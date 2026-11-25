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Ένοχη σε 10 από τις 12 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε κρίθηκε η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei από ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση, που εκδόθηκε την Τρίτη στο Μπρούκλιν, αφορά κατηγορίες για παραπλάνηση τραπεζών σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στο Ιράν, παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων και συνωμοσία για την απόκτηση εμπορικών μυστικών από αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι ένορκοι έκριναν τη Huawei ένοχη για τραπεζική και ηλεκτρονική απάτη, παραβιάσεις κυρώσεων και συνωμοσία για την κλοπή τεχνολογικών μυστικών. Αντίθετα, την αθώωσαν από τις κατηγορίες περί συνωμοσίας για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, μια ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία που υποστήριζε ότι η εταιρεία λειτουργούσε ως οργανωμένη εγκληματική επιχείρηση.

Η δίκη διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες. Η εισαγγελία κάλεσε πάνω από 60 μάρτυρες, ενώ η υπεράσπιση παρουσίασε 15. Η ποινή που θα επιβληθεί δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η δικαστής Αν Ντόνελι έχει προγραμματίσει την ανακοίνωσή της για τις 14 Σεπτεμβρίου 2027.

Η υπόθεση του Ιράν και η σύλληψη της οικονομικής διευθύντριας

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε το 2018 και συνδέθηκε με τις επιχειρηματικές σχέσεις της Huawei με το Ιράν, σε περίοδο κατά την οποία ίσχυαν αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία παραπλάνησε τράπεζες όπως η HSBC, η Standard Chartered και η BNP Paribas σχετικά με τις δραστηριότητές της στη χώρα, προκειμένου να συνεχίσει να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπήρξε η Μενγκ Γουανζού, οικονομική διευθύντρια της Huawei και κόρη του ιδρυτή της. Συνελήφθη στον Καναδά τον Δεκέμβριο του 2018, βάσει αμερικανικού εντάλματος, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον, Πεκίνου και Οτάβα. Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια δικαστικής διαμάχης για την έκδοσή της στις ΗΠΑ, συμφώνησε σε αναβολή δίωξης και επέστρεψε στην Κίνα. Οι κατηγορίες εναντίον της αποσύρθηκαν αργότερα.

Η Μενγκ δεν κατέθεσε στη δίκη, ωστόσο οι εισαγγελείς αξιοποίησαν στοιχεία από τη συμφωνία της με τις αμερικανικές αρχές, στην οποία είχε αναγνωρίσει ότι έκανε ανακριβείς δηλώσεις σε τραπεζικό στέλεχος της HSBC για τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν.

Οι κατηγορίες για τεχνολογική κατασκοπεία

Το 2020 προστέθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο την απόκτηση εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Huawei απέκτησε παράνομα πηγαίο κώδικα της Cisco για δρομολογητές, τεχνολογία κεραιών της Quintel και πρόσβαση σε σχεδιασμό κυκλωμάτων της CNEX. Παρουσίασαν επίσης περιστατικά που αφορούσαν φερόμενη αφαίρεση εξαρτήματος από ρομπότ δοκιμών της T-Mobile και φωτογράφιση εξοπλισμού της Fujitsu χωρίς άδεια.

Η Huawei απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές για τα εμπορικά μυστικά αφορούσαν αστικές υποθέσεις που είχαν διευθετηθεί στο παρελθόν. Ο δικηγόρος της, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να ασκήσει έφεση και ότι η αθώωση στην κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης επιβεβαιώνει, κατά την άποψή της, τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε την υπόθεση μέρος της αμερικανικής προσπάθειας περιορισμού των κινεζικών επιχειρήσεων. Παρά τη δικαστική εξέλιξη, η Huawei δηλώνει ότι θα συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της, επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περίπου 170 χώρες.