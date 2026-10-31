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ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025

Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο - Το μήνυμα Γιαννίτση

Business 31.10.2026, 11:52
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ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
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Με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,76% έκλεισε το 2025 για τον Όμιλο ΟΜΗΡΟΣ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 95,54 εκατ. ευρώ, έναντι 87,05 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,08 εκατ. ευρώ, από 10,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η οικονομική επίδοση του Ομίλου συνδέεται με έναν μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο οποίος συνδυάζει την ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και διεύρυνση της παρουσίας του σε νέες κατηγορίες προϊόντων και αγορές.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, με σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγική μας δυναμικότητα, στις νέες τεχνολογίες και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας.

Οι επιλογές μας έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα: επενδύουμε σήμερα για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και να δημιουργούμε σταθερές προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο CEO της «ΟΜΗΡΟΣ», κ. Χρήστος Γιαννίτσης.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας αντανακλά, παράλληλα, τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες της τρέχουσας περιόδου και τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για την ενίσχυση της παραγωγικής και εμπορικής του δυναμικής.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο ευέλικτης παραγωγικής βάσης, ικανής να ανταποκρίνεται στις μεταβολές της διεθνούς ζήτησης και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.

Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο

Κεντρικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ομίλου κατέχουν οι επενδύσεις στις δύο παραγωγικές του βάσεις, στα Τρίκαλα και στην Κύπρο, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ

Στα Τρίκαλα, οι επενδύσεις άνω των €15 εκατ. και η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων κατά περίπου 4.000 τ.μ. ενισχύουν τις δυνατότητες της εταιρείας σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας, αυτοματοποίησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των διεθνών πελατών της.

Στην Κύπρο, η στρατηγική επέκταση στην κατηγορία του χαλουμιού αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον Όμιλο. Η εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της HADJIPIERIS LTD, μέσω της Omiros Dairies Cyprus Limited, σηματοδοτεί την ενίσχυση της παραγωγικής παρουσίας του Ομίλου στην κυπριακή αγορά και τη διεύρυνση της δραστηριότητάς του σε μία ακόμη κατηγορία τυροκομικών προϊόντων με διεθνή εμπορική δυναμική.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός επέκτασης των εγκαταστάσεων στην Κύπρο, με επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του χαλουμιού στις διεθνείς αγορές.

Η συνδυασμένη ανάπτυξη των δύο παραγωγικών βάσεων ενισχύει τη δυνατότητα του Ομίλου να αξιοποιεί νέες εμπορικές ευκαιρίες, να διευρύνει τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται και να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταβολές της διεθνούς ζήτησης.

Ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Πέρα από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ο επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου εστιάζει στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις επιχειρησιακές του λειτουργίες.

Παράλληλα, η ενίσχυση της οργανωτικής και παραγωγικής δομής συνοδεύεται από την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενδυναμώνοντας τη συμβολή του Ομίλου στην τοπική οικονομία.

Με σταθερή βάση την ελληνική τυροκομική παράδοση, την παραγωγική τεχνογνωσία και τη συνεχή επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία, ο ΟΜΗΡΟΣ διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της ανάπτυξής του.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός ισχυρότερου, πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό και δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

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