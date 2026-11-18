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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να αντισταθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, άσκησε κριτική στις δυτικές κυρώσεις, καθώς οι δύο ηγέτες προετοίμασαν το έδαφος για την τριμερή συνάντηση υψηλής σημασίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σι και Πούτιν εκφώνησαν τις ομιλίες τους στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη κινεζική τεχνολογική μητρόπολη της Σενζέν, λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Τραμπ στην Κίνα, μετά τις συναντήσεις του με σημαντικούς περιφερειακούς συμμάχους στη Μανίλα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Σι υποδέχθηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο -κάτι ασυνήθιστο, καθώς οι Κινέζοι πρόεδροι σπάνια καλωσορίζουν αυτοπροσώπως τους επισκέπτες ηγέτες κατά την άφιξή τους. Με αυτό τον τρόπο, ανταπέδωσε την κίνηση του Αμερικανού προέδρου στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews τον Σεπτέμβριο, κατά την τελευταία συνάντησή τους. Οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν για λίγο και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες προτού περπατήσουν στο κόκκινο χαλί προς τις αυτοκινητοπομπές τους.

LIVE: US President Donald Trump arrives in China’s Shenzhen for APEC summit https://t.co/ECkhOy5txL — TRT World (@trtworld) November 18, 2026

Οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν στην ομαδική φωτογράφιση των συμμετεχόντων στη σύνοδο του APEC και θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Την Πέμπτη η τριμερής

Την Πέμπτη θα συναντηθούν με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ενδεχομένως τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα σημεία έντασης, όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η συνάντηση έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θεσμοθέτησε σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και καθιερώθηκε ως συνώνυμο των συμφωνιών μεταξύ μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται σε μικρότερες χώρες.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες ευρωπαϊκές και ασιατικές πρωτεύουσες, οι οποίες φοβούνται ότι οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου θα αγνοήσουν τα συμφέροντά τους.

Στήριξη στο ελεύθερο κα ανοιχτό εμπόριο ζήτησε ο Σι

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι ζήτησε τη στήριξη αυτού που χαρακτήρισε «ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο», επιχειρώντας να παρουσιάσει τη χώρα του ως έναν σταθερό εταίρο στη διεθνή σκηνή, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Σι έγιναν μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον νέων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η Nvidia, εξέλιξη που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο. Η Κίνα έχει δεσμευτεί να ανταποδώσει τα μέτρα.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε σταθερά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να στηρίξουμε το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού», δήλωσε ο Σι ενώπιον ακροατηρίου αποτελούμενου από επιχειρηματικά στελέχη.

Οι εμπορικοί εταίροι της Κίνας στη Δύση την έχουν επικρίνει για τη συσσώρευση ετήσιων εμπορικών πλεονασμάτων που υπερβαίνουν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μέσω πολιτικών που στηρίζουν τον μεταποιητικό της τομέα εις βάρος των καταναλωτών της.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι το αναπτυξιακό του μοντέλο είναι κατάλληλο για μια οικονομία που εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει την απόσταση από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και άλλες πρωτεύουσες ανησυχούν ότι η κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού τής προσφέρει γεωπολιτική ισχύ και επιρροή, ενώ υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της απειλούν τις δικές τους βιομηχανίες και θέσεις εργασίας.

Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει στη βιομηχανική της βάση και να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα ωφελήσουν και άλλες χώρες. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο θα μειώσει τους δασμούς και θα ανοίξει περαιτέρω τις αγορές της, αντιστεκόμενη παράλληλα στον προστατευτισμό και τη μονομέρεια.

«Το μήνυμά του είναι πιθανό να βρει απήχηση σε πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου και ενισχύει την προσπάθεια του Πεκίνου να διαφοροποιήσει τη δική του τεχνολογική στρατηγική από εκείνη της Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και επικεφαλής του τομέα ψηφιακής στρατηγικής στον οργανισμό The Asia Group.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία είναι το πρώτο μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι καταγγελίες που αφορούν τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και έναν ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας προσθέτουν περαιτέρω ένταση.

Παρά ταύτα, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα διατηρήσουν τις σχέσεις τους σχετικά σταθερές, καθώς ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να πραγματοποιήσουν την τέταρτη συνάντησή τους μέσα στη χρονιά στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20), στο Μαϊάμι, τον Δεκέμβριο, μετά τη συνάντησή τους στη Σενζέν.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ταπεινωτική παρακμή, λέει ο Πούτιν

Ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε μετά το σοβαρό πλήγμα που κατάφερε η Ουκρανία στη ρωσική πολεμική προσπάθεια, προκαλώντας ζημιές στη ζωτικής σημασίας οδική γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, στη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, πήρε τον λόγο μετά τον Σι.

Στην ομιλία του χαρακτήρισε τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμονικές δυνάμεις».

Υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «ταπεινωτική παρακμή» και ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή του στην Ουκρανία, είχαν αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα παραδοσιακά μέσα οικονομικής κυριαρχίας και de facto εξαναγκασμού έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τη δυναμική τους, καθώς έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αποτρεπτικής τους ισχύος», δήλωσε ο Πούτιν.

«Παρότι οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές εξακολουθούν να μπορούν να ασκήσουν έναν βαθμό αποτρεπτικής πίεσης, δεν είναι σε θέση να σταματήσουν την ανάπτυξη — πόσο μάλλον να συντρίψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών».

Σε διμερή συνάντηση που ακολούθησε, ο Σι και ο Πούτιν εξήραν τη στενή συνεργασία τους και δεσμεύτηκαν να προωθήσουν περαιτέρω μέτρα που ενισχύουν έναν «πολυπολικό κόσμο».

Στη Μανίλα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία με τις Φιλιππίνες, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις τους με το Πεκίνο, εξαιτίας των αμφισβητούμενων περιοχών στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επιβεβαίωση.

Το Κρεμλίνο απέρριψε αυτή την εβδομάδα τις συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας, χαρακτηρίζοντάς τες «παιχνίδια πολιτικών επιστημόνων», υποστήριξε όμως ότι η συνάντηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες υποθέσεις. Από την πλευρά του, το Πεκίνο δήλωσε ότι η τριμερής συνάντηση θα συμβάλει στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Την Τρίτη, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία κατήγγειλαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά αεροσκάφη.

Ο Πούτιν περιέγραψε τον κόσμο ως «ταραγμένο», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι διαφωνίες μπορούν να αντιμετωπιστούν «μέσα από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Για τον λόγο αυτό, προσδοκώ ότι η επικείμενη τριμερής συνάντηση θα έχει σημαντικά οφέλη», δήλωσε.

Πηγή: Reuters