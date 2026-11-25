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Επίσκεψη στη Χαλκίδα πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη μετεγκατάσταση του εμπορικού λιμένα και την αναβάθμιση των υποδομών στο υφιστάμενο λιμάνι. Συγκεκριμένα, με τη ρυθμιστική πρωτοβουλία που προωθεί το Υπουργείο για τη διευθέτηση της χερσαίας ζώνης λιμένα, δρομολογείται η επίλυση εκκρεμοτήτων δεκαετιών, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, την απόδοση σημαντικών εκτάσεων στην πόλη και μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για τη Χαλκίδα.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού ήταν ο προβλήτας των Τσιμέντων Χαλκίδος, όπου θα εγκατασταθεί το νέο εμπορικό λιμάνι. Ο κ. Κικίλιας ξεναγήθηκε στον χώρο από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ), Νικόλαο Κριτσίλη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Σπυρίδωνα Παλαιολόγο.

Κικίλιας: Εμβληματικό έργο

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός ανέφερε πως «είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στη Χαλκίδα για το πιο εμβληματικό, ίσως, έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια στην περιοχή: Τη μεταφορά του παλιού εμπορικού λιμανιού από τη Χαλκίδα στην απέναντι πλευρά, με την ταυτόχρονη κατασκευή μιας μαρίνας υψηλού επιπέδου για yachts στο σημερινό λιμάνι της πόλης και την αναβάθμιση της περιοχής, με τις ανάλογες υποδομές».

«Η ανάγκη για τουρισμό υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με τη λειτουργία ενός εμπορικού λιμανιού σε μια περιοχή όπου υπάρχει σιδηρόδρομος, υπάρχει εθνική οδός, υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υποδομές, μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου, προς όφελος των Χαλκιδαίων, όλων των κατοίκων της Εύβοιας, αλλά και, όπως συζητάω με τους συναδέλφους και καλούς φίλους, των ανθρώπων από τα Οινόφυτα μέχρι τη Χαλκίδα. Να φτιάξουμε ένα έργο υποδομής τέτοιο που θα το χαρούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και οι επόμενες γενιές και που πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων», προσέθεσε.

Επιπλέον εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς «τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Φάνη Σπανό, και τους συναδέλφους βουλευτές Ευβοίας, Συμεών Κεδίκογλου και Θανάση Ζεμπίλη, για τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει και έχουμε φτάσει στο επίπεδο πρωτοβουλίας ρύθμισης, έτσι ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα δημιουργίας χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων και στο λιμάνι, με την προβλεπόμενη χρηματοδότηση από τα Πράσινα Ταμεία, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής που αξίζουν οι κάτοικοι της περιοχής».

Σπανός: Μια νέα αστικού τύπου ανάπλαση

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε πως «μεγάλες στρατηγικές υποδομές απαιτούν πόρους, απαιτούν μελέτες, πάνω απ’ όλα όμως απαιτούν ισχυρή βούληση. Και αυτό είναι που με χαρά σήμερα συναντάμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και προσωπικά στον Υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια, όπου μαζί με τους κυρίους βουλευτές και τους φορείς, συζητούμε για να προχωρήσει γρήγορα και σωστά ένας νέος εμπορικός λιμένας, εδώ στην Αυλίδα, στον χώρο του παλιού εργοστασίου τσιμέντου, που θα δώσει μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή, θα συνδεθεί με τη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων».

Και συμπλήρωσε πως «βέβαια, με μια νέα αστικού τύπου πια ανάπλαση εκεί που είναι σήμερα το εμπορικό λιμάνι Χαλκίδας. Άρα, λοιπόν, μια σειρά από πρωτοβουλίες που όλες συνδέονται και όλες μαζί δίνουν ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα με σωστές χρήσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον και με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία μας. Δουλεύουμε συνεργατικά γι’ αυτό και πιστεύουμε πως σύντομα θα έχουμε και αποτελέσματα».

Ένα λειτουργικό λιμάνι

Ο βουλευτής Ευβοίας, Θανάσης Ζεμπίλης, τόνισε: «Είναι ένα project για το οποίο αγωνίζομαι και ως Δήμαρχος Χαλκιδέων από το 2007. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι προχωράει. Και έτσι οφείλουμε ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον Υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια. Κυρίως, όμως, θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι μελέτες αφορούν όχι ένα φαραωνικό αλλά ένα λειτουργικό λιμάνι, που πάνω απ’ όλα θα σέβεται το περιβάλλον, τη θάλασσα, τον όρμο του Βαθέως, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η θαλάσσια οικονομία και η τοπική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο δρόμος της υλοποίησης

Ο βουλευτής Ευβοίας, Συμεών Κεδίκογλου, σημείωσε: «Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις, μετά από αγώνες 12 και πλέον ετών, ένα όραμα να παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Κικίλια, που στήριξε και προώθησε όσο κανένας άλλος το έργο. Τον Πρωθυπουργό, που αγκάλιασε το project από την αρχή. Και βέβαια τους συναδέλφους μου, τον Περιφερειάρχη, γιατί μιλάμε για ένα έργο που θα αλλάξει το μέλλον, όχι μόνο της Χαλκίδας, αλλά όλης της Στερεάς Ελλάδας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στα γραφεία του ΟΛΝΕ, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού.

Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Χαλκίδας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, της Δημάρχου Χαλκιδέων, Ελένης Βάκα, των Δημάρχων Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνη Σπυρόπουλου, Ερέτριας, Νίκου Γουρνή, Ιστιαίας – Αιδηψού, Γιάννη Κοτζιά, Καρύστου, Ελευθέριου Ραβιόλου, Κύμης – Αλιβερίου, Νικόλαου Μπαράκου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, και Σκύρου, Κυριάκου Αντωνόπουλου, βουλευτών, καθώς και εκπροσώπων τοπικών και παραγωγικών φορέων.