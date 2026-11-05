Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα

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Θετική είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας από τη Jefferies και τη Citi, με τους αναλυτές να ξεχωρίζουν την ισχυρή δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, την ανθεκτικότητα των προμηθειών και τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού σε ευνοϊκά επίπεδα.

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026, δημιουργώντας περιθώρια για ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων κερδοφορίας.

Η Jefferies διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή της Εθνικής, με τιμή-στόχο τα 19,20 ευρώ. Από την πλευρά της, η Citi επίσης διατηρεί σύσταση αγοράς, εκτιμώντας ότι οι ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου και η καθοδήγηση της διοίκησης για υπέρβαση των στόχων θα οδηγήσουν σε αναθεωρήσεις των προβλέψεων της αγοράς προς τα πάνω.

Καλύτερες των εκτιμήσεων οι επιδόσεις

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 321 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία και 17% σε ετήσια βάση. Η επίδοση ήταν υψηλότερη κατά 5% από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων που είχε συγκεντρώσει η τράπεζα και κατά 8% από τις προβλέψεις της Citi. Η Jefferies υπολογίζει ότι τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν κατά 6% τη συναίνεση της αγοράς.

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε τριμηνιαία και 17% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας κατά 4% τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η θετική έκπληξη προήλθε κυρίως από τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες, ενώ τα λειτουργικά έξοδα κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 587 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6% σε τριμηνιαία και 11% σε ετήσια βάση. Η επίδοση ξεπέρασε κατά 2% τις εκτιμήσεις της αγοράς και κατά 4% τις προβλέψεις της Citi, με τους αναλυτές να αποδίδουν τη δυναμική στα υψηλότερα επιτόκια αναφοράς, την πιστωτική επέκταση και τη σταδιακή ανατιμολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 128 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση και κατά 3% υψηλότερα από τη συναίνεση. Η Jefferies σημειώνει ότι οι προμήθειες ξεπέρασαν κατά 2% τις εκτιμήσεις, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση των εσόδων από επενδυτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες. Οι σχετικές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 40% στο εννεάμηνο, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια των αμοιβαίων κεφαλαίων της Εθνικής να ενισχύονται κατά 42% και τα κεφάλαια των ιδιωτών πελατών υπό διαχείριση κατά 29%, φθάνοντας τα 11,1 δισ. ευρώ.

Πιστωτική επέκταση και επιτοκιακά περιθώρια

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι δύο αναλυτές στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Εθνικής αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, στα 39,2 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν σε 41,6 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 7,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με βασικούς μοχλούς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Η διοίκηση διατηρεί την εκτίμηση για αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περισσότερο από 3 δισ. ευρώ το 2026, ενώ το εγκεκριμένο αλλά μη εκταμιευμένο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Η Jefferies θεωρεί ότι το συγκεκριμένο απόθεμα χρηματοδοτήσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στο τέταρτο τρίμηνο.

Σημαντική είναι και η ενίσχυση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Σύμφωνα με τη Jefferies, το περιθώριο αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στις 288 μονάδες βάσης, καθώς η ανατιμολόγηση των δανείων και τα υψηλότερα επιτόκια ενίσχυσαν τα έσοδα. Μάλιστα, η διοίκηση εκτιμά ότι η δυναμική θα συνεχιστεί και στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς μόλις το 60%-70% των πρόσφατων αυξήσεων επιτοκίων έχει περάσει στο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κυμαινόμενου επιτοκίου χορηγήσεις.

Την ίδια στιγμή, το κόστος καταθέσεων αυξήθηκε μόλις κατά 3 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο, στο 0,30%, παρά την άνοδο των επιτοκίων αναφοράς, ενώ ο δείκτης μετακύλισης των επιτοκίων στις καταθέσεις (deposit beta) διαμορφώθηκε στο 12%. Οι καταθέσεις συνολικά αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 62,3 δισ. ευρώ, με τις βασικές καταθέσεις να εμφανίζουν άνοδο 9%.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ποιότητα ενεργητικού

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι αναλύσεις είναι η διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού σε υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε σταθερός στο 2,4%, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 103%, από 105% το προηγούμενο τρίμηνο. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε στις 38 μονάδες βάσης, εντός του στόχου της διοίκησης για επίπεδα χαμηλότερα των 40 μονάδων βάσης στο σύνολο του 2026.

