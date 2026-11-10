Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μικρή άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εν αναμονή της δημοσιοποίησης των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου ενώ οι κινήσεις των επενδυτών καθορίστηκαν και από τις πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις των διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Η απόδοση του διετούς κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις αποφάσεις της Fed για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,612%.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες βάσης, στο 4,897%.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία συχνά επηρεάζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε άνοδο 2 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 5,275%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ή το 1/100 του 1%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters αναμένουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τον Οκτώβριο θα διαμορφωθεί στο 0,3%, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με την ετήσια αύξηση του 0,6% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειαw, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,2%, ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση 0,3% που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία υποχωρούν. Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Η έκθεση έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ ο οποίος τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στην αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της.

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων ο Γουόλερ

Ο ίδιος δήλωσε ότι «κλίνει προς» μια αύξηση τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε «πιο δυναμικά μέτρα» εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

«Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», ανέφερε. «Μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας — έναν κίνδυνο που δεν προτίθεμαι να αναλάβω».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περαιτέρω το πρωί της Τρίτης, με το αργό τύπου Brent να πέφτει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή έπεται των σχολίων του Προέδρου Donald Trump, ο οποίος ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει «αρκετά σύντομα», υποβαθμίζοντας παράλληλα την πιθανότητα περαιτέρω πληγμάτων στην περιοχή.

Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ που ανακοινώνονται την Τρίτη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής που αναμένονται την Παρασκευή, ενδέχεται να καθορίσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του ομίλου CME, οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Τα παραπάνω έρχονται μετά την ανακοίνωση, την περασμένη εβδομάδα, στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ήταν σημαντικά ισχυρότερα από τις προβλέψεις της Wall Street, καθώς τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 165.000 θέσεις εργασίας — αριθμός υπερδιπλάσιος των αρχικών εκτιμήσεων.