ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

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Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα και του Προέδρου του ΟΑΣΘ, Μανώλη Μπελιμπασάκη, υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στα Γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Κώστα Ταγγίρη, τον Πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, Γιάννη Δήμκα και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, Αλέξη Γεωργιάδη.

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές για τους εργαζόμενους στον Οργανισμό και αποτελεί προϊόν εποικοδομητικού διαλόγου Διοίκησης και εργαζομένων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τι ρυθμίζει η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αξίας του κοινωνικού διαλόγου και της συνεργασίας. Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικής προόδου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΑΣΘ και αναγνωρίζουμε την πολύτιμη συμβολή του. Με την ανανέωση του στόλου, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενίσχυση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια για καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό της πόλης.»

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Μανώλη Μπελιμπασάκης, τόνισε: «Σήμερα, είναι μία ιδιαίτερα θετική ημέρα για τον ΟΑΣΘ και, πάνω απ’ όλα, για τους ανθρώπους του! Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος και ειλικρινής διάλογος, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση. Ως Διοίκηση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με προσήλωση τόσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού μας όσο και για την παροχή σύγχρονων, αδιάλειπτων και ποιοτικών μετακινήσεων στους συμπολίτες μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ανέφερε: «Στον ΟΑΣΘ, οι εργαζόμενοί μας ήταν και παραμένουν το πολυτιμότερο κεφάλαιο. Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έρχεται να εδραιώσει την εργασιακή ειρήνη, ικανοποιώντας τις δίκαιες διεκδικήσεις του Σωματείου. Η συμμαχία Διοίκησης και Εργαζομένων γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Απερίσπαστοι πλέον, συνεχίζουμε την καθημερινή μας προσπάθεια με απόλυτη συνέπεια και αφοσίωση για να προσφέρουμε στη Θεσσαλονίκη τις αστικές συγκοινωνίες που της αξίζουν, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε κάθε τους μετακίνηση».

Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας, σημείωσε: «Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και επιβεβαιώνει ότι οι αγώνες και οι προτάσεις των εργαζομένων εισακούγονται. Πετύχαμε μια βελτιωμένη συμφωνία που θωρακίζει τα θεσμικά και μη μισθολογικά μας δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ έχουμε αποδείξει στην πράξη τη στήριξή μας στον Οργανισμό και, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Υπουργείο, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο τιμόνι και στις υποδομές της πόλης».