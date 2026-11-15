Πολυτεχνείο: Με κλειστά κτίρια και αυστηρό ωράριο ο φετινός εορτασμός

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Σε κλοιό έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και αυξημένων μέτρων ασφαλείας εισέρχεται από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στις 06:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα εφαρμοστούν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Περιορισμοί των εκδηλώσεων στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου

Επίσης με απόφαση του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, απαγορεύσεις και περιορισμοί θα ισχύσουν και για τις εκδηλώσεις που παραδοσιακά οργανώνονται στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, απόφαση που δημιουργεί αντιδράσεις.

Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίγουν στις 8:30 και θα κλείνουν στις 18:00, ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια των κτιρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη από την περασμένη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων είναι κλειστά και θα παραμείνουν έως τη 17η Νοεμβρίου. Επίσης, η φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ είναι αυξημένη ήδη από την περασμένη Τρίτη και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Έτσι, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 όλα τα κτίρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων, παρά μόνο στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το ΕΜΠ έχει διαθέσει για τον σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη που εκδόθηκε για τον εορτασμό της επετείου, οι φετινές αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».

Ο ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967 – 1974) κατήγγειλε τους περιορισμούς της Πρυτανείας.

Αντίστοιχα φοιτητικοί σύλλογοι καταδικάζουν την ενέργεια του πρύτανη να απαγορεύσει για πρώτη φορά τις εκδηλώσεις στα κτίρια και να κλείνει νωρίτερα ο χώρος ενώ επισημαίνουν ότι παράλληλα έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΓΑΔΑ.

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η οδηγία του πρύτανη Χατζηγεωργίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων, ενώ υπογραμμίζουν ότι ήδη έχουν ακροβολιστεί αστυνομικές δυνάμεις πέριξ του ΕΜΠ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση στους παρακάτω δρόμους.

Στα ίδια σημεία προβλέπονται και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες:

Στουρνάρη, από την πλατεία Εξαρχείων έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), από την Κοδριγκτώνος έως την Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Τοσίτσα. Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Μπόταση, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Αβέρωφ, από την 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) έως τη Μάρνη.

Βερανζέρου, από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Σόλωνος, από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου για τη πορεία

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με την κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων, θα τεθούν σε ισχύ πρόσθετα μέτρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα αρχίσει στις 06:00 το πρωί. Από τις μεσημβρινές ώρες θα ακολουθήσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις, στους εξής δρόμους:

Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, από την Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) έως τη Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πλατεία Συντάγματος.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Γέλωνος, από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, από τη Γέλωνος έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Δορυλαίου, από την Π. Κυριακού έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, από την Αθηνάς έως την Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

Ζαχάρωφ, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Κηφισίας, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Αλεξάνδρου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, από τη Μιχαλακοπούλου έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Αιγινήτου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

Λυκαονίας, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

Αγγέλου Πυρρή, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

Ξενίας, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά, καθώς η εφαρμογή των μέτρων θα προσαρμόζεται στις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αλλαγές προβλέπονται και στα δρομολόγια και τις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).

Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση κοντά στο Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να περιοριστούν η ταλαιπωρία και τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Πηγή: in.gr