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Δημόσιοι υπάλληλοι: Η νέα διαδικασία συνταξιοδότησης

Απλουστεύονται οι διαδικασίες. Η χειρόγραφη αίτηση αντικαθίσταται από την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΕΦΚΑ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 04.11.2026, 06:25
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Δημόσιοι υπάλληλοι: Η νέα διαδικασία συνταξιοδότησης
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Αλλαξε από χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η χειρόγραφη διαδικασία αντικαθίσταται από την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΕΦΚΑ.

Η νέα υπηρεσία ενεργοποιείται σταδιακά, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων. Η αλλαγή αφορά τόσο τις συντάξεις γήρατος όσο και τις συντάξεις λόγω θανάτου, ενώ στην ίδια διαδικασία περιλαμβάνονται η κύρια και η επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ και, κατά περίπτωση, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Για τους ενδιαφερόμενους, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, προϋποθέσεις και βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή και την προώθηση του συνταξιοδοτικού φακέλου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις, ανάλογα με το είδος της αίτησης.

– Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Η διαδικασία καλύπτει την κύρια και την επικουρική σύνταξη, την εφάπαξ παροχή και τις σχετικές αιτήσεις προς το ΜΤΠΥ.

– Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 ακολουθούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, για τις αντίστοιχες παροχές.

Η σταδιακή εφαρμογή σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν την ημερομηνία που αντιστοιχεί στη δική τους περίπτωση και να προετοιμάσουν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία.

Το σημαντικότερο σημείο της νέας διαδικασίας είναι ότι για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι που σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να συντονίσουν τα βήματα αποχώρησής τους με την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού.

Η ηλεκτρονική αίτηση δεν υποκαθιστά τη διαδικασία λύσης της υπαλληλικής σχέσης, αλλά ακολουθεί αυτήν.

Τα βήματα

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του επίσημου ιστοτόπου του e-ΕΦΚΑ, στη διεύθυνση www.e-efka.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», επιλέγουν «Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ» και στη συνέχεια την υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής για το Δημόσιο.

Αφού εισέλθουν στην εφαρμογή, επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, όπως η «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος», και προχωρούν στη συμπλήρωση και την οριστική υποβολή της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό υποβολής και να το καταθέσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρούν.

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική αίτηση. Η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου αναλαμβάνει να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ή έντυπο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) ή το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Στη συνέχεια, ο φάκελος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα υπηρεσιακά έγγραφα, διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα.

Για τις συντάξεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, αρμόδιος είναι ο e-ΕΦΚΑ, ενώ για τις σχετικές παροχές προς το ΜΤΠΥ ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία προς το Ταμείο. Η πληρότητα των στοιχείων και η έγκαιρη συνεργασία με την υπηρεσία Προσωπικού είναι, συνεπώς, κρίσιμες για την ομαλή προώθηση του φακέλου.

Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, απαιτείται επικαιροποίησή τους στο μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Εναλλακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται για τη διαδικασία, προβλέπεται προσέλευση στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ εντός 15 ημερών, με την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Για τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή, οι ασφαλισμένοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. Για διαδικαστικά και διοικητικά ζητήματα παρέχεται η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1555 και η ψηφιακή πλατφόρμα 1555.gov.gr. Για θέματα αρμοδιότητας του ΜΤΠΥ, πληροφορίες διατίθενται μέσω του www.mtpy.gr.

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