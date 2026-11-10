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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 10.11.2026, 14:58
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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για υψηλότερα δίνει η Helleniq Energy
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Σταθερά σε θετικά εδάφη κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται στη ζώνη των 2.630 μονάδων και να επιχειρεί προκειμένου να σπάσει ανοδικά το εύρος μέσα στο οποίο κινείται τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1% στις 2.635,68 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 158,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,22 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,16% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.770,18 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,59% στις 3.207,27 μονάδες.

Οδηγοί οι Helleniq Energy, Βιοχάλκο και Optima Bank

Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο της συνεδρίασης και τη σκυτάλη της ανόδου να περνά στις Helleniq Energy, Βιοχάλκο και Optima Bank. Αντίθετα, πιέσεις δέχεται η Allwyn, η οποία υποχωρεί πλέον κάτω από το όριο των 10 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να βρίσκεται στα 8 δισ. ευρώ, επίπεδο το οποίο επιχειρεί να διατηρήσει.

Αυξημένη είναι και η συναλλακτική δραστηριότητα από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με τον τζίρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, η συγκέντρωση περίπου των δύο τρίτων των συναλλαγών στον τραπεζικό δείκτη επιβεβαιώνει και σήμερα τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τραπεζικών μετοχών.

Την ίδια ώρα, μια νέα παράμετρος φαίνεται να προστίθεται στην εξίσωση των επενδυτικών αποφάσεων, κυρίως για τα ξένα χαρτοφυλάκια. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η συζήτηση στους κόλπους της Federal Reserve περιλαμβάνει πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο μιας επιθετικής αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, προειδοποίησε ότι εάν τα στοιχεία για τις τιμές του Οκτωβρίου καταδείξουν πως ο δομικός πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, μια αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας και τη στρατηγική των ξένων επενδυτών στο ΧΑ. Παράλληλα, το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο, μεταβάλλοντας εκ νέου τις ισορροπίες στις διεθνείς ροές κεφαλαίων και τις τοποθετήσεις σε μετοχές άλλων αγορών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 5,23%, με τις Βιοχάκο και Optima Bank να ακολουθούν με άνοδο που ξεπερνά το 4%. Στο +3,81% είναι η Cenergy, με τις ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Alpha Bank και Eurobank να καταγράφουν άνοδο άνω του 2%. Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Credia Bank, Aegean, Motor OIl, Πειραιώς και Τιτάν.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, Κύπρου, Εθνική, Λάμδα, Jumbo, ΟΤΕ και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά οι ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Aktor και Coca Cola. Η Allwyn είναι στο -3,06%.

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