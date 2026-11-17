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Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε το ζήτημα της διεξαγωγής συνεδρίου στο τέλος Φεβρουαρίου τον περασμένο Οκτώβριο σε μια κλειστή σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες.

Ο πρώην πρωθυπουργός τους αιφνιδίασε κυριολεκτικά καθώς ήταν μια σκέψη που αποκάλυψε εκείνη την ώρα και την επόμενη ημέρα στο τέλος της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής το ανακοίνωσε στα μέλη του οργάνου.

Μέχρι και τις αρχές του Φθινοπώρου το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ήταν πάνω στο τραπέζι και το Συνέδριο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα διεξαγόταν μετά τις εθνικές εκλογές.

Με τις εκλογές πλέον να κλειδώνουν για την Άνοιξη ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει ότι ο χρόνος όχι μόνο επαρκεί, αλλά η ΕΛΑΣ προλαβαίνει τώρα από υβριδικό κόμμα να μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα με οργανωτική συγκρότηση από τη βάση του.

Δημοκρατική απάντηση

Με αυτή την κίνηση και με την άνεση του χρόνου στη Αμαλίας εκτιμούν ότι μπαίνει τέλος στην παραφιλολογία περί «κόμματος ΙΧ» ή αρχηγικού.

Το Ιδρυτικό Συνέδριο θα κόψει αυτή την πολιτική κριτική που εκπορεύεται κατά μείζονα λόγο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να υποβαθμίσει τον ανταγωνιστή του, καθώς στο τέλος Φεβρουαρίου τα χιλιάδες μέλη του κόμματος θα κληθούν να εκλέξουν νέα όργανα και να επικυρώσουν την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή η δημοκρατική διαδικασία θα είναι η πιο ηχηρή απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται ο κ. Τσίπρας περί παλιών και νέων συντρόφων που έχουν ή δεν έχουν χώρο στο νέο κόμμα ανάλογα με τον αν τους θέλει ο ίδιος.

Παλιοί και νέοι σύντροφοι ουσιαστικά θα διεκδικήσουν μια θέση σε μια νέα Πολιτική Επιτροπή που θα εκλέξει το Συνέδριο.

Το ορόσημο

Πρακτικά το Συνέδριο οριοθετεί και μια συζήτηση για το πότε ή μέχρι πότε μπορούν οι πρώην σύντροφοι να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι θα θελήσουν να διεκδικήσουν μια θέση στα νέα όργανα και όχι να παραμείνουν απλά μέλη θα πρέπει όσοι κατέχουν βουλευτική έδρα να παραιτηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πάρουν μέρος στις προσυνεδριακές διαδικασίες και να έχουν εγγραφεί μέλη της ΕΛΑΣ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους ή το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Κλειδί η επαρχία

Σύμφωνα με την Αμαλίας δύο είναι οι κεντρικοί στόχοι του συνεδρίου: η δημιουργία ισχυρού κόμματος με οργανώσεις και αυτοπρόσωπη παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και η ενίσχυση της εκλογικής καμπάνιας.

Ως προς τις οργανώσεις προκύπτει και από την έως τώρα εμπειρία της ύπαρξης της ΕΛΑΣ ότι είναι τα ίδια τα μέλη του κόμματος που επιθυμούν την δημιουργία φυσικών οργανώσεων κάτι που έγινε ακόμη πιο εμφανές στην περιφέρεια οπου οι ψηφοφόροι διατηρούν και επιδιώκουν την απευθείας επαφή με τους βουλευτές ή τους υποψήφιους βουλευτές.

Πολιτικό γεγονός

Στην Αμαλίας παραδέχονται εμφατικά πλέον ότι η οργανωτική συγκρότηση ειδικά στην περιφέρεια αποτελεί κλειδί για την εκλογική επιτυχία καθώς το ιδρυτικό συνέδριο θα αποτελέσει και τον μηχανισμό της προεκλογικής διάταξης της ΕΛΑΣ με τις προσυνεδριακές συσκέψεις να εξελίσσονται σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι το Ιδρυτικό Συνέδριο να αποτελέσει το πολιτικό γεγονός της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου μέσω του οποίου θα απευθύνει ένα κάλεσμα πανστρατιάς των προοδευτικών δυνάμεων για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Και αυτό γιατί το Συνέδριο εκτός από το καταστατικό της ΕΛΑΣ θα ψηφίσει τις θέσεις και το κυβερνητικό πρόγραμμα και όσο μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή μελών και φίλων τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πολιτική ισχυροποίηση του κόμματος στον ευρύτερο χώρο.

Για αυτό το λόγο ένα παράλληλο στοίχημα είναι και η εγγραφή νέων μελών και φίλων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πηγή: in.gr