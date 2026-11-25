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Στην περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της προχωρά η MSC Cruises, η οποία παρέλαβε σήμερα από τα γαλλικά ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique το MSC World Asia, ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά και ενεργειακά αποδοτικά κρουαζιερόπλοια της εταιρείας.

Το νέο πλοίο, το 24ο του στόλου της MSC Cruises και το 20ό που κατασκευάζεται για την εταιρεία στα συγκεκριμένα ναυπηγεία, αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στη συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία ξεπερνά τα 25 χρόνια.

Η κατασκευή του διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια, με τη συμμετοχή άνω των 500 Γάλλων προμηθευτών, αναδεικνύοντας την ευρύτερη οικονομική σημασία της ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της MSC Cruises στα γαλλικά ναυπηγεία προβλέπει την παράδοση του MSC World Atlantic τον Οκτώβριο του 2027, ενώ έχουν ήδη παραγγελθεί τέσσερα ακόμη πλοία της κατηγορίας World Class, διασφαλίζοντας ναυπηγική δραστηριότητα έως το 2031.

Η σημασία για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία

Ο Pierfrancesco Vago, εκτελεστικός πρόεδρος του τομέα κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, υπογράμμισε τη σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας.

«Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον κλάδο είναι απαραίτητες ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην κατασκευή πλοίων υψηλής πολυπλοκότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη συμβολή της ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιων στη διατήρηση θέσεων εργασίας και εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής των Chantiers de l’Atlantique, Laurent Castaing, υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών οδηγεί σε διαρκή βελτίωση τόσο της εμπειρίας των επιβατών όσο και των ενεργειακών επιδόσεων των πλοίων.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις

Σύμφωνα με την MSC Cruises, το MSC World Asia επιτυγχάνει Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης Σχεδιασμού (EEDI) κατά 50% χαμηλότερο από το όριο αναφοράς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για πλοία αντίστοιχου τύπου και μεγέθους.

Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει κινητήρες διπλού καυσίμου LNG τελευταίας γενιάς, με τεχνολογίες περιορισμού της διαφυγής μεθανίου, καθώς και δυνατότητα μελλοντικής χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το βιο-LNG και το συνθετικό LNG.

Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένα συστήματα ανάκτησης θερμότητας, βελτιστοποιημένο σχεδιασμό γάστρας και προωστήρων και τεχνολογίες περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τις δοκιμές εν πλω ο ατμοστρόβιλος ανάκτησης θερμότητας παρήγαγε περίπου 1,5 MW ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 3% των ενεργειακών αναγκών του πλοίου.

Οι τεχνολογικές αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται στη στρατηγική της MSC Cruises για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών από τις θαλάσσιες δραστηριότητές της έως το 2050.

Πρώτη σεζόν στη Μεσόγειο

Η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του MSC World Asia θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στη Χάβρη της Γαλλίας, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει την εμπορική του δραστηριότητα, πραγματοποιώντας επταήμερες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο έως το καλοκαίρι του 2027.

Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Νότια Καραϊβική για τη χειμερινή περίοδο 2027-2028.

Το νέο κρουαζιερόπλοιο διαθέτει επτά διακριτές θεματικές περιοχές, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και ευεξίας, καθώς και νέες επιλογές πολυτελούς διαμονής στο MSC Yacht Club, με την αισθητική του να αντλεί στοιχεία από τους πολιτισμούς και τα τοπία της Ασίας.