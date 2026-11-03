Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία

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Οι πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία θα αποτελούν τις ομάδες – στόχους των νέων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Συγκεκριμένα οι γυναίκες, οι μητέρες με ανήλικα παιδιά, οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών, αλλά και τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων του υπουργείου Εργασίας.

Στόχος η πρόσληψη 30.000 ατόμων με επιδοτήσεις που φτάνουν ακόμη και το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους.

Τα προγράμματα για την ανεργία

Τα προγράμματα που ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας κ. Νίκη Κεραμέως, πρόκειται να υλοποιούνται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ως εξης:

Πρόγραμμα 5.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για άνεργες γυναίκες. Η επιδότηση καλύπτει το 70% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, ενώ για μακροχρόνια άνεργες και μητέρες με παιδιά έως 15 ετών μπορεί να φτάσει το 80%. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα τρίμηνης επέκτασης.

Επιδότηση 90% για τηλεργασία: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως απασχόληση, που προβλέπει 1.000 θέσεις εργασίας με επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος.

Πρόγραμμα για 8.000 θέσεις για ανέργους 55-74 ετών: Στο πρόγραμμα 55 και άνω προστέθηκαν 8.000 επιδοτούμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φτάνει τις 43.000. Η δράση αφορά ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών και έχει διάρκεια 24 μηνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ευκαιρίες για 5.500 νέους: Στο πεδίο της νεανικής απασχόλησης περιλαμβάνεται πρόγραμμα 5.500 επιδοτούμενων θέσεων για ανέργους

ηλικίας 18-29 ετών, με διάρκεια απασχόλησης 12 μηνών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας και στη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον 1.000 θέσεις για ΑμεΑ: Αυξημένες είναι και οι δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Οι επιδοτούμενες θέσεις σε δήμους αυξήθηκαν από 1.000 σε 4.000, καθώς η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.