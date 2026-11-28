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Ο σουηδικός κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού Saab ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε παραγγελία αξίας 450 εκατομμυρίων ευρώ από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για τα ραντάρ Giraffe 1X.

Η ισχυρή ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό βοήθησε τη Saab να καταγράψει τον Οκτώβριο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου

Οι παραδόσεις της παραγγελίας θα πραγματοποιηθούν το 2027, ανέφερε η Saab σε ανακοίνωσή της.

Το Giraffe 1X είναι ένα κινητό σύστημα ραντάρ 3D, σχεδιασμένο για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αεροσκαφών, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Saab, η οποία κατασκευάζει επίσης στρατιωτικό εξοπλισμό που κυμαίνεται από πυραύλους και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα έως υποβρύχια, έχει επωφεληθεί από την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι χώρες επανεξοπλίζονται ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Aύξηση λειτουργικών κερδών για τη Saab

Η ισχυρή ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό βοήθησε τη Saab να καταγράψει τον Οκτώβριο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου, με τον δείκτη αυτό να αυξάνεται στα 1,95 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (190,03 εκατομμύρια δολάρια) από 1,37 δισεκατομμύρια κορώνες ένα χρόνο νωρίτερα, υπερβαίνοντας τη μέση πρόβλεψη των 1,91 δισεκατομμυρίων κορωνών που προέκυψε από δημοσκόπηση αναλυτών της LSEG.

Ο ρόλος της Saab

Η Saab έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, με τη Σουηδία να δωρίζει 16 από τα παλαιότερα μαχητικά Gripen της εταιρείας στο Κίεβο από το επόμενο έτος. Η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει τα νέα, προηγμένα μαχητικά Gripen E της Saab, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη με τη Σουηδία το 2025.