Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq

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Με μικτά πρόσημα κινείται σήμερα η Wall Street, προσπαθώντας να δώσει συνέχεια στο ισχυρό μετεκλογικό ράλι, αν και οι μετοχές τεχνολογίας δείχνουν κάποια αδυναμία να ακολουθήσουν την ανοδική κίνηση.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,46% στις 52.603 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,57% στις 7.644 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,44% στις 25.365 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στον Dow έδιναν οι μετοχές του κλάδου των τραπεζών, με τις Goldman Sachs, JPMorgan Chase και American Express να καταγράφουν κέρδη άνω του 1%, ενώ στον αντίποδα, οι μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και ειδικότερα οι εταιρείες ημιαγωγών και υποδομών κέντρων δεδομένων, δέχονταν πιέσεις για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, σε συνδυασμό με τις νίκες τους σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτες πολιτειών, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Η Broadcom υποχωρεί σχεδόν 3%, ενώ η Nvidia χάνει περίπου 2%. Πτώση άνω του 1% καταγράφει η Oracle, ενώ οι μετοχές των εταιρειών του Έλον Μασκ, Tesla και SpaceX, υποχωρούν περισσότερο από 2%. Ιδιαίτερη πίεση δεχόταν η Qualcomm, η οποία, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα υψηλότερα των εκτιμήσεων, υποχωρεί κατά 9%, καθώς οι προβλέψεις της για την κερδοφορία απογοήτευσαν την αγορά.

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

Η συνεδρίαση της Τετάρτης αποτύπωσε την πρώτη αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν άνετες πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 1.500 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν κέρδη άνω του 1%.

Ο Τζόρνταν Γουάτσον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tandem Investment Advisors, εκτίμησε ότι το ισχυρό ράλι και η μετακίνηση κεφαλαίων μακριά από τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Όπως σημείωσε, οι αγορές μπορεί να εισέλθουν σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εκλογικά αποτελέσματα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική πολιτική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αντίδραση της Τετάρτης δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει, αλλά ως αφορμή για επανεκτίμηση του ύψους των κεφαλαίων που κατευθύνονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και της πραγματικής απόδοσης που μπορούν να προσφέρουν αυτές οι επενδύσεις.

Στο μέτωπο της οικονομίας, θετικά ήταν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 189.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, μειωμένες κατά 6.000 σε σχέση με την αναθεωρημένη μέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας. Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων υποχώρησε κατά 2.250, στις 194.750 αιτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας.