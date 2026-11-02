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ΕΖΑ: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025

Η ΕΖΑ παρουσιάζει 43% μεικτό περιθώριο κέρδους, περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 54%, διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μέσω ισχυρών brands και στρατηγικών συνεργασιών

Τρόφιμα – ποτά 02.11.2026, 17:40
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ΕΖΑ: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025
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Ενθαρρυντικές επιδόσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες κατέγραψε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) και το 2025, συνεχίζοντας τη θετική επιχειρηματική της πορεία.

Ειδικότερα, το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 43%, από 42% το 2024, ενώ οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν κατά 54%.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €2,43 εκατ.

Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη σταθερή προσήλωση της ΕΖΑ στη βελτίωση της αποδοτικότητας και δημιουργούν θετικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Οι πωλήσεις

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν το 2025 στα €25,7 εκατ. σε σχέση με €28,7 το 2024.

Η μείωση οφείλετε κυρίως στο ότι η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συνέχισε και το 2025 να δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της αξίας των πωλήσεών της, εστιάζοντας στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς εστίασης και σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και περιορίζοντας τη δραστηριότητά της σε λιγότερο αποδοτικά τμήματα της αγοράς.

Παρά την μείωση στις πωλήσεις η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους τόσο σε μικτό όσο και σε EBITDA. Η ΕΖΑ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση του εμπορικού της μείγματος, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας από τις πωλήσεις της.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται και στον περιορισμό των ζημιών μετά φόρων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €2,6 εκατ. το 2025, έναντι €3,7 εκατ. το 2024.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της ΕΖΑ αυξήθηκαν στα €11,1 εκατ., από €10 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

Συνεργασίες

Σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της ΕΖΑ δίνει η ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας, τόσο στην αγορά της εστίασης (HoReCa) όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τα δικά της εμπορικά σήματα και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της.

Η σημαντική συμβολή της ΠΕΙΡΑΪΚΗ και της CRETAN KINGS στα αποτελέσματα, ιδίως στο κανάλι HoReCa, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη των EZA ALCOHOL FREE και PILS HELLAS 0.0, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την εταιρεία.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Mahou San Miguel και η παρουσία των αποσταγμάτων ΠΙΛΑΒΑΣ ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρει στην αγορά και ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστική της θέση.

Σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ΕΖΑ αποτελεί η παραγωγική της μονάδα στην Αταλάντη, όπου η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζεται με την πολυετή τεχνογνωσία των ανθρώπων της για την παραγωγή μπύρας υψηλής ποιότητας.

Με έμφαση στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής ζυθοποιίας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτα Ασπιώτη:

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια και τη σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής, ανταγωνιστικής και αποδοτικής ΕΖΑ. Σε μια αγορά με σημαντικές προκλήσεις, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας με συνέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα, στην ενίσχυση της εμπορικής μας παρουσίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η ποιότητα της μπύρας που παράγουμε βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις μας στην Αταλάντη, δημιουργούμε ελληνικές μπύρες με ξεχωριστή ταυτότητα, που μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στις κορυφαίες διεθνείς ετικέτες.

»Παράλληλα, εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, επενδύουμε σε κατηγορίες με σημαντικές προοπτικές, όπως η μπύρα χωρίς αλκοόλ, και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με καταξιωμένες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

»Φιλοδοξία μας είναι η ΕΖΑ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά μπύρας, τόσο για την ποιότητα των προϊόντων της όσο και για την αξιοπιστία της ως συνεργάτη της εστίασης και του οργανωμένου λιανεμπορίου. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ελληνικής ζυθοποιίας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, με στόχο μια ΕΖΑ που αναπτύσσεται και δημιουργεί ουσιαστική αξία για την αγορά και την ελληνική οικονομία»

Σχετικά με την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία, η οποία εξελίχθηκε δυναμικά την τελευταία 10ετία.

Σήμερα, παράγει εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής γευστικής αξίας προϊόντα μπύρας, τις EZA LAGER, EZA PILSENER, EZA ALCOHOL FREE, PILS HELLAS, PILS HELLAS RADLER, PILS HELLAS 0.0, ODYSSEY RED, ODYSSEY DARK, ODYSSEY WEISS, CRETAN KINGS, A TODA MADRE και ΠΕΙΡΑΪΚΗ, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο διεθνών brands, όπως οι MAHOU, SAN MIGUEL, MENABREA και GULDEN DRAAK.

Η ΕΖΑ με παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμύρια λίτρα και ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής, καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 140 σπουδαίοι, καταρτισμένοι εργαζόμενοι.

Τα τελευταία χρόνια στο εργοστάσιό της στην Αταλάντη εγκατέστησε δυο νέες, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, οι οποίες διασφαλίζουν απόλυτα την ευελιξία, ασφάλεια και ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων της και εντάσσονται στο συνολικό πλάνο επενδύσεων της εταιρείας, που ξεπερνούν τα €31,9 εκατ. την τελευταία δεκαετία.

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η ΕΖΑ, εφαρμόζει επιτυχώς ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής φροντίδας

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