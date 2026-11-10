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Ιστορικό ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας: Πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας πριν από το τέλος του 2026

Άλμα 18,62% στους επιβάτες κρουαζιέρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, με τη συνολική κίνηση να ανέρχεται σε 1.003.242 επιβάτες από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Λιμάνια 10.11.2026, 11:52
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Ιστορικό ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας: Πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας πριν από το τέλος του 2026
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Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) ξεπερνά  το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου επιβατών κρουαζιέρας, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ για το λιμάνι της Κέρκυρας και μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση για την κρουαζιέρα στο Ιόνιο και την Αδριατική.

Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.003.242 επιβάτες, έναντι 845.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,62%.

Καθοριστική συμβολή στη φετινή επίδοση είχε η αύξηση της διερχόμενης κίνησης. Ειδικότερα, οι transit επιβάτες ανήλθαν σε 813.540, έναντι 649.987 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 25,16%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη παρουσία της Κέρκυρας στα προγράμματα διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας, αλλά και τη σημασία της ως προορισμού με ισχυρή απήχηση στους ταξιδιώτες της Μεσογείου.

Παράλληλα, η κίνηση homeporting διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με 94.480 επιβάτες Home In και 95.222 επιβάτες Home Out κατά το δεκάμηνο του 2026.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς τη δραστηριότητα των κρουαζιερόπλοιων. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 510 προσεγγίσεις, έναντι 428 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 19,16%. Η άνοδος αυτή επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της δραστηριότητας του λιμένα και τη σταθερή εμπιστοσύνη των εταιρειών κρουαζιέρας προς τον προορισμό.

Η επίδοση του Οκτωβρίου

Ξεχωριστή είναι και η επίδοση του Οκτωβρίου, καθώς ο μήνας ολοκληρώθηκε με 148.282 επιβάτες, έναντι 136.396 τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,71% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα. Ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν και η κινητικότητα των κρουαζιερόπλοιων, με 83 προσεγγίσεις έναντι 70 τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, στοιχείο που καταδεικνύει τη διατήρηση της υψηλής δραστηριότητας του λιμένα και κατά το τελευταίο στάδιο της τουριστικής περιόδου.

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., η υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου επιβατών αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης του λιμένα.

Η διαχείριση της αυξημένης κίνησης, η βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού αποτελούν βασικές προτεραιότητες στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός προχωρά την ωρίμανση σημαντικών παρεμβάσεων στις λιμενικές υποδομές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός νέου Τερματικού Σταθμού Επιβατών Κρουαζιέρας και νέου Τερματικού Σταθμού Επιβατών εκτός Schengen, για την εξυπηρέτηση της σύνδεσης Κέρκυρας–Αλβανίας.

Παράλληλα, ο ευρύτερος αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. εκτείνεται στο δίκτυο των 37 λιμένων αρμοδιότητάς του, με παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, έργα βυθοκόρησης, καθώς και την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και μαρινών.

Κοινός άξονας των πρωτοβουλιών αυτών είναι η αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών στους λιμένες που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, η βελτίωση της συνδεσιμότητάς τους και η ενίσχυση της συμβολής τους στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετούν.

Οι δηλώσεις

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, τόνισε σε ανακοίνωσή του: «Το ένα εκατομμύριο επιβάτες δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Μεταφράζεται σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, περισσότερη δουλειά για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους εργαζομένους στον τουρισμό, τις μεταφορές και την εστίαση, σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και σε μεγαλύτερη διεθνή προβολή της Κέρκυρας.

Παράλληλα, τα έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας – που προσεγγίζουν τα 1.600.000 € φέτος – δημιουργούν πρόσθετους πόρους, οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών τους.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τη Διοίκηση του Ο.Λ.ΚΕ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Απέργη, καθώς και όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους του Οργανισμού, για τη συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία.»

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης, δήλωσε:

«Η υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου επιβατών κρουαζιέρας για πρώτη φορά στην ιστορία του λιμένα αποτελεί ένα σημαντικό ρεκόρ για την Κέρκυρα και τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. Πρόκειται για μια ισχυρή επίδοση που επιβεβαιώνει τη θέση της Κέρκυρας ως σημαντικού διεθνούς προορισμού κρουαζιέρας και αναδεικνύει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της. Η πρόκληση πλέον είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική με επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων μας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμη αξία για την Κέρκυρα, την τοπική οικονομία και το σύνολο των περιοχών που εξυπηρετούμε».

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