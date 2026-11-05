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ΕΝΦΙΑ: Χωρίς πρόστιμο οι διορθώσεις στο Ε9 από το 2014 ως 2026

Το ΜΙΔΑ φέρνει αλλαγές τον ΕΝΦΙΑ - Νέα διάταξη για ιδιοκτήτες ακινήτων

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 05.11.2026, 07:45
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ΕΝΦΙΑ: Χωρίς πρόστιμο οι διορθώσεις στο Ε9 από το 2014 ως 2026
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Σε διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων στο Ε9 από το 2014 και μετά -χωρίς να πληρώσουν αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα- καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Εφόσον το Μητρώο ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο η προθεσμία που θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φτάνει έως το τέλος Απριλίου 2027

Διόρθωση ΕΝΦΙΑ

Η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, φέρνει μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους ιδιοκτήτες.

Το άρθρο 51 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα μέτρα της ΔΕΘ το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή ανοίγει παράθυρο για διορθώσεις ακόμη και πριν από την λειτουργία της πλατφόρμας του ΜΙΔΑ στην οποία θα συγκεντρώνονται και διασταυρώνονται στοιχεία για κάθε ακίνητο.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με τα σωστά στοιχεία έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Με την ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Εφόσον το Μητρώο ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο η προθεσμία που θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φτάνει έως το τέλος Απριλίου 2027.

Η απαλλαγή αφορά τον ΕΝΦΙΑ κάθε έτους, τους τόκους και τα πρόστιμα που θα προέκυπταν από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Το μέτρο αφορά τις χρεωστικές δηλώσεις, δηλαδή εκείνες από τις οποίες θα προέκυπτε πρόσθετος φόρος. Αντίθετα, για διορθώσεις που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ ή επιστροφή χρημάτων εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και οι προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής.

Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο εμφανίζεται στο Ε9 με μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική ή με λανθασμένη καταχώριση των εμπράγματων δικαιωμάτων (πλήρης κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα), ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία χωρίς να επιβαρυνθεί με τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, τόκους και πρόστιμα.

Με την ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο. Θα αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, η επιφάνεια και η χρήση των ακινήτων, τα εμπράγματα δικαιώματα, οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, τα στοιχεία των μισθώσεων καθώς και άλλες πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη διαχείρισή τους.

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