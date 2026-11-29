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Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα εν μέσω διεθνών αναταράξεων, υπηρετώντας τη βασική αποστολή του: τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τη στήριξη των επενδύσεων. Εκτιμάται μάλιστα ότι οι ελληνικές τράπεζες θα καταγράψουν πιστωτική επέκταση που θα ξεπεράσει τα 16 δισ. Ευρώ το 2026. Ήδη, στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την UBS, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις αγορές με τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, μαζί με την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρά αποθέματα ρευστότητας. Σύμφωνα με στοιχεία του SSM για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 198,41%, έναντι 154,91% στην Ευρώπη

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά οι εκταμιεύσεις για ενταγμένα έργα θα συνεχιστούν έως το 2029. Η επόμενη φάση αναμένεται να συνδυάσει τραπεζικό δανεισμό με εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, καθώς και με ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο Γιάννης Στουρνάρας στο OT FORUM

Τα ζητήματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», την 1η και 2η Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο που θα μεταδοθεί live streaming από το ot.gr και το in.gr.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η τοποθέτηση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος δίνει το παρών στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σε ομιλία του σε εκδήλωση της Aegean Baltic Bank τον Νοέμβριο του 2026, τόνισε: «Η εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θετικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας. Οι τράπεζες μετασχηματίστηκαν από ιδρύματα επιβαρυμένα από την κρίση σε κερδοφόρους, καλύτερα κεφαλαιοποιημένους και περισσότερο εξωστρεφείς οργανισμούς».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις του κλάδου στις αρχές του 2026, προειδοποίησε ότι υπάρχει «κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα» παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας και των «μαξιλαριών» ανθεκτικότητας.