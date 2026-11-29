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Αλλαγές στις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα αναμένονται το 2027, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας μετά το «ξεπάγωμα» της προϋπηρεσίας να διαμορφώνουν το νέο μισθολογικό τοπίο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2027 κατά 40 ευρώ, φτάνοντας τα 960 ευρώ μεικτά, με 14 καταβολές ετησίως. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη και να ανέλθει στα 50 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί ακόμη και στα 970 ευρώ μεικτά.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζομένους, ενώ αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αύξηση του 2027 αναμένεται να είναι η τελευταία που θα καθοριστεί με βάση την υφιστάμενη διαδικασία, καθώς από το 2028 ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού θα γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου, με τις αναπροσαρμογές να πραγματοποιούνται από τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Οριζόντιες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα επωφεληθούν και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καθώς η αντίστοιχη αναπροσαρμογή θα μεταφερθεί οριζόντια στις αποδοχές τους, ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου και κατηγορίας.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές εκτιμήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 40 έως 50 ευρώ.

Πρόσθετο όφελος από τις τριετίες

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί η συμπλήρωση, την 1η Ιανουαρίου 2027, της πρώτης τριετίας μετά την επανεκκίνηση της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας, την 1η Ιανουαρίου 2024.

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με τις κατώτατες νόμιμες αποδοχές και θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα, η συμπλήρωση της τριετίας συνεπάγεται προσαύξηση 10% για τους υπαλλήλους και 5% για τους εργατοτεχνίτες.

Για όσους αμείβονται βάσει συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αντίστοιχες προσαυξήσεις καθορίζονται από τους όρους των συμβάσεων που εφαρμόζονται.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Πέραν των μισθολογικών αυξήσεων, το 2027 αναμένεται να υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση των καθαρών αποδοχών μέσω της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στο σκέλος των εισφορών που βαρύνουν τον εργαζόμενο μεταφράζεται σε μηνιαίο όφελος 5 ευρώ για έναν εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 1.000 ευρώ.

Παρότι το συγκεκριμένο ποσό είναι περιορισμένο, λειτουργεί σωρευτικά με τις προηγούμενες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και τις αναπροσαρμογές των μισθών.

Στα 1.468 ευρώ εκτιμάται ότι θα φτάσει ο μέσος μισθός

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επηρεάσει και τη διαμόρφωση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς δημιουργεί ευρύτερες πιέσεις για αναπροσαρμογή των αποδοχών.

Με βάση τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν, σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 5,4%, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά περίπου 3,9%.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο μέσος μεικτός μισθός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.468 ευρώ το 2027, συνυπολογίζοντας τους εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Ο πληθωρισμός περιορίζει τις πραγματικές αυξήσεις

Καθοριστικός παράγοντας για την πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων παραμένει, ωστόσο, η πορεία του πληθωρισμού.

Με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,6%, σημαντικό μέρος των ονομαστικών μισθολογικών αυξήσεων αναμένεται να απορροφηθεί από την άνοδο των τιμών.

Ενδεικτικά, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για αύξηση του μέσου μισθού κατά 3,9%, η πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα περιοριστεί περίπου στο 1,3%.

Ο καθοριστικός ρόλος των συλλογικών συμβάσεων

Ιδιαίτερη σημασία για την ουσιαστική βελτίωση των αποδοχών αποδίδεται στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί προβλέπουν κατά μέσο όρο αποδοχές υψηλότερες κατά 10% έως 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.

Χωρίς την ευρύτερη εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα περιθώρια ουσιαστικής μισθολογικής βελτίωσης παραμένουν περιορισμένα, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.