Microsoft: Το ψηφιακό έμφραγμα που παρέλυσε τον πλανήτη – Οι φόβοι για τους χάκερ και την τεχνητή νοημοσύνη

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Εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές ψηφιακό κενό, αδυνατώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία, στις ομαδικές συνομιλίες ή στις προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις τους από το βράδυ της Πέμπτης έως και την Παρασκευή.

Η παγκόσμια κατάρρευση των υπηρεσιών του Microsoft 365 προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου ντόμινο, παραλύοντας κρίσιμες υποδομές, επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, ακόμη και τους ίδιους τους υπαλλήλους του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού. Το μπλακάουτ, το οποίο διήρκεσε περισσότερες από 21 ώρες, άρχισε να δείχνει τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια ανάκαμψης λίγο πριν από το μεσημέρι (ώρα Γκρίνουιτς) της Παρασκευής. Στο ενδιάμεσο, η ψηφιακή σιγή είχε ήδη χτυπήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μια αυστραλιανή υπηρεσία πληροφοριών, αεροπορικές εταιρείες στην Ινδία, ευρωπαϊκούς κυβερνητικούς φορείς, καθώς και αστυνομικές υπηρεσίες, ασθενοφόρα και νοσοκομεία στη Βρετανία.

Σε ανάλυσή του γύρω από τα αίτια και τις συνέπειες αυτού του πρωτοφανούς περιστατικού, ο Guardian εστιάζει στη θεμελιώδη και άκρως επικίνδυνη εξάρτηση ολόκληρων κρατών από μια χούφτα αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Όπως επισημαίνει το βρετανικό μέσο, το περιστατικό αυτό θέτει επιτακτικά ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών εν έτει 2026, την ώρα που η εταιρεία συνεχίζει τις εντατικές έρευνες για να εντοπίσει την ακριβή αιτία της κατάρρευσης. Μέχρι στιγμής, η Microsoft έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, αλλά για ένα εξαιρετικά σοβαρό σφάλμα παραμετροποίησης. Παρότι ο αντίκτυπος ήταν παγκόσμιος, η επαναλειτουργία των συστημάτων αποδείχθηκε ασύμμετρη, με ορισμένους χρήστες να ανακτούν την πρόσβαση ταχύτερα από άλλους και την εταιρεία να αναφέρει σταδιακή μείωση του φόρτου αναμονής στα email, τα οποία πλησίαζαν σταδιακά σε κανονικά επίπεδα.

Το χρονικό της ψηφιακής παράλυσης και το ντόμινο των διακομιστών

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 6 το απόγευμα (ώρα Γκρίνουιτς) της Πέμπτης, όταν η πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων Down Detector άρχισε να κατακλύζεται από αναφορές χρηστών για δυσλειτουργίες στο Microsoft 365, την ευρέως διαδεδομένη σουίτα λογισμικού cloud που περιλαμβάνει κρίσιμες εφαρμογές όπως το Teams, το Word, το Excel, το PowerPoint και το Outlook. Σύμφωνα με τα δεδομένα που μοιράστηκε η εταιρεία ερευνών Infoblox, το ψηφιακό έμφραγμα διήρκεσε περισσότερο από 21 ώρες, με τη σημαντική ανάκαμψη να καταγράφεται τελικά στις 11:20 το πρωί της Παρασκευής.

Μέχρι το πρωί εκείνης της ημέρας, η Microsoft είχε καταφέρει να περιορίσει τον πυρήνα του προβλήματος στο Microsoft Exchange, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει το Outlook, ενώ την ίδια ώρα οι συναντήσεις και οι συνομιλίες στο Teams είχαν ήδη αρχίσει να επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς. Μέχρι το μεσημέρι, ώρα Βρετανίας, η εταιρεία έκανε λόγο για «ενθαρρυντική πρόοδο ανάκαμψης» στην Ευρώπη, αισθητές βελτιώσεις στη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ η κατάσταση στην Ιαπωνία είχε χαρακτηριστεί πλέον «σταθερή».

Παρά τις αρχικές και απολύτως δικαιολογημένες υποψίες για κακόβουλη ενέργεια –κυρίως λόγω μιας σειράς πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει ευρωπαϊκούς οργανισμούς τις τελευταίες εβδομάδες– η επίσημη εξήγηση απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις ενδείξεις, πήγασε από μια ενημέρωση παραμετροποίησης, η οποία προκάλεσε υπερφόρτωση σε ορισμένους διακομιστές, θέτοντάς τους εκτός λειτουργίας.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν η εταιρεία επιχείρησε να εφαρμόσει μια διορθωτική λύση. Οι διακομιστές που επανήλθαν προσωρινά στο διαδίκτυο έπαψαν γρήγορα να ανταποκρίνονται μόλις η ψηφιακή κυκλοφορία άρχισε να επιστρέφει μαζικά σε αυτούς. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κλασικό φαινόμενο χιονοστιβάδας. Καθώς ορισμένοι διακομιστές κατέρρεαν, ο όγκος των δεδομένων διοχετευόταν βίαια στους εναπομείναντες, προκαλώντας ανυπέρβλητα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης σε όσους παρέμεναν ενεργοί. Για να κατανοήσουν τι ακριβώς κατέρριπτε το σύστημα, οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν δραστικά την κυκλοφορία προς τους πληγέντες διακομιστές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επαναφέρουν τα συστήματα σε μια παλαιότερη έκδοση λογισμικού, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν αυτό θα επέλυε το πρόβλημα.

Η συστημική ευπάθεια και ο αντίκτυπος σε κρατικές υποδομές

Η διάρκεια αυτού του μπλακάουτ για μια υπηρεσία τόσο κρίσιμης σημασίας όσο το Microsoft 365 θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Αν και η εταιρεία δεν έχει εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους αυτής της παρατεταμένης καθυστέρησης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόβλημα βρισκόταν στη διαδικασία των διορθωτικών ενημερώσεων. Καθώς οι επισκευασμένοι διακομιστές κατέρρεαν ξανά, οι τεχνικοί αναγκάζονταν να αναζητούν πολύπλοκες εναλλακτικές λύσεις, δαπανώντας πολύ περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να επαναφέρουν τη σταθερότητα στο δίκτυο.

Ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής μηχανικής ασφαλείας στο University College του Λονδίνου (UCL), εξήγησε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα έρθουν στο φως τις επόμενες εβδομάδες. «Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πήγε στραβά, και θα χρειαστούν εβδομάδες για να το ανακαλύψουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι τεχνικοί που εργάζονται πάνω στο πρόβλημα είναι πολύ απασχολημένοι με την επιδιόρθωσή του για να μπορέσουν να αναφέρουν την ακριβή αιτία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια διακοπή αυτού του μεγέθους είναι συνήθως το αποτέλεσμα κάποιας απρόσμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστημάτων. Αν και κάθε σύστημα μεμονωμένα είναι καλά κατανοητό, οι αλληλεπιδράσεις τους είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και συχνά αποτελούν την ουσιαστική αιτία τέτοιων τεράστιων καταρρεύσεων. «Είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις ένα πολύπλοκο σύστημα χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος αστοχίας», κατέληξε, αναδεικνύοντας τον βαθύτερο συστημικό κίνδυνο.

Ο αντίκτυπος αυτής της αστοχίας ήταν σαρωτικός και δεν άφησε καμία ήπειρο ανεπηρέαστη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επλήγησαν αστυνομικές υπηρεσίες, η Τράπεζα της Αγγλίας, σχολεία, αλλά και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας, όπως τα ασθενοφόρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το οποίο δεσμεύεται με κρίσιμη πενταετή σύμβαση για τη χρήση του Microsoft 365. Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι βρισκόταν σε στενή συνεργασία με την εταιρεία για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις, διαβεβαιώνοντας πως υπήρχαν ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Στην Αυστραλία, άνθρωποι που βασίζονται στην πλατφόρμα ανέφεραν πλήρη αδυναμία πρόσβασης στα εισερχόμενά τους, παραλύοντας τη λειτουργία σε δήμους, ομοσπονδιακές υπηρεσίες, δικαστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εικόνα ήταν παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη, με κυβερνητικές υπηρεσίες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό του αδιεξόδου είναι το παράδειγμα ενός γαλλικού δήμου που αναγκάστηκε να εκδώσει οδηγία προς τους κατοίκους να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην Ιαπωνία, κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες επλήγησαν σε τέτοιο βαθμό που ορισμένοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι επέστρεψαν στην παρωχημένη μέθοδο της αποστολής φαξ. Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Sagawa Express ανέστειλε τις διαδικτυακές κρατήσεις σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ η μεγάλη φαρμακευτική Taisho διαχειριζόταν τις παραγγελίες της τηλεφωνικά. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, δικαστήρια στο Μέιν, η Βουλή των Αντιπροσώπων και πόλεις στο Κολοράντο και τη Φλόριντα βρέθηκαν εκτός ψηφιακού χάρτη, ενώ στην Ασία, ινδικές αεροπορικές εταιρείες (IndiGo, Akasa Air) και ταϊβανέζικες εταιρείες ασφαλείας, ασφάλισης ζωής και διαχείρισης κεφαλαίων ανέφεραν εκτεταμένες διαταραχές.

