Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει στα 12,20 ευρώ την τιμή-στόχο η Goldman Sachs

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Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Τράπεζα Πειραιώς, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2026, προχώρησε η Goldman Sachs, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (Buy) και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,20 ευρώ από 12 ευρώ προηγουμένως.

Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, η Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη κατά 11% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο η εικόνα των βασικών λειτουργικών μεγεθών ήταν πιο θετική. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ξεπέρασαν κατά 3% τις εκτιμήσεις της διοίκησης, καταγράφοντας αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση. Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από τα υψηλότερα επιτόκια, τη διατήρηση της πειθαρχίας στα περιθώρια χορηγήσεων και την ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να εμφανίζουν αύξηση 6% από την αρχή του έτους.

Η αμερικανική τράπεζα παραμένει θετική για την πορεία της κερδοφορίας και των επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους, αναθεωρώντας ανοδικά κατά περίπου 2% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της περιόδου 2027-2028, λόγω των υψηλότερων προσδοκιών για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Μάλιστα, οι προβλέψεις της για τα κέρδη της Πειραιώς την ίδια περίοδο διαμορφώνονται πάνω από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων της αγοράς.

Ισχυρή δυναμική στα έσοδα από τόκους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Goldman Sachs στη δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς η διοίκηση της Πειραιώς άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει περιθώριο υπέρβασης του στόχου των 2 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ εμφανίστηκε θετική και ως προς την πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα προσεγγίσουν τα 2,1 δισ. ευρώ το 2026, επίπεδο υψηλότερο κατά 2% σε σχέση με τη συναίνεση των αναλυτών.

Για το 2027, προβλέπει ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα διαμορφωθεί στην περιοχή των 240 μονάδων βάσης, έναντι προηγούμενης εκτίμησης περίπου 230 μονάδων βάσης και αναθεωρημένης καθοδήγησης της τράπεζας για επίπεδα άνω των 240 μονάδων βάσης. Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων αναμένεται να διαδραματίσουν η αύξηση των επιχειρηματικών χορηγήσεων, η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η σταδιακή ανατιμολόγηση των δανείων σε υψηλότερα επίπεδα Euribor.

Η Goldman Sachs επισημαίνει, επίσης, ότι οι καταθέσεις αποτέλεσαν ένα από τα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, καθώς αυξήθηκαν κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας κατά 1% τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, η Πειραιώς εκτιμά ότι τα περιθώρια στις επιχειρηματικές χορηγήσεις θα υποχωρήσουν περαιτέρω κατά περίπου 20 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.

Συγκράτηση κόστους και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού

Στο μέτωπο του κόστους, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 32% το τρίτο τρίμηνο, θα παραμείνει στα χαμηλά επίπεδα του 30% τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αναμένει τη διατήρηση θετικής δυναμικής μεταξύ της αύξησης των εσόδων και του λειτουργικού κόστους έως το 2028.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προβλέπει ότι η τράπεζα θα καταγράψει στο τέταρτο τρίμηνο επιβάρυνση περίπου 25 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Αναφορικά με το κόστος πιστωτικού κινδύνου, η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι αυτό αυξήθηκε αισθητά στο τρίτο τρίμηνο, λόγω της προγραμματισμένης πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, διατηρεί θετική στάση για την εξέλιξή του, προβλέποντας σταδιακή αποκλιμάκωση κάτω από τις 50 μονάδες βάσης το 2027 και κοντά στις 40 μονάδες βάσης το 2028.

Μερίσματα και κεφαλαιακή επάρκεια

Θετική είναι η εικόνα και ως προς τις προοπτικές διανομής κεφαλαίου. Η Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 0,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 124 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο. Η διοίκηση επανέλαβε, παράλληλα, ότι οι χρηματικές διανομές θα αποτελέσουν την κύρια μορφή ανταμοιβής των μετόχων.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι ο δείκτης διανομής κερδών (payout ratio) θα διαμορφωθεί στο 57% το 2026, στο 60% το 2027 και στο 63% το 2028, προσεγγίζοντας το 70% το 2029. Σημειώνει, μάλιστα, ότι οι διανομές αναμένεται πλέον να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω μερισμάτων, χωρίς να ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών, όπως συνέβαινε προηγουμένως.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 13% στο τέλος του 2026, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της διοίκησης, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί στο 13,6% έως το τέλος του 2027, έναντι στόχου 13,5%.

Η νέα αποτίμηση και οι κίνδυνοι

Σε ό,τι αφορά τις αναθεωρήσεις των προβλέψεών της, η Goldman Sachs μειώνει κατά 4% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026, λόγω των υψηλότερων προβλέψεων για πιστωτικές ζημιές, ενώ αυξάνει κατά 2% τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2027 και το 2028, χάρη στην ισχυρότερη αναμενόμενη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους.

Για την αποτίμηση της μετοχής, εφαρμόζει πολλαπλασιαστή κερδών 10,25 φορές (P/E), με μεγαλύτερη βαρύτητα πλέον στις εκτιμήσεις κερδοφορίας του 2028, καταλήγοντας σε νέα τιμή-στόχο 12,20 ευρώ.

Στους βασικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την επενδυτική της θέση, η Goldman Sachs περιλαμβάνει μια βραδύτερη του αναμενομένου πιστωτική επέκταση ή σημαντική συμπίεση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, υψηλότερη αύξηση του λειτουργικού κόστους και των στρατηγικών επενδύσεων, ενδεχόμενη επιδείνωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και χαμηλότερη δημιουργία κεφαλαίου, η οποία θα περιόριζε τις δυνατότητες ανταμοιβής των μετόχων.