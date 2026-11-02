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Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Ναυτιλία 02.11.2026, 16:29
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Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχει εκτοξευθεί το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία, καθώς η αυξημένη ζήτηση για νέες ναυπηγήσεις οδηγεί τη δραστηριότητα των ναυπηγείων σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Clarksons Research, οι παραγγελίες πλοίων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στα ναυπηγεία έως τα τέλη Οκτωβρίου ανέρχονταν σε 226,1 εκατομμύρια cgt, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 700 δισ. δολαρίων.

Η επίδοση αυτή υπερβαίνει το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 225,5 εκατομμυρίων cgt, το οποίο είχε καταγραφεί το 2008, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research, Stephen Gordon, περιέγραψε την κατάσταση στις αγορές ναυπηγήσεων ως ιδιαίτερα θερμή, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια παραγωγή των ναυπηγείων θα κινηθεί επίσης σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές του επόμενου έτους.

Μάλιστα, ο ρυθμός νέων παραγγελιών ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μέσα στο 2026. Ως αποτέλεσμα, το βιβλίο παραγγελιών έχει ενισχυθεί κατά περίπου 25%, ενώ βρίσκεται πλέον σε επίπεδα τριπλάσια σε σύγκριση με το 2020.

Διαφορετική σύνθεση σε σχέση με το 2008

Παρά το γεγονός ότι το σημερινό βιβλίο παραγγελιών ξεπερνά το προηγούμενο ιστορικό υψηλό σε όρους cgt, η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται η συνολική μεταφορική ικανότητα των υπό ναυπήγηση πλοίων.

Συγκεκριμένα, η χωρητικότητα των νέων πλοίων ανέρχεται σε 601 εκατομμύρια dwt, έναντι 657 εκατομμυρίων dwt το 2008. Παράλληλα, το σημερινό βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί περίπου στο 25% του υφιστάμενου παγκόσμιου στόλου, έναντι 53% κατά την προηγούμενη μεγάλη ναυπηγική άνθηση.

Όπως εξήγησε ο Stephen Gordon, η διαφορά οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη διαφορετική σύνθεση των παραγγελιών. Το μερίδιο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει διπλασιαστεί, ενώ εκείνο των πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί. Επιπλέον, το μέσο μέγεθος των πλοίων είναι πλέον διπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη κορύφωση της ναυπηγικής δραστηριότητας, με βάση τη μονάδα μέτρησης cgt.

Η κυριαρχία της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία

Η σημαντικότερη μεταβολή, ωστόσο, εντοπίζεται στον γεωγραφικό χάρτη της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον Gordon, οι κινεζικές ναυπηγικές επιχειρήσεις έχουν διπλασιάσει το μερίδιό τους στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών μέσα σε διάστημα δύο δεκαετιών, φτάνοντας πλέον στο 68%.

Η Κίνα διαθέτει πλέον ηγετική θέση σχεδόν σε όλους τους βασικούς τομείς της ναυπηγικής αγοράς. Εξαίρεση αποτελούν τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, όπου εξακολουθεί να κυριαρχεί η Νότια Κορέα, καθώς και τα κρουαζιερόπλοια, όπου η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

Οι εκτιμήσεις της Clarksons Research προβλέπουν ότι η παγκόσμια παραγωγή των ναυπηγείων θα φτάσει τα 72 εκατομμύρια cgt το 2028. Το μέγεθος αυτό θα είναι διπλάσιο σε σχέση με το χαμηλό του 2020 και αυξημένο κατά περίπου 60% σε σύγκριση με το 2025.

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