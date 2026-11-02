Euronext: Aποχωρεί ο Μπουζνά, τη θέση του θα αναλάβει ο επικεφαλής του ομίλου NN

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Η Euronext ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος ηγείται της εταιρείας από το 2015, θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το επόμενο έτος, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της NN Group, Ντέιβιντ Κνίμπε, αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση του Μπουζνά να αποχωρήσει από τη θέση του τον Μάιο του 2027.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η NN Group ανέφερε ότι ο Τζιρντ Μποσκλόπερ θα διαδεχθεί τον Κνίμπε ως διευθύνοντα σύμβουλο μετά την ετήσια γενική συνέλευση της ασφαλιστικής εταιρείας στις 12 Μαΐου 2027. Ο Μποσκλόπερ θα αναλάβει καθήκοντα ως υποψήφιος διευθύνων σύμβουλος την 1η Μαρτίου.

Η Euronext δήλωσε ότι σχεδιάζει να προτείνει τον Κνίμπε στην ετήσια γενική συνέλευσή της στις 20 Μαΐου 2027

Ένας εκπρόσωπος της Euronext αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο επιπλέον σχόλιο στο Reuters, πέραν της δήλωσης της εταιρείας, επικαλούμενος την περίοδο σιωπής πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Ποιος είναι ο Στεφάν Μπουζνά

Ο Στεφάν Μπουζνά είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, του πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου που διαχειρίζεται ρυθμιζόμενες αγορές στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Παρίσι.

Πριν ενταχθεί στην Euronext, ήταν επικεφαλής του τμήματος Santander Global Banking and Markets για την ηπειρωτική Ευρώπη. Από το 2005 έως το 2010, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη Deutsche Bank, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής στη Γαλλία.

Προηγουμένως, ίδρυσε την KM5 Capital, μια συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στη συγκέντρωση κεφαλαίων και στη συμβουλευτική για συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας.

Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Διευθυντής της ευρωπαϊκής ομάδας συγχωνεύσεων και εξαγορών της Credit Suisse First Boston Technology Group στο Πάλο Άλτο και στο Λονδίνο. Από το 1997 έως το 1999, ο Stéphane Boujnah ήταν ανώτερος σύμβουλος του Γάλλου Υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Dominique Strauss-Kahn.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 ως δικηγόρος επιχειρηματικού δικαίου στη Freshfields. Αποφοίτησε από το Institut d’Etudes Politiques de Paris. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και DEA στο Δίκαιο από τη Σορβόννη του Παρισιού, LLM στο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κεντ και MBA από το INSEAD.

Ο Στεφάν Μπουζνά ήταν μέλος της Επιτροπής για την Απελευθέρωση της Γαλλικής Ανάπτυξης (Commission pour la Liberation de la Croissance Française), η οποία συστάθηκε από τον τότε Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί το 2007. Είναι ιδρυτής του think tank En Temps Réel και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Accentus και Insula Orchestra.