 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Currencies"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

Ομόλογα 10.11.2026, 14:31
Σχολιάστε
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μικρή άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εν αναμονή της δημοσιοποίησης των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου ενώ οι κινήσεις των επενδυτών καθορίστηκαν και από τις πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις των διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Η απόδοση του διετούς κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις αποφάσεις της Fed για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,612%.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες βάσης, στο 4,897%.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία συχνά επηρεάζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε άνοδο 2 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 5,275%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ή το 1/100 του 1%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters αναμένουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τον Οκτώβριο θα διαμορφωθεί στο 0,3%, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με την ετήσια αύξηση του 0,6% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειαw, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,2%, ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση 0,3% που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία υποχωρούν. Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Η έκθεση έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ ο οποίος τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στην αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της.

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων ο Γουόλερ

Ο ίδιος δήλωσε ότι «κλίνει προς» μια αύξηση τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε «πιο δυναμικά μέτρα» εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

«Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», ανέφερε. «Μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας — έναν κίνδυνο που δεν προτίθεμαι να αναλάβω».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περαιτέρω το πρωί της Τρίτης, με το αργό τύπου Brent να πέφτει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή έπεται των σχολίων του Προέδρου Donald Trump, ο οποίος ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει «αρκετά σύντομα», υποβαθμίζοντας παράλληλα την πιθανότητα περαιτέρω πληγμάτων στην περιοχή.

Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ που ανακοινώνονται την Τρίτη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής που αναμένονται την Παρασκευή, ενδέχεται να καθορίσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του ομίλου CME, οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Τα παραπάνω έρχονται μετά την ανακοίνωση, την περασμένη εβδομάδα, στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ήταν σημαντικά ισχυρότερα από τις προβλέψεις της Wall Street, καθώς τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 165.000 θέσεις εργασίας — αριθμός υπερδιπλάσιος των αρχικών εκτιμήσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο
Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Markets

Η Λαζαράκου επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;
Business

Από τη Nike στην ena athletics: Με τι παπούτσια τρέχουν οι Έλληνες;

Tο τρέξιμο, με 55,7%, εξελίσσεται σε μια δημοφιλή δραστηριότητα - Γιατί οι δρομείς επιλέγουν Nike, Adidas, Asics, Hoka, Ena Athletics

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Χρήστος Κολώνας
HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις 1,3 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030

Στο 60% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 η Ρουμανία – Στόχος 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο να καλύπτει ενεργειακά 1 εκατ. νοικοκυριά.

Μάχη Τράτσα
JOIST: Τζίρος 9 εκατ. ευρώ το 2026 και σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Startups

JOIST: Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του JOINT για τα οικονομικά μεγέθη, το δίκτυο μικρότερων κόμβων και το εγχείρημα του European Tech Embassy στις Βρυξέλλες

Γιώργος Πολύζος
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Ομόλογα
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Markets

Η Λαζαράκου επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της προστασίας των επενδυτών, δήλωσε η κα Λαζαράκου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας δίνει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι ευρωαγορές

Θετικά επιδρά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Χρυσός: Κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές
Commodities

Κατοχύρωση κερδών στην αγορά χρυσού

Υποχωρεί η spot τιμή του χρυσού - Ανοδικά τα futures

Latest News
Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές
Τεχνολογία

Bloggers, AI και email: Πώς αναζητούν προσφορές οι διαφορετικές γενιές

Η Gen Z και οι Millennials βασίζονται περισσότερο στις προτάσεις που βρίσκουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημιουργούς περιεχομένου

ΕΕ: Οι γυναίκες αποτελούσαν το 41% των επιστημόνων και μηχανικών το 2025 – Η εικόνα της Ελλάδας
World

ΕΕ: Στο 41% αντιστοιχούσαν οι γυναίκες επιστήμονες το 2025 - Τι έδειξε η Ελλάδα

Σε δέκα περιφέρειες της ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το μισό του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Τηλεπικοινωνίες

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα

Κινητή, σταθερή και ψηφιακά έργα του Δημοσίου ενισχύουν την ελληνική δραστηριότητα - Στα 21,9 δισ. ο τζίρος του ομίλου στο α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027

Γιώργος Πολύζος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει στο ΧΑ η Helleniq Energy

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Allwyn: Εξαγοράζει το 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ
Business

Διπλό επενδυτικό «χτύπημα» από την Allwyn - Τα νέα deals

H Allwyn προχώρησε και στη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc για την εσωτερική ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων εν αναμονή του ΔΤΚ

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για να διαμορφώσουν εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής

ΕΕ: Ημέρες Αγροδιατροφής 2026 – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία
AGRO

Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία

Πώς οι πολιτικές της ΕΕ και η ΚΑΠ)μπορούν να βοηθήσουν τον αγροδιατροφικό τομέα να διαχειριστεί τις προκλήσεις

Anthropic: Ορίζει εύρος τιμής 70 έως 78 δολαρίων για την επερχόμενη IPO
World

Anthropic: Στα 70 έως 78 δολ. το εύρος τιμής για την ΙΡΟ

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία
Εταιρική ευθύνη

Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία

Ο Όμιλος AKTOR θα υποστηρίξει τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΟΑ

Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή αύξηση 0,6% τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία

Οριακή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο

Ποιοι κλάδοι είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωη του δείκτη για τη βιομηχανική παραγωγή

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE για την επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider Electric: Στρατηγική συνεργασία με NVIDIA και HPE - Στο επίκεντρο η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE οραματίζονται να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες

GSI: Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τον GSI

Η Τουρκία έλαβε την ενημέρωση με μία ρηματική διακοίνωση, που αποτελεί το συνήθη τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και δεν επιφέρει αποτελέσματα ως προς τη νομιμοποίηση των αιτιάσεων της. ενώ η αναχώρηση του πλοίου αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στα όποια σενάρια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα καθορίσει αν θα στηρίξει την αύξηση κατά 25 ή 50 μ.β.

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

Αυτό που θα μετρήσει και αυτό από το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies