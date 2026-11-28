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Η αναταραχή γύρω από τη Nvidia και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, ανέδειξε πόσο ευαίσθητοι έχουν γίνει οι επενδυτές απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν απότομα, καθώς ενισχύθηκαν οι αμφιβολίες για τη διάρκεια της επενδυτικής έκρηξης. Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα από την Ασία δίνουν μια διαφορετική εικόνα: τουλάχιστον προς το παρόν, η ζήτηση για προϊόντα και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Η παγκόσμια επέκταση των κέντρων δεδομένων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή της Ασίας, αναφέρει η Wall Street Journal. Η Ταϊβάν προμηθεύει προηγμένους ημιαγωγούς, η Νότια Κορέα μνήμες υψηλών επιδόσεων, ενώ η Ιαπωνία, η Κίνα και η Σιγκαπούρη διαθέτουν σημαντική παραγωγική βάση σε εξοπλισμό και εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας.

Τα στοιχεία των εξαγωγών δεν δείχνουν μέχρι στιγμής επιβράδυνση της ζήτησης. Αντίθετα, οι παραγγελίες για προηγμένα τσιπ, όπως εκείνα που σχεδιάζει η Nvidia, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι είναι οι κατασκευαστές που βρίσκονται στην καρδιά της αλυσίδας εφοδιασμού: η Samsung Electronics και η SK Hynix στη Νότια Κορέα, καθώς και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) στην Ταϊβάν.

Η άνοδος των εξαγωγικών εσόδων δεν οφείλεται μόνο στις μεγαλύτερες ποσότητες που αποστέλλονται στο εξωτερικό. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η αύξηση των τιμών των ημιαγωγών και των εξαρτημάτων, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ έχει ενταθεί. Ορισμένοι οικονομολόγοι, πάντως, επισημαίνουν ότι η πρόσφατη σταθεροποίηση των τιμών των τσιπ μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη ότι ο κύκλος ανόδου πλησιάζει σε ένα πιο ώριμο στάδιο.

Η Νοτιοανατολική Ασία στο επίκεντρο, αλλά με νέους κινδύνους

Η ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην Ασία. Σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του αμερικανικού Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι αρχικής εκτίμησης 3,4%. Παράλληλα, οι μη οικιστικές πάγιες επενδύσεις ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό 16,1%, αντανακλώντας μεταξύ άλλων τη ζήτηση για τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές.

Οι ασιατικές οικονομίες δεν περιορίζονται πλέον στην εξαγωγή εξοπλισμού προς τις ΗΠΑ και άλλες αγορές. Η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, μεταξύ άλλων, προσελκύουν επενδύσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, μετατρέποντας την περιοχή σε περιφερειακό κόμβο υπολογιστικής ισχύος.

Η τάση αυτή, ωστόσο, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Οι ΗΠΑ αυστηροποιούν τους περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα τσιπ και υπολογιστικές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, η Nvidia ζήτησε από συνεργάτες της να αναστείλουν προσωρινά τις αποστολές διακομιστών με τα τσιπ της προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, καθώς εξετάζεται η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες εξαγωγών. Η διάρκεια της αναστολής παραμένει αβέβαιη.

Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει

Η ισχυρή ζήτηση έχει στηρίξει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αλλά δημιουργεί και έναν νέο κίνδυνο: την αυξανόμενη εξάρτηση της ασιατικής και της παγκόσμιας οικονομίας από έναν συγκεκριμένο τεχνολογικό κύκλο. Αν οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων επιβραδυνθούν, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν γρήγορα στους προμηθευτές τσιπ, στις κατασκευαστικές εταιρείες και στις οικονομίες που φιλοξενούν τις υποδομές.

Παράλληλα, η άνοδος των χρηματιστηρίων έχει ενισχύσει την επενδυτική διάθεση και έχει στηρίξει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών. Μια παρατεταμένη πτώση των μετοχών, αντίθετα, θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την κατανάλωση. Έτσι, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικός κινητήρας ανάπτυξης για την Ασία, αλλά η ανθεκτικότητά της θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η σημερινή επενδυτική δυναμική θα μετατραπεί σε διαρκή οικονομική δραστηριότητα.