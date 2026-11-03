 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 03.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυστηρά όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας, επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήση αλγορίθμων για την αξιολόγηση, την επιλογή και τη διαχείριση του προσωπικού.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να ρυθμίσει κάθε πτυχή της εργασιακής σχέσης των εργαζόμενων σε πλατφόρμες.  Το σχέδιο νόμου προβλέπει περιορισμό και διαφανείς διαδικασίες ενώ κατοχυρώνεται το δικαίωμα ενημέρωσης, εξήγησης και επανεξέτασης κάθε απόφασης με ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο στόχος

Στόχος είναι να τεθούν κανόνες σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται ήδη στην αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται με ταχύτητα στις επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας ολοένα και περισσότερες λειτουργίες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού: από την επιλογή υποψηφίων και την αξιολόγηση της απόδοσης μέχρι την κατανομή καθηκόντων και την παρακολούθηση της παραγωγικότητας.

Το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν «αόρατο εργοδότη», ο οποίος θα αποφασίζει για την επαγγελματική τους εξέλιξη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουν με ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν ή να αμφισβητούν το αποτέλεσμα.

Η ανθρώπινη εποπτεία θα αποτελεί απαραίτητη δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου η τελική κρίση να μην παραδίδεται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο υποστήριξης, όχι όμως να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε αποφάσεις που αφορούν την πρόσληψη, την απόρριψη υποψηφίων, την αξιολόγηση της απόδοσης, την ανάθεση εργασιών και άλλες κρίσιμες πλευρές της επαγγελματικής ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δυνατότητα του εργαζομένου να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα κατέληξε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εάν, για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος αξιολογήσει αρνητικά την απόδοσή του ή επηρεάσει μια απόφαση που αφορά την εργασιακή του εξέλιξη, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Απαγόρευση στη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Ένας δεύτερος βασικός άξονας του σχεδίου νόμου αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Το υπουργείο εξετάζει την απαγόρευση επεξεργασίας ιδιαίτερα ευαίσθητων πληροφοριών από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως ψυχολογική κατάσταση και ιδιωτικές συνομιλίες.

Στόχος είναι να μην επιτραπεί η δημιουργία ενός εκτεταμένου ψηφιακού προφίλ για κάθε εργαζόμενο, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του, της ψυχολογικής του κατάστασης ή ακόμη και των προοπτικών επαγγελματικής του εξέλιξης.

Γονική άδεια

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Συγκεκριμένα προωθείται κατάργηση του χρονικού περιορισμού μεταξύ των δύο γονικών αδειών, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους γονείς που δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση, για να λάβουν την άδειά τους και καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης απασχόλησης για τη λήψη άδειας φροντιστή. Επίσης, με διάταξη που εντάσσεται στο νομοσχέδιο, καλύπτεται το κενό της ασφαλιστικής ικανότητας που προκύπτει μετά την ενηλικίωση των νέων άνω των 18 οι οποίοι για να τεθούν υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ θα πρέπει να δηλωθούν ως φοιτητές η άνεργοι. Με τη διάταξη που προωθείται δε θα διακόπτεται η ασφαλιστική τους ικανότητα μετά την ενηλικίωση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ
Commodities

Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ
Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Opinion

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026
English Edition

67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026
Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας
Πολιτική

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας
Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων
Κόσμος

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων
Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Thanksgiving: Στις 3 Οκτωβρίου 1863 ο Πρόεδρος Λίνκολν κηρύσσει Ημέρα Ευχαριστιών
World

Πώς το Thanksgiving έγινε ατμομηχανή του εμπορίου

Από μια Ημέρα Εθνικής Περισυλλογής και Προσευχής Ευχαριστιών, το Thanksgiving έγινε κινητήριος μοχλός της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίς;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 
Economy

Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 

Για την κρίση εμπιστοσύνης μίλησε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας στο 9th Athens Investment Forum

Αγης Μάρκου
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μπαίνουν όρια στην χρήση της ΑΙ στην αγορά εργασίας

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Κώστας Παπαδής
Νότια Κορέα: Προϋπολογισμός ρεκόρ για την ΑΙ – Στόχος το «πιο αποδοτικό στον κόσμο» κρατικό μοντέλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Προϋπολογισμός ρεκόρ Ν. Κορέας για ΑΙ για το «πιο αποδοτικό μοντέλο» διεθνώς

Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να αυξήσει τις συνολικές δαπάνες για το 2027 κατά 12,8%, φτάνοντας τα 820,9 τρισεκατομμύρια γουόν

