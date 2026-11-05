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Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Wall Street 05.11.2026, 17:19
Upd: 18:01
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Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Τζούλη Καλημέρη

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Κατακόρυφη πτώση καταγράφει o Nasdaq, μία ημέρα μετά από ένα ισχυρό ράλι που πυροδοτήθηκε από τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν για άλλη μια ημέρα από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Αντιμέτωποι με μια πιθανή αλλαγή του σκηνικού στις αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι επενδυτές προετοιμάζονται για επιβράδυνση στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που πλήττει τις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ και των προμηθευτών κέντρων δεδομένων.

Ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, υποχώρησε κατά 4,7% και εισήλθε σε ζώνη διόρθωσης διαπραγματευόμενος πλέον περισσότερο από 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 3,1%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 1.018 μονάδων, ή ποσοστό 1,9%, καθώς τα κέρδη σε μετοχές όπως η Chevron
και η Johnson & Johnson δεν είναι αρκετά για να προστατεύσουν τον δείκτη, που απαρτίζεται από 30 μετοχές, από το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο. Ο Dow «έσβησε» περισσότερο από το μισό της ανόδου που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού ράλι της Τετάρτης.

Στο ταμπλό της Wall Street

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών Broadcom και Nvidia υποχώρησαν κατά 5% έκαστος την Πέμπτη, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η εταιρεία λογισμικού Oracle , σημείωσαν πτώση κοντά στο 5%.

Επιπλέον, οι εταιρείες του Ίλον Μασκ, Tesla και SpaceX, κατέγραψαν απώλειες 9% και 7% αντίστοιχα. Μια άλλη εταιρεία του κλάδου των ημιαγωγών, η Qualcomm, ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ωστόσο η μετοχή της υποχώρησε κατά 9% λόγω των προβλέψεων για τα μελλοντικά κέρδη, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα.

Οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υποδομές cloud (neocloud) σημείωσαν επίσης πτώση: η CoreWeave έχασε 9%, η Nebius
13% και η Iren 11%, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή αρνητική στροφή απέναντι στον κλάδο, υπό το πρίσμα των εκλογικών αποτελεσμάτων σε διάφορες πολιτείες.

Στον αντίποδα, η AppLovin —εταιρεία διαφημίσεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη— σημείωσε άλμα 32%, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών και παρείχε προβλέψεις (guidance) που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης έδειξε τους επενδυτές να προσαρμόζονται στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία έδειξαν ότι οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν άνετες πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Ο Dow σημείωσε άνοδο άνω των 1.500 μονάδων, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% έκαστος.

«Η χθεσινή συνεδρίαση αποτέλεσε μια ανάσα ανακούφισης, ενώ η σημερινή χαρακτηρίζεται περισσότερο από την απογοήτευση των επενδυτών για τα αποτελέσματα της Qualcomm και τη συνέχιση της μετατόπισης των κεφαλαίων μακριά από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης» εξηγεί στη Wall Street Journal ο Keith Buchanan, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments.

Ο Jordan Watson, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tandem Investment Advisors, εκτιμά ότι το έντονο ράλι και η στροφή των επενδυτών μακριά από μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να είναι προσωρινά φαινόμενα.

«Ενδέχεται να οδεύουμε προς μεγαλύτερη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εκλογικά αποτελέσματα και τις πιθανές επιπτώσεις στην πολιτική», ανέφερε. «Δεν θα ερμήνευα [τις συναλλαγές στις μετοχές την Τετάρτη] ως ένδειξη ότι όλα είναι πλέον ασφαλή, αλλά μάλλον ως μια έκκληση για περισσότερη λογική όσον αφορά τα κεφάλαια που διοχετεύονται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το κατά πόσον οι επενδύσεις αυτές θα αποφέρουν τις αποδόσεις που αναμένουν οι επενδυτές».

Σημαντικές απώλειες και για τις ευρωαγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν επίσης απώλειες από τα επίπεδα-ρεκόρ, καθώς υποχωρεί ο τεχνολογικός κλάδος, ακολουθώντας την πορεία των κατασκευαστών τσιπ στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 απώλεσε κέρδη που έφτασαν έως και το 0,8%, με αποτέλεσμα να κινείται χωρίς αξιόλογη μεταβολή . Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου πίεσαν τον δείκτη προς τα κάτω, με την ASML Holding NV να υποχωρεί κατά 6%, ενώ ο δείκτης Nasdaq 100 σημείωσε πτώση άνω του 4%.

Οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους στον κλάδο, εν μέσω ανησυχιών ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενδέχεται να επηρεάσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα «καλάθι» ευρωπαϊκών μετοχών ημιαγωγών, που παρακολουθεί η UBS Group AG, σημείωσε πτώση σχεδόν 8%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς ξεπέρασε νωρίτερα το υψηλό κλεισίματος του Αυγούστου. Από τις αρχές Οκτωβρίου, έχει υπεραποδώσει έναντι του δείκτη παγκόσμιων μετοχών MSCI ACWI και οδεύει προς την καλύτερη σχετική τριμηνιαία επίδοση από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ευρώπη επωφελείται από την αποχώρηση των επενδυτών από τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) —μια κίνηση που τους έχει ωθήσει να στραφούν μαζικά σε αμυντικούς κλάδους, όπως η υγεία και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

«Αν εξετάσουμε τις αποτιμήσεις, η Ευρώπη βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους. Επομένως, το ρεκόρ που βλέπουμε σήμερα συνδέεται με τα θεμελιώδη μεγέθη και μια αρκετά καλή περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων» εξηγεί στο Bloombeg ο Alexandre Baradez, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG στο Παρίσι.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο —η τιμή του οποίου υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ενδέχεται να αξιοποιήσει την ενισχυμένη διαπραγματευτική του θέση για να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν άλλαξε πορεία την Πέμπτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφαν άνοδο άνω του 2%, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το Brent ενισχύθηκαν επίσης κατά περισσότερο από 2%, προσεγγίζοντας τα 97 δολάρια.

Συνεχίζεται το ράλι για χρυσό και ασήμι

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) χρυσού και ασημιού σημείωσαν άνοδο, καθώς το ασθενέστερο δολάριο και οι χαμηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (Treasury yields) τροφοδότησαν μια ανοδική κίνηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια χρυσού παράδοσης Δεκεμβρίου άγγιξαν τα 4.155,80 δολάρια η ουγγιά —το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Οκτωβρίου—, ενώ τα συμβόλαια ασημιού παράδοσης Δεκεμβρίου έφτασαν τα 53,49 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Οκτωβρίου.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο άνω του 5% αυτή την εβδομάδα, ενώ το ασήμι έχει κερδίσει περισσότερο από 6%. Το πολύτιμο μέταλλο οδεύει να κλείσει την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδό του από την εβδομάδα που έληξε στις 7 Αυγούστου, ενώ το ασήμι κατευθυνόταν προς την καλύτερη εβδομάδα του από τις 21 Αυγούστου.

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