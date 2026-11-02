Wall Street: Άνοδος με στηρίξεις από την πτώση του πετρελαίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, καθώς η απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και οι ενδιάμεσες εκλογές.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,80% στις 52.193 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,45% στις 7.614 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,55% στις 25.576 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent υποχωρεί κατά 4,3%, στα 108,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση άνω του 4,4%, στα 99,51 δολάρια. Την ίδια ώρα, μετοχές εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών και της αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι Micron, SanDisk και Western Digital, ενισχύονται περισσότερο από 2%. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές της Nvidia και της Microsoft.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά από μια εβδομάδα απωλειών για τους βασικούς δείκτες της αμερικανικής αγοράς, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται πιέσεις καθώς οι επενδυτές αξιολογούν όλο και πιο προσεκτικά τις εταιρείες που συνδέονται με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι ανησυχίες για το ύψος των σχετικών δαπανών επιβάρυναν την αγορά και τον Οκτώβριο, με τον Nasdaq να καταγράφει τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειές του από τον Μάρτιο του 2025. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, καθώς κεφάλαια στράφηκαν σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Πάντως, ο Warren Pies της 3Fourteen Research εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς τις θεμελιώδεις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι δεν διακρίνει κάποια ουσιαστική επιδείνωση στα θεμελιώδη δεδομένα του κλάδου, αν και η τεχνική εικόνα της αγοράς είναι διαφορετική.

Από την πλευρά του, ο Mike Dickson, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών της Horizon, σημειώνει ότι, παρά τους αυξημένους κινδύνους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές εξακολουθούν να εντοπίζουν σημαντικές αποδόσεις και σε άλλες κατηγορίες μετοχών.

Στο πολιτικό μέτωπο, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που διεξάγονται την Τρίτη, αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η έκβαση της μάχης για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dickson, ιστορικά οι μετοχές τείνουν να διατηρούν σχετική σταθερότητα ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα αποκτά τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, τέλος, και στα εταιρικά αποτελέσματα, με την Apple να ανακοινώνει τα μεγέθη της μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης. Εντός της εβδομάδας αναμένονται επίσης οι ανακοινώσεις των McDonald’s και Qualcomm, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά αξιολογεί τόσο τις προοπτικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων όσο και τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.