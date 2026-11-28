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Δεν υπήρξε καμία από τις φανφάρες που είδαμε τον περασμένο Απρίλιο κατά την παρουσίαση στο Rose Garden του Λευκού Οίκου, με τους μπλε πίνακες των τηλεπαιχνιδιών ή τη ρητορική περί «Ημέρας της Απελευθέρωσης», γύρω από την τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς αυτή την εβδομάδα.

Οι δασμοί δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από τον Ιανουάριο ή, ενδεχομένως, τον Φεβρουάριο, μετά από μια περίοδο διαβουλεύσεων

Αντίθετα, υπάρχει κάτι μάλλον διστακτικό σε αυτή την τελευταία κίνηση, με συζητήσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, εκτιμά ο αρθρογράφος του BBC, Φαϊζάλ Ισλάμ.

«Αναμένουμε να διεξαχθεί μια ευρεία, ακόμη και πολυμερής διαπραγμάτευση για να συζητήσουμε το θέμα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και τον τρόπο επίλυσής του», δήλωσε ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ στο CNBC.

Σε όλο τον κόσμο επικρατεί η άποψη ότι η ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας αποτελεί μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εγχώρια νομική βάση αυτών των δασμών, παρά μια θεμελιώδη αλλαγή στην εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Επιπλέον, οι δασμοί δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από τον Ιανουάριο ή, ενδεχομένως, τον Φεβρουάριο, μετά από μια περίοδο διαβουλεύσεων. Έχουν ήδη περάσει οκτώ μήνες διαδικασιών και ακροάσεων, ενώ τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν αποτελούν ανώτατα όρια, τα οποία συχνά υπόκεινται σε διαπραγμάτευση. Πρόκειται για μια σημαντική αντίθεση σε σχέση με το ξαφνικό σοκ που προκάλεσε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο.

Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι μεγάλα τμήματα του υπόλοιπου κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων τους, βλάπτουν τη θέση των ΗΠΑ στο εμπόριο αγαθών, υποστηρίζοντας τις δικές τους βιομηχανίες. Αυτή είναι η βάση για τους δασμούς, οι οποίοι αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τους προηγούμενους δασμούς που δικαιολογούνταν από διατάξεις σχετικά με την «καταναγκαστική εργασία».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν επηρεάστηκε από τις νέες ανακοινώσεις για δασμούς, εξακολουθεί να υπόκειται στις διατάξεις περί καταναγκαστικής εργασίας, αν και με επιπλέον συντελεστή 10% επί των παγκόσμιων δασμών. Δεν υπήρξε καμία κίνηση ως απάντηση στον φόρο επί των ψηφιακών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δύο νομικές βάσεις για τους δασμούς Τραμπ

Αυτό σημαίνει ότι, για πολλές σημαντικές χώρες, υπάρχουν πλέον δύο νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι δασμοί του Τραμπ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την αρχική βάση έκτακτης ανάγκης νωρίτερα φέτος. Μια ομάδα 25 πολιτειών έχει προσφύγει στα δικαστήρια κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας την ακύρωση των δασμών για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι δασμοί θα πρέπει να οριστικοποιηθούν υπό ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, το οποίο έχει επιρροή, αλλά όχι εξουσία. Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Βουλής Χάκιμ Τζέφρις δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα «προχωρήσει δυναμικά… στην κατάργηση των δασμών του Τραμπ» κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της.

Ο κινεζικός δασμός ύψους 20% αποτελεί το ποσοστό της εκεχειρίας που προέκυψε από τη συμφωνία Τραμπ-Σι του περασμένου έτους. Η εκεχειρία πρόκειται να λήξει στα μέσα Ιανουαρίου. Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν συγκρατημένη: κανένα αντίποινo, κριτική της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ως «ψευδούς ζητήματος» και έκκληση για την εφαρμογή της συμφωνίας Σι-Τραμπ. Η επιρροή επί της Κίνας έχει αποδυναμωθεί, με το μερίδιο των ΗΠΑ στις εξαγωγές της να μειώνεται σε περίπου 10% φέτος, από 15% μόλις πριν από δύο χρόνια και 19% το 2018.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε βρίσκεται πιο κοντά στον Τραμπ. Πάνω από το ήμισυ των δασμών που επιβάλλονται στον Καναδά έχουν εγκριθεί βάσει του «Άρθρου 338» του νόμου Smoot-Hawley της δεκαετίας του 1930. Υπάρχει ήδη ένα νομοσχέδιο της Γερουσίας για την κατάργησή τους, και είναι πιθανό να υπάρχουν αρκετοί «επαναστάτες» Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, ώστε να απειλήσουν να παρακάμψουν οποιοδήποτε προεδρικό βέτο. Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, Ρον Γουάιντεν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται στο να «βρουν έναν τρόπο να νικήσουν τον Τραμπ και το βέτο του».

Πριν από αυτό, επιδιώκεται μια προσωρινή συμφωνία, και Δημοκρατικοί γερουσιαστές όπως ο Κρις Κουνς εμφανίζονται στην καναδική τηλεόραση, δηλώνοντας στο CBC: «Ειλικρινά, αν μπορείτε να επιτύχετε μια προσωρινή συμφωνία, θα την αποδεχόμουν, και στη συνέχεια θα την υποβάλατε σε εμάς, τη νέα πλειοψηφία, για να νομοθετήσουμε μια ακόμη καλύτερη συμφωνία».

Ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί τις ίντριγκες στην Ουάσινγκτον και κοιτάζει επίσης πέρα από τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να εξετάσουμε πώς ο αρχικός «εμπορικός σεισμός» του Τραμπ έχει ήδη αναδιαμορφώσει τα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο υπόλοιπος κόσμος έχει ανακατευθύνει τις εμπορικές του ροές παρακάμπτοντας το «τελωνειακό τείχος» του Ντόναλντ Τραμπ, αποδεικνύοντας πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν. Σε απόλυτα μεγέθη, οι εξαγωγές της Κίνας μέχρι στιγμής το 2026 έχουν μειωθεί κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2024, αλλά αυτή η μείωση αντισταθμίζεται πάνω από 25 φορές από τις αυξημένες εξαγωγές της προς όλες τις άλλες αγορές.

Ο Καναδάς έχει σημειώσει σταθερές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από την επιβολή των δασμών, με λιγότερα αυτοκίνητα και ξυλεία, αλλά ακριβότερες ροές ενέργειας. Οι εξαγωγές του, ειδικά τα βασικά εμπορεύματα, προς τον υπόλοιπο κόσμο έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Αυτό σημαίνει ότι η σύνοδος κορυφής της G20 τον επόμενο μήνα στο θέρετρο του προέδρου στο Μαϊάμι αποτελεί μια σημαντική στιγμή. Γενικά, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν έχουν δημιουργήσει αναταραχές, αποδεχόμενοι το χαμηλότερο επίπεδο δασμών ως μέρος της νέας πραγματικότητας. Θα μπορούσαν οι μεσαίες δυνάμεις να επιλέξουν να αναστατώσουν τον οικοδεσπότη τους στη Φλόριντα τον επόμενο μήνα;

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσα από την εμπορική ατζέντα «America First» θα αποφασίσουν να διατηρήσουν οι Δημοκρατικοί. Δεν θα είναι όλα, αλλά ούτε και τίποτα. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ορισμένοι από αυτούς τους δασμούς θα παραμείνουν σε ισχύ για χρόνια.