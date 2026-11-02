ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο

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Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η εφαρμογή για την υποβολή των Δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5100/2024 (Pillar II).

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής υποβάλλεται δήλωση:

-Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, βάσει των κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ) και Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ).

-Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5100/2024.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και καταβολής του φόρου, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1236/2026 και Α.1237/2026).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Δήλωσης Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των κανόνων ΚΣΕ και ΚΥΚ είναι:

Για τον κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ), η τελική μητρική συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα συνιστώσα οντότητα, εφόσον είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.

Για τον κανόνα Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ), η ημεδαπή συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα τοπική οντότητα.

Αντίστοιχα, υπόχρεη για την υποβολή της Δήλωσης Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων είναι η συνιστώσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ομίλου ΠΕ) ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.

Ειδικά για τους ομίλους ΠΕ ή τους εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, των οποίων το οικονομικό έτος αναφοράς λήγει έως και τις 31 Μαρτίου 2025, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου.

Πού υποβάλλονται οι δηλώσεις

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Συμπληρωματικός Φόρος ν. 5100/2024 (Πυλώνας ΙΙ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Συμπληρωματικός Φόρος Συνιστωσών Οντοτήτων > Δήλωση Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου ή > Δήλωση Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (Κ.Σ.Ε.) και Υποφορολογημένων Κερδών (Κ.Υ.Κ.).