Η κεφαλαιακή εικόνα αποτελεί επίσης ισχυρό σημείο της Εθνικής. Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο τρίμηνο, φθάνοντας στο 17,5%, παρά την πρόβλεψη για διανομή του 60% των κερδών. Η Jefferies υπολογίζει ότι η τράπεζα διαθέτει πλεονάζον κεφάλαιο περίπου 450 μονάδων βάσης, ή περίπου 2 δισ. ευρώ, πάνω από τον εσωτερικό στόχο της, γεγονός που της προσφέρει σημαντικά περιθώρια τόσο για οργανική ανάπτυξη όσο και για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους ή επιλεκτικές εξαγορές.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα 0,26 ευρώ ανά μετοχή τον Νοέμβριο, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,2% και ο δείκτης MREL στο 28,7%, επίπεδα που υπερβαίνουν με άνεση τις εποπτικές απαιτήσεις.

Περιθώρια υπέρβασης των στόχων του 2026

Το βασικό συμπέρασμα των δύο αναλύσεων αφορά τις προοπτικές κερδοφορίας. Η διοίκηση της Εθνικής διατήρησε αμετάβλητους τους επίσημους στόχους της για το 2026, ωστόσο εκτίμησε ότι βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των προβλέψεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, τον δείκτη κόστους προς έσοδα, τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE).

Η Jefferies επισημαίνει ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,8% το τρίτο τρίμηνο και στο 15,7% στο εννεάμηνο, έναντι στόχου άνω του 15% για το σύνολο του έτους. Τα κέρδη ανά μετοχή, σε ετησιοποιημένη βάση, ανήλθαν σε 1,48 ευρώ, υπερβαίνοντας επίσης τον στόχο της διοίκησης για περισσότερα από 1,40 ευρώ. Αντίστοιχα, ο δείκτης καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 2,79%, πολύ κοντά στον ετήσιο στόχο του 2,80%, έχοντας ήδη φθάσει στο 2,88% το τρίτο τρίμηνο.

Η Citi εκτιμά ότι ο συνδυασμός της ισχυρής επίδοσης στα καθαρά έσοδα από τόκους, της ανθεκτικότητας των προμηθειών και της συγκράτησης των πιστωτικών ζημιών δημιουργεί προϋποθέσεις για αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων κερδοφορίας της Εθνικής από τους αναλυτές. Η Jefferies, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι η ισχυρή δυναμική των βασικών εσόδων και το σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ενισχύουν την επενδυτική εικόνα της τράπεζας, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς και την τιμή-στόχο των 19,20 ευρώ.

Ισχυρές επιδόσεις βλέπει και η AXIA Alpha Finance

Θετική αποτιμά την εικόνα των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2026 η AXIA Alpha Finance, με τους αναλυτές να ξεχωρίζουν την ισχυρή δυναμική των βασικών εσόδων, την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης και την υψηλή ποιότητα του ενεργητικού. Ωστόσο, εκτιμούν ότι τα περιθώρια για περαιτέρω αναβάθμιση των προβλέψεων είναι σχετικά περιορισμένα, καθώς οι εκτιμήσεις της αγοράς βρίσκονται ήδη πάνω από τους στόχους της διοίκησης.

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με την πορεία των βασικών εσόδων να αποτελεί το σημαντικότερο θετικό στοιχείο. Παρά την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης κατά το τρίμηνο, η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για αύξηση των ενήμερων δανείων κατά περισσότερο από 3 δισ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υπέρβασης των ήδη αναβαθμισμένων προβλέψεών της για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ διατύπωσε θετικότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία. Ειδικότερα, η διοίκηση βλέπει περιθώρια για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερη του 15% και κέρδη ανά μετοχή άνω των 1,40 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance για το 2026 προβλέπουν αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7%, κέρδη ανά μετοχή 1,47 ευρώ και RoTE 15,3%. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ελαφρώς χαμηλότερες, βρίσκονται όμως ήδη πάνω από την καθοδήγηση της διοίκησης. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για νέες αναβαθμίσεις των προβλέψεων εμφανίζονται σχετικά περιορισμένα.

