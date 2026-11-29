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Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει αύξηση των αμοιβών ανά μισθωτό κατά 3,9%, με τον πληθωρισμό στο 2,8%. Αν επιβεβαιωθούν οι δύο προβλέψεις, η μέση αύξηση σε πραγματικούς όρους θα είναι περίπου 1,1%. Πέρα από τη συγκυρία του 2027, το ερώτημα είναι ποιοι κλάδοι μπορούν να στηρίξουν υψηλότερες αμοιβές σε βάθος χρόνου και με ποιους όρους η βελτίωση της παραγωγικότητας μπορεί να αποτυπωθεί στους μισθούς.

Το ερώτημα συνδέει τις συζητήσεις για τη βιομηχανία, την οικονομική πολιτική και τις εργασιακές σχέσεις στο 8ο ΟΤ FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», το οποίο θα διεξαχθεί στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr και το in.gr.

Η παραγωγικότητα στη βιομηχανία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Μαίρη Χατζάκου και ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Αλέξανδρος Χατζόπουλος συμμετέχουν στη συζήτηση «Οι κρυμμένες υπεραξίες της ελληνικής βιομηχανίας και η πρόκληση της παραγωγικότητας». Η συζήτηση φέρνει στο ίδιο τραπέζι την κυβερνητική πολιτική και την εμπειρία δύο βιομηχανιών. Ποιες επενδύσεις μπορούν να αυξήσουν την αξία που παράγεται ανά ώρα εργασίας και τι σημαίνει αυτό για τις δεξιότητες και τις αμοιβές που χρειάζονται οι επιχειρήσεις;

Η Ζαφείρα Καστρινάκη, πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο οικονομολόγος Χρήστος Ιωάννου και ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, θα εξετάσουν τη σχέση παραγωγικότητας και δημοσιονομικής σταθερότητας. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι πώς θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία και πώς θα τις συνδυάσουν με κατάρτιση του προσωπικού και καλύτερη οργάνωση της εργασίας.

Από τον κατώτατο μισθό στις κλαδικές συμβάσεις

Στη θεματική «Μισθοί, παραγωγικότητα και ανισότητες – Οι όροι μιας ανάπτυξης για όλους», η πρώην υπουργός Εργασίας και μέλος της ΕΛ.Α.Σ Έφη Αχτσιόγλου θα τοποθετηθεί για το πώς κατανέμεται το όφελος από την ανάπτυξη. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού ανεβάζει τη βάση των αποδοχών. Οι κλαδικές συμβάσεις μπορούν να διαμορφώσουν μισθολογικές κλίμακες πάνω από αυτή τη βάση, ανάλογα με την ειδικότητα, την εμπειρία και τις συνθήκες κάθε κλάδου.

Τη διάσταση του διαθέσιμου εισοδήματος θα αναπτύξει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του για τους μισθούς, το ασφαλιστικό και την προστασία των νοικοκυριών.

Ακόμη, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας, συμμετέχει στη συζήτηση για την κοινωνική συνοχή και την εργασία, όπου τίθεται και το πώς οι αλλαγές στα καθήκοντα και στις απαιτούμενες δεξιότητες μπορούν να αποτυπωθούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.