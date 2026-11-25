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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό της Ουάσιγκτον ότι η ΕΕ τροφοδοτεί την παγκόσμια βιομηχανική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την επιβολή δασμού 15% στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση προτείνει την επιβολή πρόσθετων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία, παρά τις πρόσφατες πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος για την οικονομική του πολιτική.

«Θα εξετάσουμε τα πορίσματα. Ταυτόχρονα, απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παραδοχή ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας», ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Αντιθέτως, σημείωσε, «η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας».

Σύμφωνα με τον Όλοφ Γκιλ, «η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την πραγματική ανησυχία για την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό υποκινείται από κράτη και συγκεντρώνεται σε τρίτες χώρες. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη κοινής δράσης».

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και τα φθηνά βιομηχανικά προϊόντα

Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Τζέιμισον Γκριρ, υποστηρίζει ότι 14 εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, εκ των οποίων η ΕΕ, η Κίνα και η Ιαπωνία, μειώνουν τεχνητά τις τιμές και πλημμυρίζουν τις διεθνείς αγορές με βιομηχανικά προϊόντα. Η διαπίστωση του Γραφείου του Αντιπροσώπου Εμπορίου έπεται εμπορικής έρευνας που ξεκίνησε τον Μάρτιο.

Ο Τζέιμισον Γκριρ πρότεινε την επιβολή δασμού 15% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ανώτατο όριο που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διατλαντικής εμπορικής εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2025 στη Σκωτία, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Γκριρ αναμένεται να συμμετάσχει εξ αποστάσεως την ερχόμενη Δευτέρα σε συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Εμπορίου. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις για την έρευνα περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Ενώ, όπως επισημαίνει το Politico, οι υπουργοί της ΕΕ αναμένεται να θέσουν το ζήτημα της έλλειψης προόδου όσον αφορά τη μείωση των δασμών σε προϊόντα της ΕΕ που περιέχουν χάλυβα εκ μέρους των ΗΠΑ. Όπως επισημαίνεται, ορισμένα εξ αυτών εξακολουθούν να υπόκεινται σε αμερικανικούς δασμούς που φτάνουν έως και το 50%.

Ο Τραμπ και η προσπάθεια να υπερκεράσει το Ανώτατο Δικαστήριο

Η έρευνα για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία διεξάγεται βάσει του Τμήματος 301 (Section 301) του Εμπορικού Νόμου του 1974, αποτελεί τη δεύτερη από τις δύο εμπορικές έρευνες που ξεκίνησαν την άνοιξη, στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης Τραμπ να ανασυστήσει το «τείχος» των δασμών της.

Αφού οι «αμοιβαίοι» δασμοί που επέβαλε ο Αμερικάνος πρόεδρος το 2025 ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση επέβαλε δασμό 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενη ανησυχίες ότι οι Βρυξέλλες απέτυχαν να απαγορεύσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας. Θα εφαρμοστεί ο υψηλότερος από τους δύο δασμολογικούς συντελεστές, αντί να αθροιστούν και οι δύο, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί είναι πιθανό να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο, το νωρίτερο, αφού η Υπεύθυνη για το Εμπόριο των ΗΠΑ (USTR) διεξαγάγει ακροάσεις και λάβει σχόλια από το κοινό.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, χαρακτήρισε στο Politico τα συμπεράσματα της έκθεσης της USTR «παράλογα». Και επισήμανε πως «όποιος περίμενε πιο ήρεμα νερά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, έκανε λάθος. Εξάλλου, ελάχιστοι το περίμεναν σοβαρά αυτό».

«Ούτε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ούτε η ετυμηγορία των ψηφοφόρων έχουν επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ένα δικαστήριο καταρρίπτει τη νομική βάση για τους δασμούς του, εκείνος αναζητά κάποια άλλη. Ο στόχος του παραμένει ο ίδιος: χρησιμοποιεί τους δασμούς για να ασκήσει πίεση στους εμπορικούς εταίρους και να αποσπάσει από αυτούς ακόμη περισσότερες παραχωρήσεις».