Θετική επίδραση στην κερδοφορία αναμένεται να έχουν και οι πρόσφατα ανακοινωθείσες συμφωνίες με την Allianz και την Dromeus Capital. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι συναλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα κέρδη ανά μετοχή κατά 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά 70 μονάδες βάσης από το 2027, με τη συμφωνία με την Allianz να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Εθνική Τράπεζα καταγράφει άνοδο περίπου 28% από τις αρχές του έτους, έχοντας ωστόσο υποαποδώσει κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του τραπεζικού δείκτη.

Με βάση τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance για το 2027, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/TBV στις 1,56 φορές και P/E στις 9,6 φορές. Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την αποτίμηση ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 16%, τη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 11% σε ορίζοντα τριετίας, αλλά και τα σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Ειδικότερα, με τον δείκτη CET1 στο 17,5%, το πλεονάζον κεφάλαιο εκτιμάται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με βάση τον εσωτερικό στόχο της διοίκησης για CET1 στο 13%. Το κεφαλαιακό αυτό απόθεμα προσφέρει στην Εθνική σημαντική ευελιξία για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, χρηματοδότηση της οργανικής ανάπτυξης, αλλά και ενδεχόμενες εξαγορές ή άλλες στρατηγικές κινήσεις.

Deutsche Bank: Περιθώρια υπέρβασης των στόχων για το 2026

Υψηλότερες των εκτιμήσεων της αγοράς, έκρινε τις επιδόσεις της Εθνικής Τράπεζας και η Deutsche Bank, κυρίως χάρη στην ισχυρή επίδοση των βασικών εσόδων. Μάλιστα, τα χαρακτήρισε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εκτιμώντας ότι δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω θετικών εκπλήξεων για το σύνολο της χρήσης, αλλά και θετική δυναμική ενόψει του 2027.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank, παρά το γεγονός ότι η Εθνική διατήρησε αμετάβλητο το επίσημο guidance για το 2026, οι προσδοκίες είναι πλέον ότι θα υπερβεί τους στόχους της σε βασικούς δείκτες, όπως τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM), ο δείκτης κόστους προς έσοδα (C/I), τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE).

Επιταχύνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία ξεπέρασαν κατά 2% τις εκτιμήσεις της αγοράς, καταγράφοντας αύξηση 6% σε τριμηνιαία και 12% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή υποστηρίχθηκε από την αύξηση του Euribor τριμήνου κατά 28 μονάδες βάσης, αλλά και από την πιστωτική επέκταση, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να ενισχύονται κατά 13% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 7% στις καταθέσεις.

Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε στο 34,3%, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο του περίπου 36%, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, ενισχύει τις προοπτικές λειτουργικής αποδοτικότητας.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους κινήθηκαν επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) να διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης, εντός του στόχου για επίπεδα χαμηλότερα των 40 μονάδων βάσης.

Θετική ήταν και η εικόνα σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 17,47%, υπερβαίνοντας κατά 12 μονάδες βάσης τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης προήλθε από την ισχυρή κερδοφορία, η οποία συνεισέφερε 80 μονάδες βάσης, αντισταθμίζοντας την επίπτωση της πρόβλεψης για διανομή του 60% των κερδών, που αφαίρεσε 50 μονάδες βάσης, καθώς και την επίδραση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και άλλων παραγόντων, κατά 10 μονάδες βάσης.

Όπως καταλήγει η Deutsche Bank, η Εθνική διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 450 μονάδων βάσης έναντι του εσωτερικού στόχου CET1 του 13%, διατηρώντας σημαντικά περιθώρια τόσο για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους όσο και για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξής της.