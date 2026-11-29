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Tο ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος της πανδημίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν δημοσιονομικό περιθώριο και να επιτύχουν συμβιβασμό για τον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ έως το τέλος του έτους εξετάζουν οι Βρυξέλλες, με φόντο τον διχασμό μεταξύ των πρωτευουσών των κρατών – μελών για τον καταμερισμό του 1,58 τρισ. ευρώ.

«Κλειδί» για την ΕΕ το χρέος της πανδημίας

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα κάτω από την πίεση των επερχόμενων εκλογών σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πριν από τη λήξη του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου σε 13 μήνες, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξετάζει, σύμφωνα με τους FT, το ενδεχόμενο αναβολής ορισμένων αποπληρωμών κεφαλαίου από το χρέος που αναλήφθηκε για τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων ύψους 360 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ για την Covid-19. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης νέων ομολόγων, τα οποία θα αντικαταστήσουν ορισμένα από εκείνα που λήγουν.

Παράλληλα, εξετάζει τη μείωση της χρηματοδότησης σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η διεθνής παρουσία της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας νέας πρότασης που αναμένεται στις αρχές του επόμενου μήνα, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Το NextGenerationEU, ύψους 800 δισ. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί για την ανάκαμψη της ΕΕ από τα lockdown της πανδημίας, συνέβαλε στην αύξηση του ανεξόφλητου χρέους της ΕΕ στα 860 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, από μόλις 51 δισ. ευρώ πριν από την πανδημία. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστεί ο πέμπτος μεγαλύτερος εκδότης ομολόγων σε ευρώ, μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Ωστόσο, η χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια είχε ως αποτέλεσμα η έκδοση χρέους να περιοριστεί στα 577 δισ. ευρώ, αντί του συνολικού ποσού που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν ζητήσει την αναχρηματοδότηση ή την παράταση του χρέους, ώστε η αποπληρωμή του να μην απορροφήσει πόρους που προορίζονται για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας της Ένωσης από το 2028 και μετά.

Αντίθετα, η Γερμανία και ιδιαίτερα η Ολλανδία έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε μια τέτοια κίνηση, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα συμφωνήθηκε ως μια έκτακτη και μοναδική πρωτοβουλία και ότι η πλήρης αποπληρωμή του κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα περιόριζαν το συνολικό μέγεθος του επόμενου προϋπολογισμού, αυξάνοντας παράλληλα τις πιστώσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κόστα θα μπορούσε να ικανοποιήσει τόσο τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης, οι οποίες επιδιώκουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό, όσο και εκείνες που θέλουν να προστατεύσουν τις χρηματοδοτικές τους εισροές.

«Τα κομμάτια του παζλ είναι ξεκάθαρα», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. «Υπάρχει μια ομάδα κρατών-μελών που ζητά περισσότερες περικοπές και μια άλλη, μεγαλύτερη ομάδα, που δεν θέλει περικοπές στην πολιτική συνοχής ή στις αγροτικές ενισχύσεις. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Την Πέμπτη, οι ηγέτες της ΕΕ πέρασαν 16 ώρες επαναλαμβάνοντας τις πάγιες εθνικές θέσεις τους.

Διχασμένες οι χώρες – μέλη

Τα κράτη-μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό χωρισμένα σε δύο ομάδες: Οι καθαροί συνεισφέροντες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό —μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Δανία και η Φινλανδία— επιδιώκουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό. Η πλειονότητα των κρατών-μελών αντιτίθεται σε περαιτέρω περικοπές.

Οι πολύωρες και τεταμένες διαπραγματεύσεις, κατά τις οποίες ορισμένοι ηγέτες της λεγόμενης ομάδας των «φειδωλών» χωρών αποχώρησαν από μέρος των συζητήσεων, θεωρώντας ότι δέχονταν άδικες πιέσεις για να αποδεχθούν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, προκάλεσαν έκπληξη σε πολλούς διπλωμάτες.

Πλέον, αρκετοί φοβούνται ότι η επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο έχει γίνει λιγότερο πιθανή.

Η αναχρηματοδότηση του χρέους θα σήμαινε μικρότερες αποπληρωμές κεφαλαίου, αλλά συνολικά υψηλότερες πληρωμές τόκων, καθώς η διατήρηση του ανεξόφλητου κεφαλαίου συνεπάγεται πρόσθετο κόστος εξυπηρέτησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει την αποπληρωμή 149,3 δισ. ευρώ, σε τιμές 2025, κατά την επόμενη επταετή δημοσιονομική περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 21,3 δισ. ευρώ ετησίως ή στο 0,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ.

Πάνω από το ήμισυ αυτού του ποσού αφορά δαπάνες τόκων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, βάσει πρότασης που κατατέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα αποπληρώνονταν 140 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2028-2034, γεγονός που θα αντιστοιχούσε σε μερική αναχρηματοδότηση 9 δισ. ευρώ.

Η τελευταία ιδέα του Κόστα, η οποία αναμένεται να περιληφθεί στο επόμενο σχέδιο πρότασης, είναι να αυξηθεί το ποσό αυτό έως και στα 30 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν και επιφυλάξεις σχετικά με αυτή την προσέγγιση.

«Όσο λιγότερα αποπληρώνεις, τόσο περισσότερους τόκους πληρώνεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης.

Εκπρόσωπος του Αντόνιο Κόστα αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.