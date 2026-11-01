NU Aqua: Πόσα έβγαλε το 2025 από το εργοστάσιο που έμεινε κλειστό για μία δεκαετία

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Με μικρή αύξηση πωλήσεων, αλλά ισχυρότερη κερδοφορία έκλεισε το 2025 η NU Aqua, η εταιρεία που επανάφερε σε λειτουργία το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο Λουτράκι, με το brand Eonio. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 4,36 εκατ. ευρώ, από 4,27 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 283.000 ευρώ από 35.000 ευρώ.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στα λειτουργικά αποτελέσματα. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων υπερδιπλασιάστηκαν, στα 714.000 ευρώ από 316.000 ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 16%, έναντι 7% την προηγούμενη χρήση.

Από την αδράνεια ξανά στην παραγωγή δια χειρός NU Aqua

Η NU Aqua έβαλε ξανά μπροστά το 2022 την εμβληματική μονάδα της PepsiCo στο Λουτράκι, η οποία είχε μείνει παροπλισμένη για περίπου μία δεκαετία. Το εργοστάσιο εμφιάλωνε παλαιότερα το φυσικό μεταλλικό νερό ΗΒΗ-Λουτράκι, αλλά και σόδα με το σήμα Ηβη-Καραντάνη.

Για να επαναφέρει την παραγωγή, η εταιρεία προχώρησε σε επένδυση 20 εκατ. ευρώ, η οποία εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο. Το σχέδιο περιλάμβανε την εξαγορά της μονάδας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής. Σήμερα, η PepsiCo Hellas έχει αναλάβει τη διανομή του Eonio, σε μια συνεργασία που συνδέει την παραγωγή της NU Aqua με το εμπορικό δίκτυο του πολυεθνικού ομίλου.

Η NU Aqua αποτελεί μέλος γερμανικού ομίλου με δραστηριότητες στην ενέργεια, τη βιομηχανία, τις αερομεταφορές και το real estate

Αύξηση επενδύσεων και χρηματοδότησης

Η παραγωγική ενίσχυση φαίνεται και στον ισολογισμό. Τα ενσώματα πάγια αυξήθηκαν στα 19,63 εκατ. ευρώ, από 13,08 εκατ. ευρώ το 2024, με τον μηχανολογικό εξοπλισμό να ανεβαίνει στα 12,15 εκατ. ευρώ από 6,98 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό έφθασε τα 33,57 εκατ. ευρώ, έναντι 20,45 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 13,86 εκατ. ευρώ, από 5,15 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις μετόχων ενισχύθηκαν κατά περίπου 4,46 εκατ. ευρώ, στα 11,28 εκατ. ευρώ, και η καθαρή θέση ανήλθε σε 13,72 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ.

Η NU Aqua αποτελεί μέλος γερμανικού ομίλου με δραστηριότητες στην ενέργεια, τη βιομηχανία, τις αερομεταφορές και το real estate. Μεταξύ των βασικών μετόχων της είναι ο οικονομολόγος Δημήτρης Μπαμπάκος, δημιουργός και του premium νερού Avaton, που εμφιαλώνεται στο Άγιο Όρος.

Η διοίκηση αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας σταθερή και πως δείχνει σημάδια σταθεροποίησης ενώ όσον αφορά στην προβλεπόμενη πορεία τονίζει ότι «προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη θέση της στην αγορά, να αποκτήσει το δικό της μερίδιο στην αγορά ενώ η πορεία της στο μέλλον προβλέπεται ανοδική».