στις κατηγορίες Ομορφιάς, Προσωπικής Φροντίδας και Οικιακής Φροντίδας, ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2026 συμφωνία για τη συνένωση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου τροφίμων της με τη McCormick & Company. Στην Ελλάδα, η μετάβαση της δραστηριότητας τροφίμων σε ξεχωριστό εταιρικό σχήμα εντός της χώρας, βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους καταναλωτές, την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, επενδύοντας στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και τη βιώσιμη ανάπτυξη.