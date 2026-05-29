Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

Μεταφορές 29.05.2026, 10:50
Σχολιάστε
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Πέμπτης (28 Μαΐου) και για 22 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό.

Λεωφορείο στη νοητή γραμμή του μετρό

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5.00 τα ξημερώματα έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη φάση αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά και τη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη
Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco
Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία
Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Μεταφορές
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

ΓΣΕΒΕΕ: Αιχμές για αποκλεισμούς από την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων
Business

Αιχμές της ΓΣΕΒΕΕ για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων

Οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι οφείλουν να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ και όχι μόνο σε όσους επιλέγουν οι ιθύνοντες, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing στο ΧΑ, στο +8,4% ο Μάιος

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς
World

Eπενδυτές κάνουν ουρές για πρόσβαση στην SpaceX

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell
Wall Street

Νέα άνοδος για τη Wall Street, άλμα για την Dell

Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies