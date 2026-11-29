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Σε μια ακόμη εκλογική ανατροπή στοχεύει σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, φιλοδοξώντας να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί και μπορεί να φθάσει στην εξουσία με τη στήριξη το ακροδεξιού Vox.

Αν το ακροδεξιό κόμμα Vox αναδειχθεί σε κυβερνητικό εταίρο, τότε θα είναι η πρώτη φορά από τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, το 1975, που ακροδεξιό κόμμα θα βρεθεί στην εξουσία στην Ισπανία.

Μια πολιτική αλλαγή στην Ισπανία θα ενίσχυε την άνοδο των συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπου ο σοσιαλιστής Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ηχηρές φωνές της αριστεράς, εκφράζοντας τακτικά την υποστήριξή του στον παλαιστινιακό αγώνα ή αντιτιθέμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων εκλογών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες: μεταξύ αυτών οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές εκλογές σε Πολωνία και Ιταλία.

Ύστερα από περισσότερα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι μιας από τις λίγες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που κυβερνώνται από την κεντροαριστερά, ο Σάντσεθ βρίσκεται αποδυναμωμένος από σκάνδαλα διαφθοράς που αγγίζουν το περιβάλλον του και από τη δυσαρέσκεια που συνδέεται με τη στεγαστική κρίση.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έστω κι αν τελικά χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox για να κυβερνήσει.

«Οπισθοδρόμηση»

Ο 54χρονος Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές καθώς αντιμετώπιζε ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες να περάσει τις μεταρρυθμίσεις του από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

«Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», διεμήνυσε την Παρασκευή ο Σάντσεθ σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Μαδρίτη. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο σοσιαλιστής ηγέτης εστίασε στην οικονομική ανάπτυξη και στις κοινωνικές κατακτήσεις, προειδοποιώντας παράλληλα για «οπισθοδρόμηση» σε περίπτωση που η δεξιά επιστρέψει στην εξουσία.

Ωστόσο, η στεγαστική κρίση έχει επισκιάσει τις επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας, της οποίας η ανάπτυξη ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Δικαστικές έρευνες, που στοχεύουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, και δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες έχουν πυροδοτήσει αμφισβητήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο – οι περισσότεροι από τους οποίους απελάθηκαν ή αποχώρησαν – και η κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τα Κανάρια Νησιά έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της μετανάστευσης.

Ο βασικός αντίπαλος του Σάντσεθ, ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ευελπιστεί πως θα καταφέρει αυτήν τη φορά να αναλάβει την εξουσία. Παρότι είχε κερδίσει τις εκλογές τον Ιούλιο του 2023, δεν κατάφερε στη συνέχεια να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για να κυβερνήσει.

Οι σοσιαλιστές (PSOE) του Σάντσεθ, οι οποίοι είχαν έρθει δεύτεροι στις εκλογές, κατάφεραν τότε να παραμείνουν στην εξουσία συμμαχώντας με τους καταλανούς εθνικιστές του Junts

Αυτήν τη φορά, όμως, η άνοδος του Vox θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και να δώσει στον Φεϊχό τις ψήφους που του έλειψαν πριν από τριάμισι χρόνια.

«Αυτήν τη φορά, ναι!»

Υπό την ηγεσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ, το ακροδεξιό κόμμα Vox κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την εναντίωση στη μαζική είσοδο μεταναστών, αυξάνοντας τα ποσοστά του ιδίως μεταξύ των νέων.

«Αυτή τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) Φεϊχό κατά την τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση την Παρασκευή στη Σεβίλλη.

Το Vox τάσσεται υπέρ μιας σκληρής στάσης στο μεταναστευτικό, της κατάργησης αρκετών νόμων για την ισότητα και της επιστροφής αρμοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση.

Σε μια χώρα όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το κόμμα του Αμπασκάλ – πρώην στελέχους του PP – έχει αναγάγει την καταπολέμηση της μετανάστευσης σε προτεραιότητα, συνδέοντάς την με την ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αντιθέτως, ο Σάντσεθ επισημαίνει τη συμβολή των μεταναστών στην ευημερία μιας χώρας της οποίας ο πληθυσμός γερνά ολοένα και περισσότερο. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ισπανία από το 2022 καλύπτονται από μετανάστες.