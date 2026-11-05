Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030

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Το νέο στρατηγικό της σχέδιο με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει αυτήν την ώρα η Alpha Bank, στο πλαίσιο του Investor Day που διοργανώνει στην Αθήνα.

Το Alpha Accelerated, όπως το ονομάζει, θέτει ως στόχο προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16% έως το 2030, από περίπου 12% το 2026.

Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 0,63 ευρώ έως το 2030, πριν από οποιοδήποτε όφελος από επαναγορές ιδίων μετοχών.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται σε δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης:

Ο πυλώνας Universal Business Bank διευρύνει τη σχέση της Alpha Bank με τις επιχειρήσεις πέρα από τη χρηματοδότηση, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών κάθε επιχειρηματικού πελάτη: χορηγήσεις, πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit.

Ο πυλώνας Wealth and Personal Banking καλύπτει τις ανάγκες των νοικοκυριών, από την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση και την αποταμίευση έως τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες με προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Τα μερίσματα της Alpha Bank

Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2 δισ. ευρώ σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά και πρόσθετης δυνατότητας διανομών περίπου 2 δισ. ευρώ Το ποσοστό διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% των κερδών έως το 2028.

Οι πρόσθετες διανομές θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης με ελκυστικές αποδόσεις ή εξαγορών που δημιουργούν αξία.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated εδράζεται στην επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης τριετίας, κατά την οποία η Alpha Bank υπερέβη όλους τους στόχους που είχε θέσει στο Investor Day του 2023. Το πλάνο βασίζεται στις επίσημες οικονομικές προβλέψεις, ενώ οι παραδοχές είναι σκόπιμα συντηρητικές και ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια.

Βασικές φιλοδοξίες για το 2030

Προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ έως το 2030, μετά τις πληρωμές κουπονιών AT1, από περίπου 0,9 δισ. ευρώ το 2026.

Προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16%, από περίπου 12% το 2026 σε συγκρίσιμη βάση.

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,63 ευρώ έως το 2030, από περίπου 0,41 ευρώ το 2026, που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση περίπου 12% πριν από οποιοδήποτε όφελος από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

Δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2 δισ. ευρώ σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά.

Αύξηση του ποσοστού διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά στο 40% των κερδών έως το 2028, από περίπου 28% το 2025.

Επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία κατά την περίοδο 2027-2030, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί περίπου 100 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030.

Υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Private Banking σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να αυξάνονται από περίπου 0,6 δισ. ευρώ σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ

Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2%, αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1 και δείκτη CET1 περίπου 13% έως το 2030.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια, στο Investor Day του 2023, παρουσιάσαμε έναν σαφή οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της κερδοφορίας της Alpha Bank, την ενίσχυση του ισολογισμού της και την επαναφορά της Τράπεζας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και διανομών προς τους μετόχους. Σήμερα, αποδεικνύουμε ότι τηρήσαμε αυτές τις δεσμεύσεις.

Η Alpha Bank εισέρχεται σε αυτόν τον νέο στρατηγικό κύκλο από θέση μεγαλύτερης ισχύος. Έχουμε διευρύνει τις δυνατότητές μας, έχουμε εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, έχουμε ενισχύσει την παρουσία μας σε κρίσιμες κατηγορίες πελατών και έχουμε εδραιώσει συνεργασίες που αυξάνουν ουσιαστικά το εύρος όσων μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Το περιβάλλον γύρω μας εξελίσσεται. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον περισσότερα από απλή χρηματοδότηση. Αναζητούν υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, λύσεις διαχείρισης διαθεσίμων, στρατηγικές συμβουλές και διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές. Οι ιδιώτες, από την άλλη, αναζητούν υποστήριξη και καθοδήγηση για τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, την ασφαλιστική κάλυψη και τη συνταξιοδότησή τους. Καθώς οι οικονομικές ανάγκες γίνονται πιο σύνθετες, η φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε έναν ακόμη πιο ουσιαστικό και πολύτιμο συνεργάτη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Αυτή η φιλοδοξία αποτυπώνεται στο στρατηγικό μας σχέδιο, το Alpha Accelerated.

Η στρατηγική μας βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς μοχλούς ανάπτυξης, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Μαζί, μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, να αυξήσουμε τη διείσδυση των προϊόντων μας και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο και περισσότερο διαφοροποιημένο προφίλ κερδοφορίας.

Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής ανάπτυξης, διευρύνοντας τις δυνατότητές μας να παρέχουμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχύοντας τη διεθνή μας εμβέλεια. Η τεχνολογία, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας αποτελεσματικότερα και να λειτουργούμε με υψηλότερη παραγωγικότητα. Στον πυρήνα της φιλοδοξίας μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις δεξιότητες και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε να λειτουργούν ως Μία Τράπεζα γύρω από τις ανάγκες των πελατών μας.

Για την επόμενη περίοδο, η εστίασή μας είναι σαφής: υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας, πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, αύξηση των διανομών προς τους μετόχους και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους. Με ορίζοντα το 2030, στοχεύουμε σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (normalised) περίπου 16% και ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 12%, διαθέτοντας περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για διανομές προς τους μετόχους.

Έχοντας θέσει την Τράπεζα σε νέες, στέρεες βάσεις, παρουσιάσαμε στις 12 Οκτωβρίου τη νέα μας ταυτότητα. Αντανακλά μια Τράπεζα που εξελίσσεται, παραμένοντας συνδεδεμένη με την κληρονομιά των σχεδόν 150 ετών ιστορίας της. Έχουμε ήδη χτίσει μια ισχυρότερη Alpha Bank. Πλέον επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής μας θέσης και στην επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Alpha Bank».

Υπέρβαση όλων των στόχων που τέθηκαν το 2023

Στο Investor Day του 2023, η Alpha Bank είχε δεσμευθεί να ενισχύσει την κερδοφορία της, να ενδυναμώσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιστρέψει σε βιώσιμες διανομές προς τους μετόχους. Η Τράπεζα υπερέβη όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2025.

Η Τράπεζα εισέρχεται στο νέο σχέδιο αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική. Το 2026, τα καθαρά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% στα 47,3 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις κατά περίπου 7% στα 59,1 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα κατά περίπου 9% στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά η ενσωμάτωση των εξαγορών των AstroBank, AXIA, FlexFin και Alpha Trust.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ έως το 2030, η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα διατηρούν το δημόσιο χρέος σε καθοδική πορεία. Στην Κύπρο, τη δεύτερη βασική αγορά του Ομίλου, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3% ετησίως έως το 2030, επίσης υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Για το τραπεζικό σύστημα, αυτό συνεπάγεται καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 8-10 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς και περίπου 8-10 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων και νέων υπό διαχείριση κεφαλαίων κάθε χρόνο κατά την περίοδο 2026-2030. Πάνω από 170 δισ. ευρώ επενδύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή, με αιχμή κλάδους υψηλής κεφαλαιακής έντασης, όπως η ενέργεια και οι υποδομές.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες των πελατών μεταβάλλονται. Οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν, ενισχύουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα και αντλούν κεφάλαια. Η αξία των συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέσω χρέους και μετοχικού κεφαλαίου, έχουν αυξηθεί κατά τρεις έως τέσσερις φορές από το 2023. Τα νοικοκυριά διατηρούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών τους σε επενδυτικά προϊόντα, περίπου στο διπλάσιο επίπεδο σε σχέση με το 2018, ενώ περισσότερα από 100 δισ. ευρώ ελληνικού χρηματοοικονομικού πλούτου βρίσκονται τοποθετημένα στο εξωτερικό.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται στις επίσημες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της Ελληνικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται σταδιακά προς το 1,6% έως το 2030. Το σχέδιο δεν προϋποθέτει ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργούσε πρόσθετα περιθώρια.

Universal Business Bank: ολόκληρη η Τράπεζα στο πλευρό κάθε επιχείρησης

Το Alpha Accelerated οργανώνει την εμπορική στρατηγική της Τράπεζας γύρω από δύο πυλώνες: το Universal Business Bank και το Wealth and Personal Banking. Και οι δύο φέρνουν κοντά τις ομάδες που διαχειρίζονται τη σχέση με τον πελάτη και τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Τράπεζας, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των ευρύτερων χρηματοοικονομικών αναγκών του από ένα ενιαίο σημείο επαφής.

Η Alpha Bank ξεκινά από θέση ισχύος. Διαθέτει μερίδιο άνω του 25% στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα και εξυπηρετεί περίπου 4.700 μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και περίπου 210.000 ενεργούς πελάτες μικρών επιχειρήσεων. Η ευκαιρία βρίσκεται στη διεύρυνση της σχέσης με τους πελάτες: σήμερα, περίπου το 28% των πελατών χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας χρησιμοποιεί το πολύ ένα μη δανειακό προϊόν.

Για τις επιχειρήσεις, η Alpha Bank θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση με υπηρεσίες πληρωμών, cash management, factoring, leasing, treasury, foreign exchange, hedging, επενδυτικής τραπεζικής και πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές. Κάθε πελάτης προτεραιότητας θα έχει έναν Relationship Manager με συνολική εικόνα των αναγκών και των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων, ο οποίος θα συντονίζει τη συνεργασία με τις κατάλληλες εξειδικευμένες ομάδες της Τράπεζας.

Η κάλυψη των πελατών θα οργανώνεται με βάση τον κλάδο δραστηριότητας, την αναπτυξιακή δυναμική και το εύρος των αναγκών κάθε επιχείρησης, όπως εταιρείες που επενδύουν στην ενέργεια, τις υποδομές, τον τουρισμό και τη μεταποίηση, διεθνείς επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τη διαδοχή της ηγεσίας τους.

Ο συνδυασμός των εταιρικών σχέσεων της Alpha Bank με την AXIA, κορυφαία εταιρεία επενδυτικής τραπεζικής, η οποία ολοκλήρωσε 81 αναθέσεις κατά την περίοδο 2023-2025, ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της Τράπεζας να υποστηρίζει επενδύσεις, εξαγορές και άντληση κεφαλαίων. Η συγχώνευση της AXIA με την Alpha Finance θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Η καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων θα λειτουργεί μέσω μίας ενιαίας νέας πλατφόρμας transaction banking, η οποία θα εξυπηρετείται από τα Corporate Service Centres της Τράπεζας.

Έως το 2030, η Alpha Bank στοχεύει σε αύξηση έως και 30% των μη δανειακών προϊόντων ανά μικρομεσαία ή μεγάλη επιχείρηση που έχει δανειακή σχέση με την Τράπεζα, ενώ επιδιώκει τον τριπλασιασμό του αριθμού των μεγάλων επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από την AXIA, και τον τετραπλασιασμό των προγραμματισμένων επαφών ετησίως με τους πελάτες προτεραιότητας.

Wealth and Personal Banking

Η Alpha Bank εξυπηρετεί περίπου 3,7 εκατομμύρια ιδιώτες πελάτες. Ο δεύτερος πυλώνας συνδέει την καθημερινή τραπεζική και τη χρηματοδότηση με την αποταμίευση, τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, ώστε κάθε πελάτης να εξυπηρετείται σε κάθε στάδιο της ζωής του. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και η προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη θα λειτουργούν συμπληρωματικά, με το επίπεδο υποστήριξης να αντανακλά τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Οι ιδιώτες πελάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών της Τράπεζας μέσω της εφαρμογής, με τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον σύμβουλό τους με ένα μόνο άγγιγμα της οθόνης, και με την ίδια ολοκληρωμένη εμπειρία και πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες και μέσω του καταστήματος. Η δυνατότητα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εισηγμένα εταιρικά ομόλογα και χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση θα είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής myAlpha έως τα τέλη του 2027.

Με αρχική επένδυση από 5.000 ευρώ, οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση, τα οποία και θα διαχειρίζεται η επενδυτική επιτροπή της Τράπεζας. Οι επενδύσεις των μη Affluent πελατών αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 65%, από 0,9 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις πελατών λιανικής αναμένεται να αυξηθούν από 28,2 δισ. ευρώ σε 32 δισ. ευρώ.

Οι αγοραστές κατοικίας θα έχουν έναν συγκεκριμένο σύμβουλο ως σημείο αναφοράς, από την έγκριση του στεγαστικού δανείου έως την παράδοση του ακινήτου, μέσω μιας ψηφιακής εμπειρίας που θα μειώσει κατά το ένα τρίτο τον χρόνο από την έγκριση έως την εκταμίευση, μέχρι τα μέσα του 2027. Προϊόντα αποταμίευσης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων θα προσφέρονται σε συνδυασμό με κάθε στεγαστικό δάνειο, άλλο δάνειο ή επενδυτικό προϊόν, καθώς και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα μέσω εργοδοτών.

Για τους Affluent πελάτες, το μοντέλο εξυπηρέτησης εξελίσσεται, από τη διεκπεραίωση συναλλαγών στην παροχή ολοκληρωμένης επενδυτικής συμβουλής. Οι Relationship Managers για Affluent πελάτες θα παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, έχοντας στη διάθεσή τους τα ίδια χαρτοφυλάκια και εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού με το Private Banking, καθώς και εργαλεία AI για την καλύτερη προετοιμασία των συναντήσεων με τους πελάτες.

Το ποσοστό των Affluent πελατών που επενδύουν αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 40% σε περίπου 66% έως το 2030, ενώ τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια κατόπιν εντολής (managed mandates) αναμένεται να αυξηθούν από 0,2 δισ. ευρώ σε 2,2 δισ. ευρώ Όλες οι συμβουλές θα παρέχονται στο πλαίσιο των πολιτικών καταλληλότητας και δεοντολογίας της Τράπεζας.

Οι πελάτες Private Banking θα επωφεληθούν από μια αναβαθμισμένη πρόταση υπηρεσιών που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Alpha Trust και περιλαμβάνει πρόσβαση σε ιδιωτικές αγορές, private credit, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σχεδιασμού διαδοχής και υπηρεσίες σχετικές με την τέχνη. Με μια νέα, διακριτή μονάδα Private Banking στο Λουξεμβούργο, με την ενίσχυση της ομάδας Private Banking στο Λονδίνο αλλά και μέσω του Private Banking της AstroBank στην Κύπρο, η Alpha Bank διευρύνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών της για τη διαχείριση της περιουσίας τους εκτός Ελλάδας.

Η Alpha Bank, η οποία έχει αναδειχθεί Best Private Bank in Greece επί επτά συνεχόμενα έτη, στοχεύει να διπλασιάσει τα συνολικά κεφάλαια πελατών Private Banking και να υπερδιπλασιάσει τα έσοδα σε περίπου 150 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η σχέση με UniCredit

Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit συνδέει τις σχέσεις πελατών και την τεχνογνωσία της Alpha Bank με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και πρόσθετες δυνατότητες προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ λειτουργεί ενισχυτικά στην υλοποίηση της στρατηγικής και στις δυνατότητες της Alpha Bank.

Η συμμαχία αυτή αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα. Από το 2024, οι δύο τράπεζες έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 20 διεθνείς κοινοπρακτικές συναλλαγές, ενώ περίπου 100 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την UniCredit για τις ανάγκες τους στο trade finance. Περισσότερο από το 30% του αμφίδρομου εμπορίου της Ελλάδας πραγματοποιείται με χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η UniCredit, διευρύνοντας για τους πελάτες της Alpha Bank την πρόσβαση σε 13 αγορές μέσω της συνεργασίας των δύο τραπεζών.

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit, ενώ επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Asset Management θα διατίθενται μέσω του δικτύου της UniCredit. Βασικοί τομείς προτεραιότητας είναι η διεθνής χρηματοδότηση και οι κοινοπρακτικές συναλλαγές, το trade και transaction banking, οι υπηρεσίες treasury, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα επενδυτικά προϊόντα.

Τα εμπορικά οφέλη της συνεργασίας ενσωματώνονται στις επιμέρους δραστηριότητες του Ομίλου και δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά. Όλες οι συμφωνίες με την UniCredit πραγματοποιούνται με όρους αγοράς, σύμφωνα με την πολιτική συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη της Τράπεζας.

Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία

Η Alpha Bank προγραμματίζει επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία, κατά την περίοδο 2027-2030, που περιλαμβάνουν τόσο κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και λειτουργικά έξοδα. Οι ετήσιες δαπάνες αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε περίπου 220 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 170 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2026. Ο ρυθμός των επενδύσεων θα ακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, ενώ περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης των δαπανών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της Τράπεζας από τη φάση διαμόρφωσης των τεχνολογικών της υποδομών στη φάση αξιοποίησής τους. Θα υποστηρίξει απλούστερες ψηφιακές υπηρεσίες, ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων και ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η Alpha Bank στοχεύει σε μείωση άνω του 30% του χρόνου που απαιτείται για τη διάθεση νέων λύσεων στους πελάτες και σε μείωση περίπου 25% του κόστους ανά μονάδα παραγωγής έργου. Οι εκταμιεύσεις καταναλωτικής πίστης μέσω της εφαρμογής αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,8 φορές έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των άμεσων εκταμιεύσεων.

Οι πρωτοβουλίες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύουν στη δημιουργία περίπου 100 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030 και μετά, κατανεμημένης περίπου ισομερώς μεταξύ νέων εσόδων και ωφελειών από τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερες από 100 περιπτώσεις χρήσης, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από εκτιμώμενο όφελος, απαιτούμενη επένδυση, λειτουργικό κόστος και συγκεκριμένο επιχειρησιακό υπεύθυνο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το corporate credit memo. Σήμερα, οι Relationship Managers συντάσσουν κάθε υπόμνημα από την αρχή, βασιζόμενοι στις οικονομικές καταστάσεις και στα έγγραφα του πελάτη. Με τη νέα υπηρεσία, το πρώτο προσχέδιο θα συντάσσεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας μοντέλο που θα έχει αναπτύξει η Τράπεζα, σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων και δεοντολογίας. Ο Relationship Manager θα εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της αξιολόγησης και της τελικής απόφασης, διαθέτοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο για ουσιαστική ανάλυση και επαφή με τον πελάτη.

Άνθρωποι: επένδυση σε νέες δεξιότητες και εξέλιξη ρόλων

Η στρατηγική προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων που διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους πελάτες, των εξειδικευμένων ομάδων προϊόντων και των υποστηρικτικών λειτουργιών, ώστε να λειτουργούν ως “Μία Τράπεζα” (One Bank).

Η Alpha Bank θα επενδύσει σε νέες δεξιότητες, επανεκπαίδευση και εσωτερική κινητικότητα, παρέχοντας στους εργαζόμενους τα εφόδια για να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών.

Περίπου το 30% των ρόλων εξυπηρέτησης πελατών θα μετατραπεί σε ρόλους Relationship Manager έως το 2030, ενισχύοντας τη συμβουλευτική της Τράπεζας και αυξάνοντας τον χρόνο των εργαζομένων για ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η στοχοθεσία των εργαζομένων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με πελάτες θα περιλαμβάνει επίσης δείκτες διατμηματικής συνεργασίας εντός του οργανισμού.

Δεν προβλέπεται πρόγραμμα μείωσης προσωπικού. Η δυναμικότητα που θα απελευθερωθεί μέσω της τεχνολογίας θα απορροφηθεί μέσω της φυσικής αποχώρησης προσωπικού, της ανακατανομής εργαζομένων σε νέους ρόλους και της επιλεκτικής στελέχωσης, ενώ η Τράπεζα θα συνεχίσει να πραγματοποιεί προσλήψεις σε τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που η Τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Από το 2023, έχουν γίνει 700 νέες προσλήψεις για την ενίσχυση του δικτύου Relationship Managers, περισσότεροι από 100 επαγγελματίες έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα από 20 και πλέον χώρες, και 1.500 εργαζόμενοι έχουν πιστοποιηθεί σε ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, περίπου το 80% της διευρυμένης ηγετικής ομάδας της Τράπεζας έχει προαχθεί από το εσωτερικό του οργανισμού.

Οι παροχές προς τους εργαζομένους καλύπτουν πλέον κάθε στάδιο της ζωής τους, και περιλαμβάνουν νέα προγράμματα για τις οικογένειές τους, όπως τα Junior Savings Account και Silver Together, ενώ οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, μέσω δεικτών, όπως τα κέρδη ανά μετοχή, η δημιουργία κεφαλαίου και ο δείκτης κόστους προς έσοδα (cost-to-income ratio).

Κύπρος και διεθνείς δραστηριότητες

Η διεθνής παρουσία της Alpha Bank ακολουθεί τις ανάγκες των πελατών της. Στην Κύπρο, η Alpha Bank λειτουργεί ως τράπεζα πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενισχυμένη από την εξαγορά της AstroBank, με κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ Η ενοποίηση των δύο τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου 2026, ενώ από το 2027 δρομολογούνται συνέργειες με ετήσια εξοικονόμηση κόστους άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Στο Λονδίνο, η Alpha Bank εξυπηρετεί την ελληνική διασπορά, ενώ στο Λουξεμβούργο αναπτύσσει μία νέα μονάδα Private Banking. Παράλληλα, μέσω της UniCredit, οι πελάτες της έχουν πρόσβαση σε 13 χώρες, ενώ συνολικά οι διεθνείς δραστηριότητες αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου το 18% των κερδών του Ομίλου έως το 2030.

Σταδιακά αυξανόμενο μέρισμα

Η κεφαλαιακή στρατηγική της Alpha Bank συνδυάζει τις επενδύσεις σε κερδοφόρα ανάπτυξη με την προοδευτική αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι σαφής: χρηματοδότηση ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης, σταδιακή αύξηση του τακτικού μερίσματος σε μετρητά, διατήρηση ευελιξίας για στοχευμένες συμπληρωματικές εξαγορές και επιστροφή του υπολειπόμενου πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

Το τακτικό μέρισμα σε μετρητά αποτελεί μια προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη βάση απόδοσης προς τους μετόχους, με το ποσοστό διανομής να αυξάνεται στο 40% των κερδών έως το 2028. Το σχέδιο προβλέπει περίπου 2 δισ. ευρώ τακτικών μερισμάτων σε μετρητά κατά την περίοδο 2027-2030. Για το 2026, το guidance για τη συνολική διανομή παραμένει στο 55%, εκ των οποίων οι 30 ποσοστιαίες μονάδες θα καταβληθούν σε μετρητά.

Πρόσθετη δυνατότητα διανομών ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ θα αξιολογείται σε ετήσια βάση. Οι πρόσθετες αποδόσεις προς τους μετόχους μπορούν να λάβουν τη μορφή μετρητών, επαναγορών ιδίων μετοχών ή συνδυασμού των δύο, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της μετοχής, τις συνθήκες της αγοράς και τις εναλλακτικές χρήσεις του κεφαλαίου. Η συνολική δυνατότητα διανομών κατά την περίοδο 2027-2030 αντιστοιχεί σε περίπου 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της Τράπεζας.

Το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί επίσης να υποστηρίξει ταχύτερη οργανική ανάπτυξη ή επιλεκτικές εξαγορές, όταν αυτές δημιουργούν ανώτερη αξία για τους μετόχους. Κάθε εξαγορά θα πρέπει να διατηρεί ανέπαφη την πολιτική τακτικού μερίσματος, να βελτιώνει τις αποδόσεις του Ομίλου, και να προσφέρει καλύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά από την επαναγορά ιδίων μετοχών, με κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή μέσα σε χρονικό διάστημα δύο έως τριών ετών.

Η Alpha Bank δεν σκοπεύει να διατηρεί μόνιμο κεφαλαιακό απόθεμα για εξαγορές. Κεφάλαιο που δεν μπορεί να επενδυθεί με επαρκώς ελκυστικές αποδόσεις προορίζεται να επιστρέφεται στους μετόχους, καθώς ο δείκτης CET1 θα κινείται προς το επίπεδο του 13% έως το 2030. Έως τότε, η απόδοση επί του κεφαλαίου CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 24%. Όλες οι διανομές εξακολουθούν να τελούν υπό την προϋπόθεση των εγκρίσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εποπτικών αρχών, της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και των συνθηκών της αγοράς.

Ισχυρότερη κερδοφορία

Το σχέδιο συνδυάζει την ανάπτυξη με πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων. Έως το 2030, η Alpha Bank στοχεύει σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) περίπου 2%, από περίπου 45% το 2019, ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1.

Η αύξηση της κερδοφορίας είναι εμπροσθοβαρής στα πρώτα χρόνια του σχεδίου. Οι επαναγορές ιδίων μετοχών, εφόσον αποτελούν την καλύτερη αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, θα ενισχύσουν περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή.

Το 2030 αποτελεί ορόσημο και όχι σημείο τερματισμού. Η επιβάρυνση που προκαλούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις στις αποδόσεις μειώνεται από περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες σε περίπου 3 έως το 2030, και μηδενίζεται περίπου κατά την περίοδο 2031-2032, προσθέτοντας περισσότερες από 50 μονάδες βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, κάθε χρόνο από εκεί και έπειτα.

Η υλοποίηση του σχεδίου επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων της Τράπεζας για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους πελάτες, τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη δημιουργία βιώσιμων αποδόσεων για τους μετόχους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής και της κυπριακής οικονομίας.