Alpha Bank: Θετική η Citi για τους νέους στόχους της τράπεζας

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Θετική ήταν η αποτίμηση για τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους της Alpha Bank από τη Citi, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 5,30 ευρώ. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η Alpha Bank θέτει ως στόχο την επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) περίπου 16% έως το 2030, από περίπου 12% που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος, καθώς και αύξηση των κερδών ανά μετοχή με μέσο ετήσιο ρυθμό 12% στην επόμενη τετραετία.

Ειδικότερα, η τράπεζα στοχεύει σε κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,63 ευρώ το 2030, έναντι εκτίμησης για περίπου 0,41 ευρώ το 2026, υπό την παραδοχή ότι ο αριθμός των μετοχών θα παραμείνει σταθερός. Παράλληλα, θέτει ως στόχο την επιστροφή περισσότερων από 4 δισ. ευρώ κεφαλαίων στους μετόχους κατά την επόμενη τετραετία, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ θα διανεμηθούν με τη μορφή μερισμάτων σε μετρητά.

Μάλιστα, η Citi επισημαίνει ότι εάν το υπόλοιπο ποσό των κεφαλαιακών διανομών πραγματοποιηθεί μέσω επαναγορών ιδίων μετοχών (buybacks), υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης των κερδών ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, η επίδραση θα μπορούσε να προσθέσει έως και 0,14 ευρώ στον στόχο του 2030, ανεβάζοντας τα κέρδη ανά μετοχή ακόμη και στα 0,77 ευρώ.

Οι στόχοι για το 2028 και οι εκτιμήσεις της Citi

Ενδιάμεσος σταθμός αποτελεί το 2028, για το οποίο η Alpha Bank θέτει στόχο κερδών ανά μετοχή 0,54 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 16% σε ορίζοντα διετίας, με βάση τα αναμενόμενα κέρδη του 2026.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι κατά 6% υψηλότερη από την πρόβλεψη της Citi για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028, αλλά ελαφρώς χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (Bloomberg consensus), η οποία διαμορφώνεται στα 0,553 ευρώ. Ωστόσο, η Citi σημειώνει ότι η συγκεντρωτική εκτίμηση των αναλυτών που έχει συλλέξει η ίδια για το 2028 είναι χαμηλότερη, στα 0,51 ευρώ.

Συνολικά, η αμερικανική τράπεζα χαρακτηρίζει καθησυχαστικούς τους νέους στόχους της Alpha Bank, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται κοντά στις προσδοκίες που έχουν ήδη διαμορφωθεί στην αγορά.

Η αποτίμηση και η τιμή-στόχος

Η Citi διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή της Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 5,30 ευρώ, έναντι 4,74 ευρώ στο κλείσιμο της 4ης Νοεμβρίου 2026. Αυτό συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 11,8%, ενώ συνυπολογίζοντας την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,5%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 14,3%.

Για την αποτίμηση της τράπεζας, η Citi χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία Warranted Equity Valuation (WEV), προσαρμοσμένη για το πλεονάζον κεφάλαιο. Το μοντέλο της βασίζεται σε μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 13,2%, προσαρμοσμένη για το πλεονάζον κεφάλαιο και με παραδοχή απαιτούμενου δείκτη CET1 14%, κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE) 10,4% και ρυθμό ανάπτυξης 4%.

Μεταξύ των βασικών κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής, η Citi περιλαμβάνει την εξέλιξη των εσόδων και των επιτοκιακών περιθωρίων, την πιστωτική επέκταση, τη δυνατότητα αύξησης των προμηθειών, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Επιπλέον, αναφέρεται στην πιθανότητα απόκλισης από τους στόχους εξοικονόμησης κόστους, στις ενδεχόμενες μεταβολές των προβλέψεων λόγω της οικονομικής συγκυρίας, στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις και στην εκτέλεση των πρόσφατα ανακοινωμένων κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων.