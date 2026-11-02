Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων

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Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών το επόμενο διάστημα; Τι ρόλο θα παίξουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ποιο αποτύπωμα έχει μέχρι στιγμής η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές; Κορυφαίοι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται κάποιος άμεσος λόγος ισχυρής διόρθωσης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν βλέπουν και περιθώρια για θεαματικές αποδόσεις.

Η ελληνική αγορά έχει, πάντως, ένα ακόμη πλεονέκτημα που δεν μπορεί να αγνοήσουν οι επενδυτές: παραμένει φθηνή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές

Για τις αμερικανικές κάλπες που στήνονται αύριο, το βασικό ερώτημα όπως λένε, δεν είναι τόσο ποιος θα επικρατήσει όσο αν το αποτέλεσμα θα πυροδοτήσει νέα θεσμική ή πολιτική ένταση. «Δεν ενδιαφέρεται η αγορά για τον νικητή», σημειώνουν, προσθέτοντας πως αν δεν υπάρξει απρόοπτο, «η μεταβλητότητα θα υποχωρήσει και οι επενδυτές θα επιλέξουν μια πιο ήπια ανάγνωση των εξελίξεων». Αναλυτές επισημαίνουν ότι μόνο μια απρόβλεπτη εξέλιξη, όπως θεσμική κρίση ή νέα ένταση, θα άλλαζε αυτό το αφήγημα. Διαφορετικά, οι αγορές θα αναζητήσουν ηρεμία, χωρίς σαφή λόγο για κάποια ανατροπή.

Επιπλέον, όπως σημειώνουν, καταλυτικό ρόλο παίζει και η προγραμματισμένη για τα τέλη Νοεμβρίου δημόσια εγγραφή της Anthropic. Το μέγεθος της συναλλαγής και οι προμήθειες που αναμένονται για τις επενδυτικές τράπεζες αποτελούν, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, έναν ακόμη λόγο για να αποφευχθούν βεβιασμένες κινήσεις από τους μεγάλους παίκτες. Άλλωστε το διακύβευμα είναι μεγάλο: υπολογίζεται ότι οι προμήθειες για τις επενδυτικές τράπεζες θα φθάσουν τα 1 με 2 δισ. δολάρια.

Που θα φθάσει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στην Αθήνα, οι αναλυτές τοποθετούν τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.700 – 2.800 μονάδες έως το τέλος του έτους, με περιθώριο ανόδου περίπου 5%. Η προσέγγιση των 2.800 μονάδων πάντως δεν αποκλείεται, αλλά δεν αποτελεί το βασικό σενάριο. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η πρόσθετη απόδοση δεν θα είναι, κατά την εκτίμησή τους, αρκετή για να δικαιολογήσει απερίσκεπτες τοποθετήσεις.

Η επίδοση του 2026 άλλωστε θεωρείται ήδη ιδιαίτερα καλή

Η ελληνική αγορά έχει, πάντως, ένα ακόμη πλεονέκτημα που δεν μπορεί να αγνοήσουν οι επενδυτές: παραμένει φθηνή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι κλυδωνισμοί από την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές και η άνοδος των επιτοκίων ήταν αναμενόμενοι, όμως δεν έχουν ανατρέψει την εικόνα των αποτιμήσεων.

«Παραμένουμε φθηνοί», επισημαίνουν κορυφαίοι χρηματιστηριακοί αναλυτές, προσθέτοντας ότι το επόμενο βήμα είναι να φανεί το discount της Αθήνας έναντι της Ευρώπης και να αξιολογηθούν οι εταιρείες μία προς μία. Η επίδοση του 2026 άλλωστε θεωρείται ήδη ιδιαίτερα καλή, αλλά η αγορά δεν κινείται πλέον με οριζόντιες προσδοκίες: κάθε εισηγμένη έχει τη δική της ιστορία και διαφορετική προοπτική.

Οι τράπεζες και το σήμα από την Alpha Bank

Οι τράπεζες την ίδια στιγμή παραμένουν βασικό στήριγμα για την αγορά. Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν πρόσφατα χαρακτηρίζονται πολύ καλά από τους αναλυτές, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι καταγράφηκαν σε ένα τρίμηνο που δεν θεωρείται ευνοϊκό. Το τέταρτο τρίμηνο εκτιμάται πως θα είναι καλύτερο, στοιχείο που αφήνει περιθώριο για συνέχιση της θετικής εικόνας και διατηρεί τον κλάδο στο επίκεντρο των μεγάλων χαρτοφυλακίων.

«Οι τράπεζες έχουν ακόμη να δώσουν», είναι η χαρακτηριστική έκφραση, με την επισήμανση ότι η τοποθέτηση στον κλάδο αφορά κυρίως επενδυτές με μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια

«Οι τράπεζες έχουν ακόμη να δώσουν», είναι η χαρακτηριστική έκφραση, με την επισήμανση ότι η τοποθέτηση στον κλάδο αφορά κυρίως επενδυτές με μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Τα βλέμματα στρέφονται και στην Alpha Bank, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους επενδυτές τους στόχους και το επιχειρηματικό της σχέδιο. Η αγορά περιμένει υψηλότερους στόχους, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανανεώσει το ενδιαφέρον για τη μετοχή και να προσφέρει ένα πιο καθαρό σήμα για τις προοπτικές της τράπεζας.

Επιλεκτικές κινήσεις και το βλέμμα στο 2027

Ο μεγάλος άγνωστος Χ παραμένει η επόμενη χρονιά. Οι εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η πορεία της οικονομίας μπορεί να αλλάξουν το επενδυτικό κλίμα. Στις ανησυχίες προστίθεται ο τουρισμός, καθώς οι τιμές αυξάνονται και παραμένουν ερωτήματα για την απόδοση της δραστηριότητας. Η Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή άμεσο πλήγμα για το ΧΑ, χωρίς ωστόσο να φεύγει από το κάδρο των κινδύνων.