SpaceX: Σε δικαστική διαμάχη για την περιβαλλοντική επιβάρυνση των data centers
Tεχνητή νοημοσύνη

Στα δικαστήρια η SpaceX για περιβαλλοντική όχληση

H οργάνωση NAACP, υποστηρίζει ότι η εταιρεία του Μασκ παραβίασε το νόμο χρησιμοποιώντας στροβίλους καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων που διαθέτει

«Καμπανάκι» ΕΕ: Ένα sell-off στην AI θα κλόνιζε την παγκόσμια οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς ένα sell-off στην AI θα κλόνιζε την παγκόσμια οικονομία

Οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η παγκόσμια χρηματοδότηση θα μπορούσε να βρεθεί σε μια φούσκα υπερεκτίμησης της τεχνητής νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κυβερνοεκβιασμός: Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο διαπραγματευτή
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο διαπραγματευτή

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει προηγούμενες διαπραγματεύσεις, βοηθώντας τους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια να εντοπίζουν τα σημάδια που προδίδουν τη συμπεριφορά των χάκερ

Kaspersky: AI, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα δολώματα phishing προς εργαζομένους
Tεχνητή νοημοσύνη

AI, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα δολώματα phishing προς εργαζομένους

Ανάλυση της Kaspersky σε περισσότερα από 150.000 προσομοιωμένα email σε 120 χώρες καταγράφει τις θεματικές που οδήγησαν εργαζομένους να ακολουθήσουν παραπλανητικούς συνδέσμους

Schneider Electric: Νέες προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος για AI data centers
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider Electric: Νέες προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος για AI data centers

Η σειρά της Schneider Electric περιλαμβάνει προκατασκευασμένα συστήματα από 2 έως 2,5 MW ανά μονάδα και είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά

Latest News
Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ
Commodities

Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ

Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ έστειλαν το πετρέλαιο σε τροχιά γύρω από τα 105 δολάρια

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Opinion

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Λάουρα Κοβέσι ολοκλήρωσε τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας πήρε συγχωροχάρτι…

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026
English Edition

67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026

Two-thirds of Greek consumers intend to shop during Black Friday and Cyber Monday, with most budgeting between €100 and €500. But concerns over misleading discounts remain widespread, according to a new EY survey.

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας
Πολιτική

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας

Για την προοπτική νίκης της ΕΛΑΣ στις επικείμενες εκλογές μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλαμάτα, τονίζοντας ότι «εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει»

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων
Κόσμος

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων

Στις κάλπες για τον έλεγχο του Κογκρέσου προσέρχονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

Διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανήγγειλε ο Γουίτκοφ, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Dedeman (πρώην Praktiker): Η πτώση στον τζίρο, η «στροφή» στα ακίνητα και η κεφαλαιακή «ένεση»
Business

Το νέο Praktiker, το ποντάρισμα στα ακίνητα και ο «άγνωστος χ»

Πίεση στα αποτελέσματα του 2025 κατέγραψε η πρώην Praktiker - Η στροφή στην αγορά ακινήτων, η χρηματοδότηση των 90 εκατ. και οι στρατηγικές εξαγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC
Inside Stories

Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC

Από τη ζώνη των 2.600 μονάδων

Καλώδιο Ελλάδας – Γερμανίας: Έτοιμη η προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση των 15 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
Ενέργεια

Ελλάδα–Γερμανία: Έτοιμη η προμελέτη για το καλώδιο των 15 δισ.

Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια πακέτα απασχόλησης έρχονται - Ποιους αφορά

Γυναίκες, νέοι, άνεργοι άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία που πλήττονται από την ανεργία στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Κώστας Παπαδής
Η πρόγνωση του Σουμπέτερ και η θλιβερή επαλήθευσή της…
Opinion

Ο Σούμπετερ και η επαλήθευση

Ο μεγάλος Αυστριακός οικονομολόγος που είχε προβλέψει μέσω του μαρξισμού την μεγάλη επιτυχία του καπιταλισμού και την λόγω αυτής πιθανή πτώση του, ως φαίνεται επιβεβαιώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μπαίνουν όρια στην χρήση της ΑΙ στην αγορά εργασίας

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Κώστας Παπαδής
Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026
Business

Τι «ξεφούρνισε» το ταμείο της Βενέτης - Ο Νο1 στόχος

Τα κέρδη που διανεμήθηκαν το 2025 και το νεό μέρισμα που αποφάσισε η ΓΣ της Βενέτης - Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και η εξυγίανση της Δωδώνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies