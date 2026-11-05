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Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 383 εκατ. στο εννεάμηνο – Το μήνυμα Νικολάου

Tα κέρδη του τρίτου τριμήνου της τράπεζας Κύπρου διαμορφώθηκαν στα 131 εκατ. ευρώ

Τράπεζες 05.11.2026, 09:07
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Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 383 εκατ. στο εννεάμηνο – Το μήνυμα Νικολάου
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Κέρδη 383 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στο εννεάμηνο 2026, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική αύξηση στα δάνεια και τις καταθέσεις, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

  • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.6 δις, αυξημένο κατά 7% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση
  • Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €23.5 δις, αυξημένη κατά 6% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

  • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €383 εκατ., εκ των οποίων €131 εκατ. στο γ’ τρίμηνο 2026, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
  • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.9% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026
  • Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.88, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση
  • Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 36%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

  • Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων που ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 14 μ.β., λόγω συγκεκριμένων πελατειακών αναστροφών
  • Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.0%

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και διανομές

  • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 20.6%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.2%
  • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 341 μ.β.
  • Πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή τον Οκτώβριο 2026

Μικρές εξαγορές

  • Ολοκλήρωση απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €130 εκατ. και καταθέσεων ύψους περίπου €440 εκατ. από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) τον Οκτώβριο 2026

Πανίκος Νικολάου: Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων

«Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρή οικονομική και λειτουργική απόδοση, όπως αντανακλάται στα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα συνολικά κέρδη μετά τη φορολογία αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €383 εκατ., δημιουργώντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.9%, βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση. Συνεχίζουμε την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία στη διαχείριση των εξόδων μας και εφαρμόζοντας συνετές πρακτικές στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε €11.6 δις, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 7% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο κυρίως από τη εγχώρια ζήτηση για δανεισμό. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 6% από την αρχή του έτους σε €23.5 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να ανέρχεται στο 1.0% και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων σε καθαρή πίστωση.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 341 μ.β. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, θέτοντας μας σε καλή πορεία για να ξεπεράσουμε το στόχο που θέσαμε για οργανική δημιουργία κεφαλαίων μεταξύ 350-400 μ.β. για το 2026. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή συνήθων μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.6% και 25.2% αντίστοιχα. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.21, σημειώνοντας αύξηση 11% από την αρχή του έτους, μετά την πληρωμή
ενδιάμεσου μερίσματος αξίας €0.24 τον Οκτώβριο 2026.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επέκταση του ισολογισμού μας, μέσω οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, τον Οκτώβριο 2026 ολοκληρώσαμε την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €130 εκατ. και καταθέσεων ύψους περίπου €440 εκατ. από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με το τίμημα της
συναλλαγής να ανέρχεται σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή και αναπτύσσεται, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε περίπου 3%, από περίπου 2.5%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας αναμένεται να
συνεχίσει να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, η ταχεία ανάκαμψη του τουρισμού προς τα επίπεδα του 2025 και η ισχυρή δημοσιονομική θέση, η οποία αποτυπώνεται στη μείωση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, είναι παράγοντες που βοήθησαν στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας επίδοση, αναβαθμίζουμε τον στόχο για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων που θέσαμε για το 2026 σε επίπεδα high-teens. Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι
20%2 της κερδοφορίας του 2026.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους. μας».

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