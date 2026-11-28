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Τεράστια κεφάλαια έχουν εισρεύσει σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν την πορεία των αμερικανικών μετοχών, με ρυθμό που σπάνια έχει καταγραφεί στη σύγχρονη χρηματοπιστωτική ιστορία.

Σύμφωνα με στοιχεία της EPFR, τα οποία ανέλυσε η Deutsche Bank, τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια έχουν προσελκύσει περισσότερα από 450 δισ. δολάρια από τις αρχές του έτους, οδεύοντας προς ιστορικό ρεκόρ.

Η σταθερή εισροή επενδυτικών κεφαλαίων συνεχίστηκε ακόμη και καθώς το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να καταρρέει τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με την The Wall Street, πρόκειται για μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο διακυμάνσεων στις αγορές, οι οποίες επηρεάστηκαν από μια σειρά παραγόντων, από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έως το διοικητικό και κατασκοπευτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται γύρω από την Nvidia.

Παρά τις αναταράξεις, περισσότερα από 141 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε αμερικανικά μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια μέσα στον Νοέμβριο, έως και τις 18 του μήνα, ακόμη και καθώς ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 3,4%.

«Το κύμα ρευστοποιήσεων συνοδεύτηκε από τεράστιες εισροές κεφαλαίων σε αμερικανικά μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια», δήλωσε ο Παράγκ Τάτε, αναλυτής στρατηγικής μετοχών της Deutsche Bank.

Ακόρεστη επενδυτική διάθεση

Η ακόρεστη επενδυτική διάθεση των Αμερικανών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανοδικής αγοράς (bull market), η οποία συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια τον Οκτώβριο, έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά να έχουν εκτεθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στις μετοχές και στις διακυμάνσεις τους από ποτέ άλλοτε.

Πρόσφατα, οι μετοχές αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών νοικοκυριών, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ σε στοιχεία που ανάγονται στη δεκαετία του 1950, σύμφωνα με τον Εντ Κλίσοουντ, επικεφαλής στρατηγικής για την αμερικανική αγορά της Ned Davis Research.

Επιπλέον, τα αμερικανικά μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια κατέγραψαν περισσότερες εισροές νέων κεφαλαίων από εκροές για 13 συνεχόμενους μήνες, έως και τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί που έχει καταγραφεί στα στοιχεία της EPFR, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 2000.

Οι εισροές αυτές περιλαμβάνουν τόσο αυτόματες επενδύσεις, τις οποίες πραγματοποιούν όλο και περισσότεροι Αμερικανοί μέσω συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, όπως οι λογαριασμοί 401(k), όσο και αγορές μετοχών που γίνονται κατόπιν προσωπικής επενδυτικής επιλογής. Ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να ακολουθούν τη στρατηγική «buying the dip», δηλαδή αγοράζουν μετοχές όταν οι τιμές των αγαπημένων τους τίτλων υποχωρούν, θεωρώντας ότι έτσι βρίσκουν ευκαιρίες σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η επιμονή των Αμερικανών στις αγορές μετοχών σημαίνει ότι ο πλούτος τους είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της AI τροφοδότησαν την άνοδο των αγορών επί τρία χρόνια, προτού καταγράψουν απότομη πτώση τις τελευταίες εβδομάδες.

Τρία χρόνια διψήφιων αποδόσεων, σε συνδυασμό με ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από τις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, οδήγησαν πολλούς μικροεπενδυτές να αυξήσουν περαιτέρω την έκθεσή τους στις αγορές.

Ορισμένοι Αμερικανοί της γενιάς Z έχουν εγκαταλείψει ακόμη και το ενδεχόμενο αγοράς κατοικίας, κατευθύνοντας τα χρήματα που προόριζαν για την προκαταβολή αγοράς ακινήτου προς το χρηματιστήριο.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι της γενιάς των baby boomers, στους οποίους επί χρόνια συνιστούσαν να περιορίσουν την έκθεσή τους στις μετοχές κατοχυρώνοντας μέρος των κερδών τους, διατηρούν πλέον όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων σε μετοχές.

Μάλιστα, πολλοί έφτασαν στο σημείο να δανειστούν χρήματα μέσα στη φετινή χρονιά, προκειμένου να αυξήσουν περαιτέρω την έκθεσή τους στο χρηματιστήριο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν, λιγότερο από το 30% των αμερικανικών νοικοκυριών διέθετε μετοχές, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το ποσοστό αυτό είχε ξεπεράσει το 50%. Πρόσφατα, κυμαινόταν κοντά στο 56%, σύμφωνα με την Έρευνα για τα Οικονομικά των Καταναλωτών (Survey of Consumer Finances) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Επιπτώσεις

Καθώς τα οικονομικά των Αμερικανών συνδέονται όλο και στενότερα με την πορεία του χρηματιστηρίου, μια παρατεταμένη πτώση των αγορών θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις. Με τον δείκτη S&P 500 να βρίσκεται 6,7% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, πολλοί επενδυτές συνδέονται στους λογαριασμούς συνταξιοδότησής τους και βλέπουν πλέον τις αποδόσεις τους να βρίσκονται στο κόκκινο.

Πολλοί επενδυτές έχουν συνηθίσει σε ταχύτατες ανακάμψεις των αγορών μετά από περιόδους έντονης πτώσης. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 2020, κατά την πανδημία της Covid-19, αλλά και μετά την αποκαλούμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» (Liberation Day) πέρυσι, όταν η επιβολή εκτεταμένων δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε μια σύντομη αλλά απότομη αναταραχή στις αγορές.

Η πρόσφατη περίοδος μεταβλητότητας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη διαρκεί πλέον αρκετές εβδομάδες και χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, τις οποίες δυσκολεύονται να διαχειριστούν ακόμη και έμπειροι επενδυτές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν πρόσφατα μία από τις χειρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις τους από το χρηματιστηριακό κραχ του Μαρτίου του 2020. Πολλές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 40% από τα υψηλά τους επίπεδα. Παράλληλα, ο δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτελεί σε πραγματικό χρόνο βαρόμετρο της περιουσιακής κατάστασης πολλών από αυτούς τους επενδυτές, έφτασε κοντά στο να εξαλείψει το σύνολο των κερδών που είχε καταγράψει από τις αρχές του έτους.

Οι Αμερικανοί που έχουν επενδύσει σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων τους στο χρηματιστήριο και εξακολουθούν να αγοράζουν μετοχές ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων πτώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες των τελευταίων ετών.

Παρά την άνοδο κατά 2,3% την Παρασκευή, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης Nasdaq Composite έχει υποχωρήσει κατά 13% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις αρχές Οκτωβρίου και εξακολουθεί να βρίσκεται σε περιοχή διόρθωσης (correction territory).

Οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων στα επενδυτικά funds έχουν συνδεθεί στενά με μια παρατεταμένη περίοδο ισχυρών εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Εάν, όμως, οι επενδυτές αρχίσουν να αμφισβητούν την ικανότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων να συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλή κερδοφορία, ενδέχεται να σταματήσουν να τοποθετούν νέα κεφάλαια στις αγορές, εκτιμά ο Παράγκ Τάτε της Deutsche Bank.

Μεγάλο μέρος των εισροών έχει κατευθυνθεί σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), τα οποία έχουν προσελκύσει περισσότερα από 880 δισ. δολάρια από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με την State Street Investment Management. Αντίθετα, τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια έχουν καταγράψει καθαρές εκροές κεφαλαίων.

Οι επενδυτικές αποφάσεις αυτών των ιδιωτών ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα αμερικανικά νοικοκυριά αποτελούν τους μεγαλύτερους κατόχους αμερικανικών μετοχών. Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες, η εμπιστοσύνη των μικροεπενδυτών στην προοπτική ανάκαμψης των αγορών ενδέχεται να αποτελέσει τον μοναδικό παράγοντα που θα αποτρέψει μια πολύ μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πτώση.

«Ύστερα από τις τεράστιες απώλειες στις αποδόσεις και τη σημαντική μείωση της έκθεσης των hedge funds στον επενδυτικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η στήριξη από τους ιδιώτες επενδυτές είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη τον Νοέμβριο», έγραψε ο Νικόλαος Πανιγκερτζόγλου της JPMorgan σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες της τράπεζας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οικονομολόγοι της Capital Economics εκτίμησαν πρόσφατα ότι η χρηματιστηριακή πτώση θα μπορούσε να επηρεάσει γρήγορα αρνητικά την καταναλωτική δαπάνη. Όπως ανέφεραν, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2025, η υποχώρηση του δείκτη S&P 500 οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μείωση της κατανάλωσης. Η πτώση των αγορών σημειώθηκε καθώς κλιμακωνόταν ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τους φόβους για ύφεση.

«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος αλληλεπίδρασης», δήλωσε ο Εντ Γιαρντένι, ιδρυτής της Yardeni Research, αναφερόμενος στη σχέση μεταξύ της πορείας των μετοχών και της καταναλωτικής δαπάνης.