Η ψηφιακή κυριαρχία, οι εναλλακτικές λύσεις και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Το περιστατικό αυτό άνοιξε ξανά, και μάλιστα με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, τη συζήτηση για την επικίνδυνη εξάρτηση της παγκόσμιας κοινότητας από τις υπηρεσίες cloud που παρέχουν τρεις τεράστιοι αμερικανικοί κολοσσοί: η Amazon, η Google και η Microsoft. Βρετανοί πολιτικοί και αναλυτές τονίζουν ότι αυτή η εξάρτηση αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη πηγή ανησυχίας μετά από κάθε μεγάλο μπλακάουτ. Το πρόβλημα έχει γίνει ακόμη πιο έντονο λόγω της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρώπη, ένα γεωπολιτικό δεδομένο που έχει ωθήσει ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητήσουν σοβαρά εναλλακτικές λύσεις εκτός αμερικανικού λογισμικού, προκειμένου να διασφαλίσουν την ψηφιακή τους ανεξαρτησία.

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του Microsoft 365, ο σύγχρονος κόσμος έχει εθιστεί στην ιδέα ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεδομένου ότι το λογισμικό δεν εγκαθίσταται πλέον τοπικά στους προσωπικούς υπολογιστές, αλλά φιλοξενείται κεντρικά σε διακομιστές που ανήκουν σε μια εταιρεία, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι τέτοιες διακοπές θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ενώ τις περισσότερες φορές είναι σύντομες, η ιστορία των τελευταίων ετών –από το περιστατικό με την PHP έως την πολυσυζητημένη κατάρρευση της Crowdstrike και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων– αποδεικνύει πόσο ποικίλες και απρόβλεπτες μπορεί να είναι οι πηγές μιας μαζικής ψηφιακής παράλυσης. Σήμερα, υπάρχουν αμέτρητα διαφορετικά κομμάτια στο παζλ που κρατούν τις υπηρεσίες στο διαδίκτυο, αλλά η επίδραση της κατάρρευσης έστω και ενός από αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν.

Σε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο τοπίο, ο Μαρκ Γκρέγκορι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο RMIT της Αυστραλίας, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για ενδελεχή δοκιμή των ενημερώσεων πριν από την κυκλοφορία τους στα ζωντανά δίκτυα. Αυτό, όπως εξήγησε, πρέπει να συνδυάζεται με τους πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας που οφείλουν να πραγματοποιούν οι εταιρείες, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι προστατευμένες από κακόβουλους παράγοντες. Οι απειλές αυτές γιγαντώνονται διαρκώς, καθώς οι επιτιθέμενοι είναι πλέον οπλισμένοι με εξελιγμένα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν τρωτά σημεία και ευπάθειες στα συστήματα πολύ ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή.

Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα, λοιπόν, είναι εάν θα έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ασφαλείας όταν οι βασικές υπηρεσίες καταρρέουν. Ο Γκρέγκορι προτείνει ότι οι εταιρείες που βασίζονται σε συστήματα όπως το Microsoft 365 θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν εφεδρικές επιλογές, όπως το Gmail της Google. Άλλοι αναλυτές του κλάδου προκρίνουν τη στροφή προς δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εναλλακτικές του Office, όπως το LibreOffice. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, τις τελευταίες ώρες έγινε απολύτως σαφές ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυβερνητικοί οργανισμοί παγκοσμίως στερούνται αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας ή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Συνοψίζοντας την κρισιμότητα και τις βαθύτερες προεκτάσεις της κατάστασης, ο Ντάριο Μάιστο, έμπειρος αναλυτής της εταιρείας ερευνών Forrester, παρατήρησε ότι αυτό το μπλακάουτ αντιπροσωπεύει «το τέλειο οιονεί φυσικό πείραμα για τον έλεγχο αντοχής μιας οργάνωσης –και ίσως μιας ολόκληρης ηπείρου– απέναντι στην ψηφιακή κυριαρχία». Η κρίση αυτή, καταλήγει με νόημα, αναγκάζει τις κυβερνήσεις να αναλογιστούν πολύ σοβαρά το τι θα μπορούσε να συμβεί στην παγκόσμια οικονομία εάν οι υπηρεσίες αλληλογραφίας και τα βασικά εργαλεία παραγωγικότητας, όπως το Copilot, διακοπούν οριστικά.

Πηγή: in.gr